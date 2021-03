Hausse de 21,1 % des produits tirés des immeubles par rapport à 2019

Le résultat d'exploitation net 1 ) a progressé de 14,2 % d'un exercice à l'autre

Le résultat net et résultat global a augmenté de 40,7 % par rapport à 2019

Augmentation de 9,9 % des FTEA 1) par rapport à 2019

97 % des baux qui venaient à échéance en 2020 ont été renouvelés

MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a présenté aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre (le « quatrième trimestre ») et la période de 12 mois (l'« exercice complet ») clos le 31 décembre 2020.

« Je suis fier de ce que nous avons réalisé en 2020 dans le contexte d'une pandémie mondiale et de ses répercussions nombreuses et profondes sur la santé publique et l'économie. Nous nous sommes adaptés rapidement à un environnement changeant et pris des mesures pour atténuer les répercussions pour nos employés, nos locataires et les municipalités où nous avons des immeubles », a déclaré le président et chef de la direction du FPI PRO, Jim Beckerleg.

« Nos solides résultats financiers et d'exploitation en 2020 confirment la résilience de notre portefeuille de grande qualité et la pertinence de notre modèle d'affaires. Le fait que nos taux de collecte des loyers soient demeurés élevés dans toutes les catégories d'actifs depuis le début de la pandémie reflète la force de notre bassin de locataires bien diversifiés et la qualité des relations à long terme que nous avons avec eux. Pour 2020, notre taux de renouvellement des loyers, ajusté pour la vente d'un immeuble non stratégique, a dépassé 97 % pour la première année avec une augmentation moyenne des loyers de 3,5 %.

« Soutenus par la stabilité de nos flux de trésorerie, la gestion prudente de nos activités et le maintien de niveaux de liquidités élevés nous ont bien servis en 2020. Nous sommes parvenus à renforcer notre bilan avec le refinancement de prêts hypothécaires à des taux intéressants, la conclusion de nouveaux prêts à terme et la vente d'immeubles non stratégiques.

« Nos assises solides nous ont permis de nous concentrer de nouveau sur notre stratégie de croissance au début de 2021, dans un contexte de réouverture et d'expansion de l'économie. Le 15 mars 2021, nous avons annoncé l'acquisition projetée de 12 immeubles au prix de 86,8 millions de dollars, augmentant du même coup notre exposition au secteur vigoureux des immeubles industriels dans les marchés attrayants d'Ottawa et de Winnipeg. Par la même occasion, nous avons annoncé la conclusion d'un placement privé de 50 millions de dollars avec un investisseur privé canadien de premier plan, Collingwood Investments Incorporated, membre du Bragg Group of Companies, de Oxford, en Nouvelle-Écosse. Ces fonds seront affectés en partie au soutien des acquisitions annoncées et à l'augmentation de nos liquidités, tout en nous permettant de réaliser certains projets de croissance importants. Grâce à ces occasions qui permettent au FPI PRO de passer à une autre étape de sa croissance, nous poursuivons nos objectifs stratégiques avec une gestion judicieuse de notre capital dans le but de créer de la valeur pour nos porteurs de parts », a conclu M. Beckerleg.

Répercussions de la COVID-19

Tout au long de l'année, le FPI PRO a travaillé en étroite collaboration avec ses locataires, y compris en accordant des reports de loyer à certains d'entre eux et en les aidant à participer au programme Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (l'« AUCLC ») qui permet aux locataires admissibles de profiter d'une réduction de 75 % de leur loyer brut, dont une tranche de 50 % est financée par le gouvernement et une tranche de 25 %, par le propriétaire qui compose avec une baisse de loyer. Au 31 décembre 2020, le FPI PRO a inscrit une somme d'environ 0,3 million de dollars au titre des loyers reportés devant être remboursés par des locataires sur différentes périodes ne dépassant pas 12 mois. Ces loyers sont perçus dans les délais prévus et conformément aux ententes de report de loyer qui ont été conclues. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le FPI PRO a comptabilisé des provisions totalisant 0,8 million de dollars en lien avec la COVID-19, y compris 0,1 million de dollars au titre de la participation à l'AUCLC.

1) Mesure non conforme aux IFRS.

