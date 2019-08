Le FPI PRO présente de solides résultats pour le deuxième trimestre de 2019

/DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS./

hausse de 49,4 % d'un exercice à l'autre des produits tirés des immeubles par rapport à ceux du deuxième trimestre de 2018

augmentation de 7,4 % d'un exercice à l'autre du résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1 ) par rapport à ceux du deuxième trimestre de 2018

renouvellement avec succès de plus de 82 % des baux venant à échéance en 2019

conventions visant l'acquisition de sept immeubles au prix de 97,8 millions de dollars et placement par voie de prise ferme de 50 millions de dollars annoncé après la fin du trimestre

MONTRÉAL, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a présenté aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre (le « deuxième trimestre ») clos le 30 juin 2019.

« Le FPI PRO continue sa lancée, réalisant des résultats financiers et d'exploitation robustes au deuxième trimestre de 2019 tout en continuant de créer beaucoup de valeur pour ses porteurs de parts », a déclaré Jim Beckerleg, président et chef de la direction, FPI PRO.

« Nous poursuivons notre stratégie de croissance et diversifions stratégiquement notre portefeuille dans des marchés primaires et secondaires solides. Nous sommes heureux de l'acquisition prévue de sept immeubles de grande qualité annoncée après la fin du trimestre, étant donné que ces immeubles consolideront davantage notre portefeuille et élargiront notre présence dans les marchés d'Ottawa et de Halifax tout en augmentant la part de nos actifs au sein des secteurs des immeubles industriels et à vocation mixte », a ajouté M. Beckerleg.

« Le FPI PRO a également annoncé un financement par voie de titres de capitaux propres de 50 millions de dollars dans le cadre d'une prise ferme après la fin du trimestre, ce qui démontre notre capacité continue de réunir efficacement des capitaux ainsi que la confiance que les investisseurs accordent à notre stratégie et à notre équipe solide », a conclu M. Beckerleg.

TABLEAU 1 - FAITS SAILLANTS

(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts, les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

30 juin 2019 Trimestre

clos le

30 juin 2018 Semestre

clos le

30 juin 2019 Semestre

clos le

30 juin 2018 Données financières







Produits tirés des immeubles 13 561 $ 9 075 $ 27 071 $ 18 472 $ Résultat d'exploitation net (REN)1) 8 448 $ 5 855 $ 16 906 $ 11 746 $ Total de l'actif 524 217 $ 415 268 $ 524 217 $ 415 268 $ Dette en pourcentage de la valeur comptable brute1) 58,26 % 60,11 % 58,26 % 60,11 % Ratio de couverture des intérêts1) 2,6x 2,7x 2,6x 2,6x Ratio de couverture du service de la dette1) 1,6x 1,6x 1,6x 1,6x Taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires 3,87 % 3,80 % 3,87 % 3,80 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, montant net (382) $ 2 682 $ 4 159 $ 5 358 $ Flux de trésorerie d'exploitation (FTE)1)3) 1 509 $ 2 522 $ 5 869 $ 4 991 $ FTE de base par part1)2) 0,0480 $ 0,1021 $ 0,1865 $ 0,2081 $ FTE dilués par part1)2) 0,0467 $ 0,0998 $ 0,1818 $ 0,2038 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés (FTEA)1) 4 848 $ 3 256 $ 9 677 $ 6 455 $ FTEA de base par part1)2) 0,1541 $ 0,1318 $ 0,3075 $ 0,2691 $ FTEA dilués par part1)2) 0,1501 $ 0,1289 $ 0,2998 $ 0,2636 $ Ratio de distribution des FTEA de base1) 102,2 % 119,6 % 102,4 % 117,1 % Ratio de distribution des FTEA dilués1) 104,9 % 122,1 % 105,1 % 119,5 %





1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ». 2) Le total des parts de base est composé de parts (terme défini dans les présentes) et de parts de catégorie B (terme également défini dans les présentes). Le total des parts diluées comprend également des parts de fiducie différées et les parts de fiducie assujetties à des restrictions émises dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI. 3) Inclut des coûts de transaction non récurrents liés au rapatriement à l'interne de la fonction de gestion et au passage à la TSX (terme défini dans les présentes) de, respectivement, 3 045 $ et 3 076 $ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019.

