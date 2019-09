Le FPI PRO finalise l'acquisition d'un immeuble industriel à vocation mixte situé dans la région d'Ottawa en contrepartie de 48,5 millions de dollars

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (TSX: PRV.UN) (le « FPI PRO » ou le « FPI ») est heureux d'annoncer la clôture de son acquisition auparavant annoncée d'une participation de 100 % dans un immeuble industriel à vocation mixte situé à Kanata, en Ontario en contrepartie de 48,5 millions de dollars, compte non tenu des frais de clôture, ce qui représente un taux de capitalisation initial de 6,60 %. Cet immeuble accroît la superficie locative brute du portefeuille actuel du FPI de 279 388 pieds carrés.

« Le FPI PRO est heureux d'avoir réalisé cette dernière de sept acquisitions annoncées récemment. L'immeuble de Kanata est un actif de qualité prestigieux qui était auparavant détenu et géré par des investisseurs institutionnels. Cet édifice augmente notre exposition au secteur industriel ainsi que la concentration de notre portefeuille sur le marché attrayant d'Ottawa », a déclaré Jim Beckerleg, président et chef de la direction, FPI PRO.

« Ces récentes acquisitions reflètent notre croissance continue en tant que FPI canadien commercial diversifié de haute qualité et nous ont permis de renforcer et d'élargir avec succès notre portefeuille de façon relutive. En plus d'accroître notre exposition au secteur industriel, ces acquisitions ont également amélioré la concentration de la valeur de notre portefeuille dans les grands centres urbains. En effet, environ le tiers de notre superficie locative brute est maintenant située dans les régions de premier plan que sont le Grand Montréal et Ottawa », a conclu M. Beckerleg.

500 Palladium Drive, Ottawa (Ontario)

Situé dans le quartier Kanata d'Ottawa, centre de haute technologie en croissance, cet immeuble industriel, d'avant-garde et à plusieurs locataires comporte des bureaux et des laboratoires de recherche prestigieux. La durée moyenne pondérée de ses baux est de 7,5 ans et il est entièrement occupé par un groupe de locataires exceptionnels qui exercent des activités dans les secteurs des sciences des matériaux, de la défense, des communications et des technologies médicales. Il est bien situé, à côté d'un important carrefour de commerces de détail offrant d'innombrables commodités, dont des boutiques, des restaurants, un cinéma ainsi que le terminus d'autobus Terry Fox.

La région de Kanata connaît actuellement une période de croissance économique importante grâce aux nombreux nouveaux locataires qui s'y sont installés et à la croissance dynamique continue des locataires existants. Les employeurs du secteur des technologies situés dans cette région comprennent Cisco, Ericsson, HP, Lockheed Martin, Microsoft et Apple. Les taux d'inoccupation des immeubles industriels et de bureaux dans cette région sont à leur niveau le plus bas depuis plusieurs années.

Le prix d'achat de 48,5 millions de dollars a été financé au moyen du produit tiré d'un nouveau prêt hypothécaire de premier rang d'une durée de 7 ans et d'un montant de 33,9 millions de dollars assujetti à un taux d'intérêt de 3,51 %. Le solde du prix d'achat a été réglé au moyen de l'encaisse de 14,6 millions de dollars reçue du récent financement par actions.

Diversification stratégique

Le FPI PRO a maintenant la propriété de 91 immeubles commerciaux productifs de revenus représentant une superficie locative brute d'environ 4,4 millions de pieds carrés. L'exposition du portefeuille du FPI PRO aux régions du Grand Montréal et d'Ottawa est maintenant de 34 % selon la valeur des immeubles. L'Ontario est dorénavant le marché provincial le plus important du FPI PRO. Le FPI PRO a également amélioré le reste de son portefeuille, son exposition aux immeubles industriels et aux immeubles à vocation mixte représentant maintenant 64 % de la superficie locative brute totale et 46 % du loyer de base total.

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 91 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada et représentant une superficie locative brute de plus de 4,4 millions de pieds carrés. Créé en 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien.

Pour plus d'information sur le FPI PRO, veuillez visiter le site Web du FPI à https://proreit.com.

Information prospective

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur des énoncés concernant l'incidence des acquisitions récentes du FPI PRO sur sa performance financière et sa capacité d'exécuter ses stratégies de croissance. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra toujours à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui est affichée sur SEDAR, à www.sedar.com.

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de TSX) ne sont responsables du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué.