Comme il a été annoncé auparavant, le recouvrement mensuel des loyers bruts par le FPI PRO depuis novembre 2020 s'établit comme suit :



Février

2021 Janvier

2021 Décembre

2020 Novembre 2020 Recouvrements de loyers bruts, y compris auprès des sociétés d'État et

des autres locataires qui paient généralement le loyer à la fin du mois,

d'après l'historique des cycles de perception 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % Ventilation :







Locataires d'immeubles industriels 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Locataires d'immeubles de commerces à usage mixte 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Locataires d'immeubles de bureaux 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Locataires d'immeubles de commerces de détail 99,5 % 99,5 % 99,3 % 99,2 % Ententes de report temporaire des loyers prévoyant des modalités

de remboursement fixes 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Loyers bruts en souffrance (des discussions sont en cours avec les

locataires et la situation est gérée au cas par cas) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Résultats financiers

TABLEAU 1 - FAITS SAILLANTS FINANCIERS

(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre

de parts, les montants par part et à moins

d'indication contraire) Trimestre clos le

31 décembre 2020 Trimestre clos le 31

décembre 2019 Exercice clos le

31 décembre 2020 Exercice clos le

31 décembre 2019

Données financières







Produits tirés des immeubles 17 589 $ 17 315 $ 69 810 $ 57 627 $ Résultat d'exploitation net (REN)1) 10 002 $ 10 050 $ 40 529 $ 35 481 $ Total de l'actif 634 484 $ 634 737 $ 634 484 $ 634 737 $ Ratio dette-valeur comptable brute1) 57,82 % 57,52 % 57,82 % 57,52 % Ratio de couverture des intérêts1) 2,6x 2,6x 2,6x 2,6x Ratio de couverture du service de la dette1) 1,6x 1,6x 1,6x 1,6x Taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires 3,73 % 3,74 % 3,73 % 3,74 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, montant net 10 273 $ 7 937 $ 23 410 $ 17 435 $ Flux de trésorerie d'exploitation (FTE)1) 4 789 $ 5 017 $ 20 908 $ 15 296 $ FTE de base par part1)2) 0,1197 $ 0,1259 $ 0,5227 $ 0,4417 $ FTE dilués par part1)2) 0,1169 $ 0,1233 $ 0,5112 $ 0,4314 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés (FTEA)1) 5 366 $ 5 676 $ 22 436 $ 20 422 $ FTEA de base par part1)2) 0,1341 $ 0,1425 $ 0,5609 $ 0,5897 $ FTEA dilués par part1)2) 0,1310 $ 0,1395 $ 0,5486 $ 0,5759 $ Ratio de distribution des FTEA de base1) 83,9 % 110,5 % 88,3 % 106,8 % Ratio de distribution des FTEA dilués1) 85,9 % 112,9 % 90,2 % 109,4 %

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ». 2) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie et de parts de catégorie B (terme défini aux présentes). Le total des parts diluées comprend également des parts de fiducie différées et les parts de fiducie assujetties à des restrictions émises dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Le FPI PRO détenait 91 immeubles de placement au 31 décembre 2020, comparativement à 92 à la fin de 2019. Le total de l'actif s'est établi à 634,5 millions de dollars au 31 décembre 2020, en baisse de 0,2 million de dollars par rapport au total de 634,7 millions de dollars au 31 décembre 2019. Au cours de la période de 12 mois close le 31 décembre 2020, le FPI PRO a acquis un immeuble de placement et en a vendu deux.

Au cours du quatrième trimestre de 2020, le FPI PRO a vendu un immeuble de bureaux non stratégique situé dans la région métropolitaine de Montréal, pour un produit brut de 5,0 millions de dollars, soit un peu plus que sa valeur comptable selon les IFRS. La vente a fait suite à une offre non sollicitée et le produit a été affecté à la réduction de la dette, plus précisément au titre de facilités d'exploitation, et aux fins générales de l'entreprise.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2020 :

Les produits tirés des immeubles ont atteint 69,8 millions de dollars, en hausse de 12,2 millions de dollars ou 21,1 % comparativement aux 57,6 millions de dollars inscrits pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation découle principalement des produits supplémentaires tirés des acquisitions nettes réalisées au cours des deux dernières années.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1) s'est établi à 31,2 millions de dollars, ce qui constitue un léger recul de 0,7 million de dollars ou 2,2 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Ce recul est attribuable principalement aux provisions pour créances irrécouvrables, à la participation à l'AUCLC et aux réductions de loyer découlant de la COVID-19, ainsi qu'à la baisse du taux d'occupation des immeubles de bureaux et des immeubles de commerces de détail, partiellement contrebalancées par l'augmentation des loyers contractuels et des augmentations de loyer lors du renouvellement de baux.

