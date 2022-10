MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO ») (TSX : PRV.UN) est heureux d'annoncer que dans le cadre du plan de relève du chef de la direction du FPI PRO, Gordon G. Lawlor succèdera à James W. Beckerleg au poste de président et chef de la direction du FPI PRO et qu'il se joindra au conseil des fiduciaires du FPI PRO à compter du 1er avril 2023, date à laquelle M. Beckerleg sera nommé vice‑président du conseil et co‑fondateur. M. Beckerleg est président et chef de la direction du FPI PRO et l'un de ses fiduciaires depuis 2013. Le FPI PRO est également heureux d'annoncer que par la même occasion, Alison Schafer sera nommée chef des finances et secrétaire du FPI PRO.

« Fonder et bâtir le FPI PRO avec Gordon a été l'un des accomplissements les plus importants de ma carrière et j'en retire une grande fierté. Nous avons commencé avec un seul immeuble en 2013 et nous avons fait du FPI PRO un fonds de placement immobilier axé sur le secteur industriel qui est présent dans toutes les provinces du Canada et dont les actifs dépassent aujourd'hui un milliard de dollars. Gordon a joué un rôle de premier plan dans les succès du FPI PRO et dans la formation de notre équipe de direction chevronnée. Il a contribué au développement de tous les aspects de l'entreprise sur les plans stratégique et opérationnel. Il possède toutes les compétences requises pour diriger la prochaine phase d'expansion du FPI PRO après mon départ à la retraite, et son choix s'impose naturellement », a déclaré James W. Beckerleg, le président et chef de la direction du FPI PRO.

« Je tiens à remercier James et le conseil des fiduciaires pour la confiance qu'ils m'ont accordée au fil des ans », a déclaré Gordon G. Lawlor, vice-président directeur, chef des finances et secrétaire du FPI PRO. « Je suis très fier de prendre les rênes du FPI PRO et d'entreprendre la réalisation des objectifs audacieux que nous nous sommes fixés pour les prochaines années. Je suis heureux d'avoir la possibilité de continuer de travailler avec notre équipe de direction talentueuse et aguerrie et avec l'ensemble de notre personnel à l'échelle du Canada afin de tirer parti des occasions prometteuses qui s'offriront au FPI PRO. »

« James a eu une brillante carrière dans le secteur immobilier, et le conseil lui est reconnaissant de ses nombreuses contributions à l'entreprise depuis sa fondation. Nous sommes également heureux d'annoncer que James continuera de veiller aux destinées du FPI PRO en qualité de vice‑président du conseil et de co‑fondateur. Nous pourrons ainsi continuer de bénéficier de sa vision, de ses connaissances et de son expérience dans le secteur », a souligné John Levitt, président du conseil des fiduciaires du FPI PRO.

Gordon G. Lawlor a cofondé le FRI PRO en 2013 et il occupe actuellement le poste de vice‑président directeur, chef des finances et secrétaire du FPI PRO. Auparavant, M. Lawlor a occupé le poste de vice-président directeur, chef des finances et secrétaire de CANMARC Real Estate Investment Trust, fonds de placement immobilier négocié en bourse, jusqu'à son acquisition en 2012 pour 1,9 milliard de dollars. Avant cela, M. Lawlor a occupé des postes de haute direction auprès d'une importante société privée internationale de gestion immobilière et de placements immobiliers, ainsi qu'auprès d'une société ouverte de services publics. M. Lawlor possède un baccalauréat en sciences avec spécialisation en mathématiques de l'Université Saint Mary's (à Halifax, en Nouvelle-Écosse) et il a obtenu la désignation de comptable professionnelle agréé en 1994.

Alison Schafer a été nommée première vice‑présidente, Finances du FPI PRO en avril 2022. Elle fait partie de l'équipe du FPI PRO depuis sa création en 2013 et elle a occupé depuis lors des postes aux responsabilités croissantes au sein du service des finances. Avant de se joindre au FPI PRO, Mme Schafer était directrice du service de la comptabilité d'un important fonds de placement immobilier négocié en bourse et supervisait les fonctions comptables pour l'ensemble du portefeuille de ce fonds. Auparavant, Mme Schafer a travaillé pendant plus de dix ans au sein d'un important cabinet comptable à Montréal. Mme Schafer détient un baccalauréat en commerce et un baccalauréat en éducation de l'Université McGill (à Montréal, au Québec) et elle possède la désignation de comptable professionnelle agréée depuis 2003.

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Depuis sa création en 2013, le FPI PRO possède un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