LE FPI PRO détenait 84 immeubles de placement au 30 juin 2019 comparativement à 73 à la même période de l'exercice précédent. Le total de l'actif s'élevait à 524,2 millions de dollars au 30 juin 2019, soit 108,9 millions de dollars, ou 26,2 %, de plus que les 415,3 millions de dollars enregistrés au 30 juin 2018. Cette hausse est principalement attribuable à l'acquisition de 11 immeubles de placement au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2019 :

Les produits tirés des immeubles ont atteint 13,6 millions de dollars. Cette hausse de 4,5 millions de dollars, ou 49,4 %, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à l'augmentation des produits d'exploitation tirés des acquisitions d'immeubles réalisées sur une période de 12 mois close le 30 juin 2019.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1) s'est chiffré à 6,0 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,4 million de dollars, ou 7,4 %, comparativement à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse d'environ 100 points de base du taux d'occupation des immeubles comparables, aux synergies dégagées de la gestion d'immeubles, et à une augmentation des taux de location lors du renouvellement des baux comparativement à la période correspondante de 2018.

s'est chiffré à 6,0 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,4 million de dollars, ou 7,4 %, comparativement à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse d'environ 100 points de base du taux d'occupation des immeubles comparables, aux synergies dégagées de la gestion d'immeubles, et à une augmentation des taux de location lors du renouvellement des baux comparativement à la période correspondante de 2018. Le résultat d'exploitation net 1) a atteint 8,4 millions de dollars, soit 2,6 millions de dollars ou 44,3 % de plus que les 5,9 millions de dollars réalisés pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse résulte principalement de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019.

a atteint 8,4 millions de dollars, soit 2,6 millions de dollars ou 44,3 % de plus que les 5,9 millions de dollars réalisés pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse résulte principalement de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019. Les FTEA 1) ont totalisé 4,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,5 million de dollars comparativement aux 3,3 millions de dollars enregistrés au cours de l'exercice dernier ou une hausse de 48,9 % d'un exercice à l'autre. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019.

ont totalisé 4,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,5 million de dollars comparativement aux 3,3 millions de dollars enregistrés au cours de l'exercice dernier ou une hausse de 48,9 % d'un exercice à l'autre. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019. Le ratio de distribution des FTEA 1) était de 102,2 % comparativement à 119,6 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, soit une amélioration de 14,2 %. Cette variation favorable résulte principalement de l'incidence des fonds réunis en septembre 2018 dans le cadre d'un appel public à l'épargne qui ont été entièrement utilisés durant le premier trimestre de 2019. Le niveau de participation actuel aux termes du régime de réinvestissement des distributions du FPI (le « RRD ») est d'environ 10 %, ce qui réduit les besoins en matière de liquidités du FPI pour le versement des distributions et n'est pas reflété dans le ratio de distribution des FTEA.

était de 102,2 % comparativement à 119,6 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, soit une amélioration de 14,2 %. Cette variation favorable résulte principalement de l'incidence des fonds réunis en septembre 2018 dans le cadre d'un appel public à l'épargne qui ont été entièrement utilisés durant le premier trimestre de 2019. Le niveau de participation actuel aux termes du régime de réinvestissement des distributions du FPI (le « RRD ») est d'environ 10 %, ce qui réduit les besoins en matière de liquidités du FPI pour le versement des distributions et n'est pas reflété dans le ratio de distribution des FTEA. Le total de la dette en pourcentage de la valeur comptable brute1) s'établissait à 58,3 % au 30 juin 2019, comparativement à 60,1 % à la même date en 2018. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires à la fin du deuxième trimestre s'est légèrement accru passant de 3,80 % au 30 juin 2018 à 3,87 %.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 27,1 millions de dollars. Il s'agit d'une hausse de 8,6 millions de dollars, ou 46,6 %, comparativement à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, qui s'explique principalement par l'augmentation des produits tirés des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1) a atteint 12,1 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,9 million de dollars, ou 8,3 %, comparativement à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation résulte principalement d'une hausse d'environ 100 points de base du taux d'occupation des immeubles comparable, des synergies dégagées de la gestion d'immeubles et d'une hausse des loyers lors du renouvellement des baux comparativement à la même période en 2018.