s'est établi à 31,2 millions de dollars, ce qui constitue un léger recul de 0,7 million de dollars ou 2,2 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Ce recul est attribuable principalement aux provisions pour créances irrécouvrables, à la participation à l'AUCLC et aux réductions de loyer découlant de la COVID-19, ainsi qu'à la baisse du taux d'occupation des immeubles de bureaux et des immeubles de commerces de détail, partiellement contrebalancées par l'augmentation des loyers contractuels et des augmentations de loyer lors du renouvellement de baux. Le résultat d'exploitation net 1) s'est établi à 40,5 millions de dollars, ce qui représente une progression de 5,0 millions de dollars ou 14,2 % par rapport au résultat d'exploitation net de 35,5 millions de dollars inscrit en 2019. Cette progression découle principalement de l'incidence favorable des acquisitions nettes d'immeubles réalisées au cours des deux dernières années.

s'est établi à 40,5 millions de dollars, ce qui représente une progression de 5,0 millions de dollars ou 14,2 % par rapport au résultat d'exploitation net de 35,5 millions de dollars inscrit en 2019. Cette progression découle principalement de l'incidence favorable des acquisitions nettes d'immeubles réalisées au cours des deux dernières années. Les FTEA 1) se sont élevés à 22,4 millions de dollars, en hausse de 2,0 millions de dollars ou 9,9 % par rapport aux 20,4 millions de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable surtout aux acquisitions nettes réalisées au cours des deux dernières années.

se sont élevés à 22,4 millions de dollars, en hausse de 2,0 millions de dollars ou 9,9 % par rapport aux 20,4 millions de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable surtout aux acquisitions nettes réalisées au cours des deux dernières années. Le ratio de distribution des FTEA1) s'est établi à 88,3 %, contre 106,8 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette variation favorable résulte principalement du fait que le FPI PRO verse des distributions mensuelles de 0,0375 $ par part plutôt que de 0,0525 $ par part depuis avril 2020.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2020 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 17,6 millions de dollars, en hausse de 0,3 million de dollars ou 1,6 % comparativement à leur montant de 17,3 millions de dollars inscrit pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation était principalement attribuable aux augmentations des loyers contractuels et aux loyers plus élevés au renouvellement de baux.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1) a atteint 9,7 millions de dollars, en hausse de 0,1 million de dollars ou 0,6 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation était principalement attribuable aux augmentations des loyers contractuels et aux loyers plus élevés au renouvellement de baux, contrebalancés par une légère baisse du niveau d'occupation moyen.

a atteint 9,7 millions de dollars, en hausse de 0,1 million de dollars ou 0,6 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation était principalement attribuable aux augmentations des loyers contractuels et aux loyers plus élevés au renouvellement de baux, contrebalancés par une légère baisse du niveau d'occupation moyen. Le résultat d'exploitation net 1) s'est établi à 10,0 millions de dollars, ce qui est comparable au montant inscrit pour la période correspondante de 2019.

s'est établi à 10,0 millions de dollars, ce qui est comparable au montant inscrit pour la période correspondante de 2019. Les FTEA 1) se sont établis à 5,4 millions de dollars, en baisse de 0,3 million de dollars ou 5,5 % par rapport au montant de 5,7 millions de dollars inscrit pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette baisse est attribuable principalement à l'augmentation des investissements de maintien et des frais de location.

se sont établis à 5,4 millions de dollars, en baisse de 0,3 million de dollars ou 5,5 % par rapport au montant de 5,7 millions de dollars inscrit pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette baisse est attribuable principalement à l'augmentation des investissements de maintien et des frais de location. Le ratio de distribution des FTEA1) s'est établi à 83,9 %, contre 110,5 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette progression est attribuable aux mêmes raisons que celles décrites précédemment pour la période de 12 mois.

1) Mesure non conforme aux IFRS.

TABLEAU 2 - RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION NET ET DU MONTANT NET DU RÉSULTAT ET RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2020 Trimestre clos le 31

décembre 2019 Exercice clos le 31

décembre 2020 Excercice clos le 31

décembre 2019 Produits tirés des immeubles 17 589 $ 17 315 $ 69 810 $ 57 627 $ Charges d'exploitation des immeubles 7 587 7 265 29 281 22 146 Résultat d'exploitation net (REN)1) 10 002 10 050 40 529 35 481 Frais généraux et administratifs 899 598 3 328 2 318 Charge liée au régime incitatif à long terme 2 112 714 585 3 043 Amortissement des immobilisations corporelles 92 60 299 197 Amortissement des immobilisations incorporelles 93 93 372 372 Charges d'intérêts et coûts de financement 3 877 3 847 15 382 13 491 Distributions - Parts de catégorie B 171 407 928 1 662 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 2 104 466 (5 257) 4 547 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (5 604) 2 554 4 667 (7 429) Autres produits (549) (425) (2 110) (2 369) Autres charges 394 287 1 263 1 467 Coûts des transactions - 131 - 3 207 Résultat net et résultat global 6 413 $ 1 318 $ 21 072 $ 14 975 $

1) Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le résultat net et résultat global a atteint 21,1 millions de dollars, en hausse de 6,1 millions de dollars par rapport aux 15,0 millions de dollars inscrits pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette progression est attribuable surtout à l'incidence favorable de 9,8 millions de dollars de l'ajustement hors trésorerie de la juste valeur des parts de catégorie B (terme défini aux présentes), à l'incidence favorable de 5,0 millions de dollars du résultat d'exploitation net1), et à la variation favorable de 2,5 millions de dollars de la charge hors trésorerie liée au régime incitatif à long terme, partiellement contrebalancées par l'ajustement hors trésorerie de la juste valeur des immeubles de placement de 12,1 millions de dollars pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2020 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le FPI PRO a obtenu une mise à jour des évaluations externes indépendantes pour 70 de ses 91 immeubles, ce qui a donné lieu à un gain au titre de la juste valeur d'environ 4,0 millions de dollars.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, le résultat net et résultat global a atteint 6,4 millions de dollars, comparativement à 1,3 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette progression de 5,1 millions de dollars est attribuable surtout à l'incidence favorable de 8,1 millions de dollars de l'ajustement hors trésorerie de la juste valeur des immeubles de placement pour le quatrième trimestre de 2020 comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, partiellement contrebalancée par la variation de 1,4 million de dollars de la charge hors trésorerie liée au régime incitatif à long terme pour le trimestre clos le 31 décembre 2020 par rapport à la période correspondante de 2019.

1) Mesure non conforme aux IFRS.

Bilan solide et bonne situation de trésorerie

Le FPI PRO continue de gérer le capital avec prudence et tient à conserver un bilan solide. Le ratio de la dette par rapport à la valeur comptable brute1) est demeuré stable et s'est établi à 57,82 % au 31 décembre 2020, contre 57,52 %au 31 décembre 2019. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires s'est établi à 3,73 % au 31 décembre 2020, comparativement à 3,74 % au 31 décembre 2019.

Le 26 novembre 2020, le FPI PRO a conclu un nouvel engagement de financement avec l'un de ses prêteurs en vue d'accroître ses liquidités d'exploitation. D'une durée de trois ans, le nouveau prêt à terme de 13,3 millions de dollars est garanti par une sûreté de deuxième rang sur un ensemble de 14 immeubles et est assorti d'un taux d'intérêt annuel de 6,45 %. Le produit net du prêt a été utilisé pour rembourser des tranches de certains prêts à terme et de certaines facilités de crédit, ce qui a donné lieu à une augmentation d'environ 9 millions de dollars des fonds d'exploitation du FPI.

Comme il a été annoncé le 4 mars 2021, après la fin de l'exercice, à la suite d'un refinancement de prêts hypothécaires et de la vente d'actifs, les liquidités d'exploitation du FPI PRO, qui se composent de fonds en caisse et de facilités d'exploitation non utilisées, ont augmenté et se sont établies à environ 35 millions de dollars. Ces opérations devraient donner lieu à une amélioration du ratio de la dette par rapport à la valeur comptable brute du FPI PRO.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

TABLEAU 3 - FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS



31 décembre 2020 31 décembre 2019

Données opérationnelles



Nombre d'immeubles 91 92 Superficie locative brute (en pieds carrés) (« SLB ») 4 547 317 4 445 498 Taux d'occupation1) 98,0 % 98,4 % Durée restante moyenne pondérée des baux (en années) 5,2 5,6

1) Le taux d'occupation tient compte des contrats de location pour une occupation future de locaux actuellement vacants. La direction est d'avis que la prise en compte de ces locaux réservés permet de présenter une information plus équilibrée. Au 31 décembre 2020, la superficie locative brute des locaux réservés s'élevait à environ 20 879 pieds carrés (33 464 pieds carrés au 31 décembre 2019).