a atteint 12,1 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,9 million de dollars, ou 8,3 %, comparativement à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation résulte principalement d'une hausse d'environ 100 points de base du taux d'occupation des immeubles comparable, des synergies dégagées de la gestion d'immeubles et d'une hausse des loyers lors du renouvellement des baux comparativement à la même période en 2018. Le bénéfice d'exploitation net 1) était de 16,9 millions de dollars, en hausse de 5,2 millions de dollars, ou 43,9 %, comparativement aux 11,7 millions de dollars enregistrés pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement le fruit de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019.

était de 16,9 millions de dollars, en hausse de 5,2 millions de dollars, ou 43,9 %, comparativement aux 11,7 millions de dollars enregistrés pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement le fruit de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019. Les FTEA 1) ont totalisé 9,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 3,2 millions de dollars comparativement aux 6,5 millions de dollars enregistrés pour l'exercice précédent, ou une hausse de 49,9 % d'un exercice à l'autre. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019.

ont totalisé 9,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 3,2 millions de dollars comparativement aux 6,5 millions de dollars enregistrés pour l'exercice précédent, ou une hausse de 49,9 % d'un exercice à l'autre. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019. Le ratio de distribution des FTEA1) s'est établi à 102,4 % comparativement à 117,1 % pour la même période de l'exercice précédent, ce qui représente une amélioration de 12,6 %. Cette variation favorable traduit principalement l'incidence des fonds réunis en septembre 2018 dans le cadre d'un appel public à l'épargne, qui ont été entièrement utilisés au premier trimestre de 2019. Le niveau de participation actuel aux termes du RRD est d'environ 10 %, ce qui réduit les besoins en matière de liquidités du FPI pour le versement des distributions et n'est pas reflété dans le ratio de distribution des FTEA.

TABLEAU 2 - RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION NET ET DU RÉSULTAT GLOBAL NET

Trimestre

clos le

30 juin 2019

Trimestre

clos le

30 juin 2018

Semestre

clos le

30 juin 2019

Semestre

clos le

30 juin 2018

Produits tirés des immeubles 13 561 $ 9 075 $ 27 071 $ 18 472 $ Charges d'exploitation des immeubles 5 113

3 220

10 165

6 726

Résultat d'exploitation net1) 8 448

5 855

16 906

11 746

Frais généraux et administratifs 574

472

1 097

874

Charge liée au régime incitatif à long terme 395

383

1 667

373

Amortissement des immobilisations corporelles 54

10

72

21

Amortissement des immobilisations incorporelles 93

-

186

-

Charges d'intérêts et coûts de financement 3 325

2 096

6 550

4 269

Distributions - Parts de catégorie B 419

372

848

729

Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 571

459

3 926

(153)

Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (6 777)

444

(6 728)

1 942

Autres produits (819)

-

(1 345)

-

Autres charges 491

-

810

-

Coûts des transactions 3 045

475

3 076

475

Coûts de remboursement de la dette -

-

-

719

Résultat global, montant net 7 077 $ 1 144 $ 6 747 $ 2 497 $

Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le montant net du résultat global a atteint 7,1 millions de dollars comparativement à 1,1 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse de 6,0 millions de dollars traduit principalement l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019, conjuguée à des ajustements de la juste valeur nette des immeubles de 6,7 millions de dollars, partiellement contrebalancés par des coûts de transaction non récurrents de 3,0 millions de dollars liés au rapatriement à l'interne de la fonction de gestion des actifs du FPI PRO combiné au coût de passage à la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le montant net du résultat global a atteint 6,7 millions de dollars, soit 4,2 millions de plus que les 2,5 millions de dollars réalisés pour la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de l'incidence favorable d'acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019, conjuguée à des ajustements de la juste valeur nette des immeubles de 6,7 millions de dollars, partiellement contrebalancés par des coûts de transaction non récurrents de 3,1 millions de dollars liés au rapatriement à l'interne de la fonction de gestion d'actifs du FPI PRO combiné au coût de passage à la TSX.

TABLEAU 3 - LOYER DE BASE DE l'ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE PAR CATÉGORIE D'ACTIFS

30 juin 2019 30 juin 2018

Nombre

d'immeubles %

du loyer de

base Nombre

d'immeubles %

du loyer de

base Commerces de détail 49 46,3 46 53,5 Commerciaux à vocation mixte 7 10,1 7 12,6 Bureaux 9 16,1 4 7,4 Industriels 19 27,6 16 26,4 TOTAL 84 100,0 73 100,0





PAR PROVINCE

30 juin 2019 30 juin 2018

Nombre

d'immeubles %

du loyer de

base Nombre

d'immeubles %

du loyer de

base Provinces maritimes 32 43,7 32 52,1 Québec 16 18,3 12 18,7 Ouest canadien 26 18,3 26 21,8 Ontario 10 19,7 3 7,5 TOTAL 84 100,0 73 100,0

Les acquisitions réalisées durant les derniers 12 mois ont contribué à diversifier le portefeuille d'actifs du FPI PRO. L'exposition du FPI PRO au secteur des immeubles industriels a augmenté pour atteindre 27,6 % tout comme son exposition au secteur des immeubles de bureaux, qui a atteint 16,1 % à la fin du deuxième trimestre de 2019. Les acquisitions ont également élargi la présence du FPI PRO sur le marché ontarien, la portant à 19,7 % à la fin du trimestre clos le 30 juin 2019.

TABLEAU 4 - FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

30 juin

2019 30 juin

2018





Données d'exploitation



Nombre d'immeubles 84 73 Superficie locative brute (en pieds carrés) 3 701 132 3 039 510 Taux d'occupation1) 97,9 % 97,6 % Durée restante moyenne pondérée des baux (en années) 5,7 6,6





1) Le taux d'occupation comprend les contrats de location pour une occupation future de locaux actuellement vacants. La direction estime qu'en incluant les locaux réservés, elle présente un rapport plus équilibré. Au 30 juin 2019, les locaux réservés correspondaient à une SLB d'environ 8 787 pieds carrés (98 408 pieds carrés au 30 juin 2018).

La superficie locative brute (la « SLB ») a augmenté de 21,8 % pour atteindre 3 701 132 pieds carrés au 30 juin 2019, comparativement à 3 039 510 pieds carrés au 30 juin 2018. Cette hausse de 661 622 pieds carrés de la SLB résulte de l'acquisition de 11 immeubles de placement au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2019.

Le taux d'occupation est demeuré stable à 97,9 % au 30 juin 2019, comparativement à 97,6 % pour l'exercice antérieur. Les 10 principaux locataires du portefeuille du FPI PRO représentaient environ 36,0 % du loyer de base annualisé des baux en vigueur et des locaux réservés au 30 juin 2019 et la durée moyenne restante des contrats de location est d'environ 7,5 ans, tandis que les locataires dont la qualité du crédit est élevée représentent 51,1 % du loyer de base annualisé des baux en vigueur.

La durée restante moyenne pondérée des baux est de 5,7 ans pour le trimestre clos le 30 juin 2019, comparativement à 6,6 ans pour la période correspondante de 2018. Plus de 82 % des baux du FPI PRO qui viennent à échéance en 2019 ont été renouvelés en date du 30 juin 2019.

Rapatriement à l'interne de la gestion d'actifs

Le 1er avril 2019, le FPI a rapatrié à l'interne la gestion de ses actifs, conformément aux modalités d'une convention de gestion conclue avec l'ancien gestionnaire externe du FPI, soit Conseils Immobiliers Labec Inc. (le « gestionnaire »). L'internalisation s'est traduite par la résiliation de la convention de gestion et a mis fin aux versements d'honoraires au gestionnaire pour la gestion des actifs et les acquisitions aux termes de cette convention. Par conséquent, depuis le 1er avril 2019, James W. Beckerleg et Gordon G. Lawlor, tous deux membres de la haute direction du FPI, sont directement employés par le FPI. Aux termes de la convention de gestion, le gestionnaire a reçu, une fois l'internalisation terminée, une indemnité de résiliation d'environ 2,3 millions de dollars, soit un montant égal aux honoraires de gestion et aux charges qui lui ont été payés au cours de l'exercice précédant l'internalisation.