La SLB a augmenté de 2,2 % et a atteint 4 547 317 pieds carrés au 31 décembre 2020, comparativement à 4 445 498 pieds carrés à la fin de l'exercice 2019. L'augmentation de 101 819 pieds carrés de la SLB est attribuable surtout à l'acquisition d'un immeuble, contrebalancée par la vente de deux petits immeubles, au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2020.

Le taux d'occupation est demeuré stable et s'est établi à 98,0 % au 31 décembre 2020, en légère baisse par rapport au taux de 98,4 % inscrit un an plus tôt.

Le bassin de locataires du FPI PRO est bien diversifié sur le plan des secteurs d'activité. Au 31 décembre 2020, environ 86 % des loyers de base du portefeuille proviennent de locataires nationaux et gouvernementaux, et les dix principaux locataires représentent 37,1 % des loyers de base annuels. Dans le secteur des immeubles de commerces de détail, 66,5 % des loyers de base proviennent de locataires offrant des services essentiels au public, notamment des épiceries, des pharmacies, des institutions financières, des bureaux gouvernementaux et des cliniques médicales. Au 31 décembre 2020, les 10 principaux locataires compris dans le portefeuille du FPI PRO comptaient pour environ 37,1 % des loyers de base au titre de locaux loués ou réservés, sur une base annualisée, et la durée restante moyenne de leurs baux était d'environ 6,5 ans.

1) Mesure non conforme aux IFRS.

Les divers locataires du FPI PRO ont des baux qui prennent fin à différentes dates, de sorte qu'au plus 18,2 % de ces baux viennent à échéance au cours d'une période donnée avant 2026. À l'heure actuelle, 78,2 % des baux qui viennent à échéance en 2021 ont été renouvelés.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 15 mars 2021, le FPI PRO a annoncé un projet d'acquisition de 12 immeubles industriels de qualité institutionnelle dont la SLB totalise 572 000 pieds carrés, à Ottawa et Winnipeg. Sur le prix d'achat total d'environ 86,8 millions de dollars (exclusion faite des frais de clôture), une tranche d'environ 33,1 millions de dollars sera réglée au comptant en utilisant le produit d'un placement privé de parts de fiducie, et une tranche d'environ 53,7 millions de dollars sera acquittée en utilisant le capital de nouveaux prêts hypothécaires d'une durée cinq ans. Le FPI PRO a également annoncé qu'il avait d'autres projets d'acquisition intéressants et qu'il avait notamment signé une lettre d'intention non contraignante en vue d'acquérir six immeubles industriels de qualité institutionnelle totalisant environ 500 000 pieds carrés pour environ 47 millions de dollars. Le placement privé et les acquisitions sont assujettis aux conditions usuelles, y compris à l'obtention des approbations requises des organismes de réglementation.

Incidence des 12 acquisitions sur le portefeuille global du FPI :

Portefeuille pro forma

Province Loyer de

base % SLB %

Catégorie d'actifs Loyer de

base % SLB % Provinces

maritimes 38 % 38 %

Immeubles industriels et

immeubles commerciaux à

usage mixte 54 % 70 % Québec 12 % 16 %

Immeubles de commerces

de détail 33 % 21 % Ouest canadien 17 % 16 %

Immeubles de bureaux 13 % 9 % Ontario 33 % 31 %







Total 100 % 100 %



100 % 100 %

Le 26 février 2021, le FPI PRO a obtenu un nouveau financement hypothécaire d'une durée de 10 ans totalisant 46,6 millions de dollars, à un taux de 3,21 %. Le produit a été utilisé pour rembourser environ 29,0 millions de dollars au titre de prêts hypothécaires venant à échéance en 2021 et 2022 et pour payer des frais de maintien du rendement de 1,3 million de dollars. Le montant net restant, soit 16,3 millions de dollars, sera affecté à la réduction des facilités d'exploitation et pour les fins générales de l'entreprise.