Passage à la TSX et regroupement de parts

Le 7 mai 2019, les parts de fiducie du FPI PRO ont commencé à être négociées à la TSX sous le symbole « PRV.UN », et à cette date, les parts ont été radiées de la cote de la Bourse de croissance TSX et ont cessé d'y être négociées. Dans le cadre de l'inscription à la cote de la TSX, les parts et les parts avec droit de vote spécial du FPI ont été regroupées à raison de trois parts antérieures au regroupement contre une part postérieure au regroupement et les parts de société en commandite de catégorie B de la Société en commandite FPI PRO (les « parts de catégorie B »), filiale du FPI, et les parts aux termes du régime incitatif à long terme du FPI ont été simultanément regroupées selon le même ratio de regroupement (le « regroupement »).

Distributions

Des distributions aux porteurs de parts totalisant 0,0525 $ par part (après regroupement) ont été déclarées durant le trimestre clos le 30 juin 2019. Par suite du regroupement, les distributions mensuelles du FPI de 0,0175 $ la part avant regroupement sont passées à 0,0525 $ la part après regroupement, ce qui représente des distributions annualisées de 0,63 $ la part après regroupement. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de catégorie B.

Les distributions relatives aux parts de catégorie B se sont élevées à 419 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2019. Cette hausse est attribuable à l'augmentation du nombre de parts de catégorie B en 2019 comparativement à celui de la période correspondante de 2018.

Le 23 juillet 2019, le FPI PRO a annoncé une distribution au comptant de 0,0525 $ par part pour le mois de juillet 2019. Cette distribution est payable le 15 août 2019 aux porteurs de parts inscrits au 31 juillet 2019.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Acquisitions stratégiques de sept immeubles

Le 7 août 2019, le FPI PRO a annoncé la conclusion de trois ententes distinctes visant l'acquisition de sept immeubles en contrepartie de 97,8 millions de dollars, qui représentent une SLB totale de 696 000 pieds carrés. Ces immeubles comprennent une tour de bureaux de style boutique située dans le quartier des affaires d'Ottawa et un immeuble industriel à vocation mixte de catégorie A situé à Kanata, en Ontario, en plus d'un portefeuille constitué de cinq immeubles destinés à l'industrie légère situés à Halifax, en Nouvelle‑Écosse. Après l'acquisition des sept immeubles, le portefeuille du FPI sera constitué de 91 immeubles commerciaux productifs de revenu comportant une SLB d'environ 4,4 millions de pieds carrés et une valeur comptable brute1) de 625 millions de dollars et dont la durée moyenne pondérée des baux est de 5,7 ans. L'ajout de ces immeubles équilibrera davantage le portefeuille en accroissant la présence du FPI PRO sur le marché ontarien ainsi que sur les marchés des immeubles industriels et à vocation mixte. Ces acquisitions sont assujetties aux conditions usuelles en matière de vérification diligente et de clôture, y compris le financement.

Prise ferme de 50 millions de dollars

Le 7 août 2019, le FPI PRO a annoncé avoir conclu une convention visant l'émission de 7 150 000 parts nouvelles dans le cadre d'une prise ferme au prix de 7,00 $ la part, pour un produit brut d'environ 50 millions de dollars. Les preneurs fermes ont choisi d'exercer leur option de surallocation en entier, ce qui haussera le produit brut total que tirera le FPI du placement à environ 57,6 millions de dollars.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 16 août 2019 et le placement est assujetti aux conditions usuelles. Le FPI entend affecter le produit net tiré du placement au financement partiel de ses acquisitions annoncées, au remboursement de certaines dettes qui pourraient être contractées de nouveau par la suite et le solde, s'il y a lieu, au financement d'acquisitions futures ainsi qu'à ses besoins généraux et en matière de fonds de roulement.

La réalisation des acquisitions annoncées conjointement avec le placement et le remboursement de certaines dettes conformément à l'affectation proposée du produit tiré du placement devraient avoir un effet relutif immédiat sur les FTEA par part1) et réduire le ratio de distribution des FTEA1) du FPI.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

À l'heure actuelle, la direction prévoit que le marché immobilier demeurera solide et que les faibles taux d'intérêt seront maintenus. Dans ce contexte favorable, la direction demeure activement à l'affût d'occasions qui lui permettraient de faire croître et de diversifier stratégiquement son portefeuille d'actifs ainsi que de réaliser des économies d'échelle supplémentaires.

Détails concernant la conférence téléphonique et la diffusion Web à l'intention des investisseurs

Le FPI PRO tiendra une conférence téléphonique afin de discuter des résultats de son deuxième trimestre de 2019 le 14 août 2019 à 11 h HAE. Il y aura une période de questions réservée aux analystes financiers. Pour écouter la conférence téléphonique, veuillez composer le 888 390‑0605, le 416 764‑8609 ou le 514 225‑7341. Il sera possible de réécouter la conférence téléphonique du 14 août au 14 novembre 2019 en composant le 888 390‑0541 ou le 416 764‑8677 (code d'accès pour les participants : 802290#). La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur le site Web du FPI PRO, à www.proreit.com.

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés du FPI PRO sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, le FPI PRO communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont le résultat d'exploitation net des immeubles comparables (ou REN des immeubles comparables), les flux de trésorerie d'exploitation ajustés ou FTEA, le ratio de distribution des FTEA, le résultat d'exploitation net ou REN, la dette en pourcentage de la valeur comptable brute, la valeur comptable brute, le ratio de couverture des intérêts, le ratio de couverture du service de la dette et les flux de trésorerie d'exploitation ou FTE. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du FPI est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous‐jacente et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles‑ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO. Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 30 juin 2019, qui est affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur des énoncés concernant la clôture de l'appel public à l'épargne et des acquisitions proposées annoncées du FPI, l'affectation du produit net tiré du placement, l'incidence des acquisitions annoncées sur le rendement financier futur du FPI, la dette en pourcentage de la valeur comptable brute du FPI après la clôture de l'opération, l'incidence de l'opération sur les FTEA par part du FPI et le ratio de distribution des FTEA du FPI, la capacité du FPI d'exécuter sa stratégie de croissance ainsi que le versement et le niveau des distributions futures. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment la façon dont la direction perçoit les tendances passées, la conjoncture actuelle et les faits nouveaux prévus pour l'avenir.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui est affichée sur SEDAR, à www.sedar.com.

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de TSX) ne sont responsables du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué.

FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 84 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada, représentant une superficie locative brute de plus de 3,7 millions de pieds carrés. Après la réalisation des acquisitions annoncées du FPI, ce nombre d'immeubles sera porté à 91 immeubles commerciaux représentant une superficie locative brute de plus de 4,4 millions de pieds carrés. Créé en mars 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien.

Les titres offerts dans le cadre du placement du FPI PRO n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État américain et ils ne peuvent être offerts ni vendus, directement ou indirectement, aux États‑Unis ou dans leurs territoires ou possessions, ni à une personne des États-Unis (au sens attribué à U.S. person dans le Regulation S pris en vertu de la Loi de 1933) ou à une personne agissant pour son compte, à moins d'obtenir une dispense des exigences d'inscription prévues par la Loi de 1933. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États‑Unis ou dans leurs territoires ou possessions, ou encore à une personne des États-Unis ou à une personne agissant pour son compte.

___________________________ 1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

SOURCE FPI PRO

Renseignements: Fonds de placement immobilier PRO, James W. Beckerleg, Président et chef de la direction, 514 933-9552; Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, CA, Vice‑président directeur, chef des finances et secrétaire, 514 933-9552

Related Links

www.proreit.com