Le 18 février 2021, le FPI PRO a annoncé la vente d'un immeuble non stratégique destiné à l'industrie légère situé dans la région métropolitaine de Montréal, pour un produit brut de 8,0 millions de dollars. Le produit de la vente a été affecté au remboursement de l'hypothèque relative à l'immeuble et aux fins générales de l'entreprise.

Distributions

Des distributions aux porteurs de parts totalisant 0,0375 $ par part de fiducie du FPI ont été déclarées chaque mois durant le trimestre clos le 31 décembre 2020, ce qui représente des distributions de 0,45 $ par part sur une base annuelle. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de société en commandite de catégorie B de la Société en commandite FPI PRO (les « parts de catégorie B »), qui est une filiale du FPI.

Comme il a été annoncé le 22 avril 2020, les distributions mensuelles, qui s'élevaient auparavant à 0,0525 $ par part, sont passées à 0,0375 $ par part, ce qui permet au FPI PRO de réduire sa dette et de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour utiliser des capitaux à l'avantage des porteurs de parts. Simultanément, en réponse à la volatilité des marchés boursiers occasionnée par la pandémie de COVID-19, le FPI PRO a suspendu son régime de réinvestissement des distributions (le « RRD ») avec prise d'effet le 22 avril 2020. Le RRD est suspendu jusqu'à nouvel ordre et les distributions du FPI PRO ne peuvent faire l'objet que de versements en espèces.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Le FPI PRO demeure résolu à poursuivre sa croissance et à créer de la valeur pour ses porteurs de parts, tout en maintenant un bilan solide et en gérant son capital en fonction d'objectifs à long terme.

Les perspectives commerciales du FPI PRO sont positives et profitent de la reprise économique et de l'effet bénéfique sur le marché immobilier de la possibilité de financer des emprunts à des taux d'intérêt historiquement bas. Le FPI PRO est bien positionné pour poursuivre sa stratégie de croissance, y compris par l'acquisition d'immeubles de grande qualité et à faible risque dans des marchés secondaires prospères.

Détails concernant la conférence téléphonique et la diffusion Web à l'intention des investisseurs

Le FPI PRO tiendra une conférence téléphonique le 25 mars 2021 à 10 h 30 HAE afin de discuter des résultats de son quatrième trimestre et de l'exercice de 2020. Il y aura une période de questions réservée aux analystes financiers. Pour écouter la conférence téléphonique, veuillez composer le 888 664-6383, le 416 764-8650 ou le 514 225-6995. Il sera possible de réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 1er avril 2021 en composant le 888 390-0541 ou le 416 764-8677 (code d'accès : 739382#).

La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur le site Web du FPI PRO, à www.proreit.com ou à https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1436883&tp_key=70c86e67c5

Assemblée annuelle des porteurs de parts

Dans le but de protéger la santé de ses porteurs de parts et de ses employés dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'assemblée annuelle du FPI PRO sera tenue de façon virtuelle, par webdiffusion, le 8 juin 2021, à 14 h HAE. Des renseignements supplémentaires au sujet de l'assemblée seront présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations du FPI qui sera préparée relativement à l'assemblée.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX:PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, qui détient en propriété un portefeuille diversifié d'immeubles commerciaux variés répartis dans l'ensemble du Canada. Créé en mars 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario, tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien. Pour de plus amples informations, visitez le site à l'adresse www.proreit.com.

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés du FPI PRO sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, le FPI PRO communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont le résultat d'exploitation net (le « REN »), les flux de trésorerie d'exploitation ajustés (les « FTEA »), la dette en pourcentage de la valeur comptable brute, le ratio de couverture des intérêts, le ratio de couverture du service de la dette, les flux de trésorerie d'exploitation (les « FTE »), le ratio de distribution des FTEA et le résultat d'exploitation net des immeubles comparables (le « REN des immeubles comparables »). Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du FPI est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO. Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui est affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur l'exécution par le FPI PRO de sa stratégie de croissance, l'utilisation prévue du produit du placement privé, la clôture prévue du placement privé et des acquisitions annoncées, l'activité économique future et le rendement futur du FPI PRO. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt. Cependant, rien ne garantit que les pourparlers que le FPI PRO engage au sujet d'acquisitions futures ou les projets d'acquisition à l'égard desquels le FPI PRO signe des lettres d'intention, déboucheront sur des ententes définitives et, le cas échéant, aucune garantie ne peut être donnée quant au moment où de telles acquisitions seront réalisées ou quant aux conditions de leur réalisation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

