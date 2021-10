/DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS./

MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) est heureux d'annoncer la clôture de son appel public à l'épargne auparavant annoncé visant des parts de fiducie du FPI (les « parts ») par voie de prise ferme (le « placement »). Dans le cadre du placement, le FPI a émis 10 074 000 parts au prix de 6,85 $ chacune (le « prix d'offre ») pour un produit brut totalisant 69 006 900 $, y compris 1 314 000 parts émises dans le cadre de l'exercice intégral de l'option de surallocation. À la clôture du placement, le FPI a réalisé un placement privé sans courtier dans le cadre duquel il a émis 2 085 744 parts au prix d'offre à Collingwood Investments Incorporated, membre du Bragg Group of Companies basé en Nouvelle-Écosse (le « placement privé »), pour un produit brut total s'établissant à 14 287 346 $.

Le placement a été effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes composé de Valeurs Mobilières TD Inc. et de la Banque Scotia, en qualité de coteneurs de livres, et de Corporation Canaccord Genuity, collectivement à titre de cochefs de file, ainsi que de BMO Nesbitt Burns Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc., de Financière Banque Nationale Inc., de iA Gestion privée de patrimoine inc., de Raymond James Ltée, de Valeurs mobilières Haywood Inc., de Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et de Leede Jones Gable Inc.

Les parts ont été émises dans le cadre du placement aux termes d'un supplément de prospectus daté du 29 septembre 2021 (le « supplément de prospectus ») relatif au prospectus préalable de base du FPI daté du 13 juillet 2021 (le « prospectus préalable de base »), déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de l'ensemble des provinces et territoires du Canada. Le supplément de prospectus et le prospectus préalable de base sont affichés sous le profil du FPI sur SEDAR, à www.sedar.com.

Suivant la clôture du placement et du placement privé, Collingwood Investments Incorporated détient une participation économique et avec droit de vote d'environ 18,81 % dans le FPI PRO, ou d'environ 19,11 % conjointement avec l'une de ses parties liées.

Le FPI entend affecter le produit net tiré du placement et du placement privé au financement partiel des acquisitions (terme défini ci-après) et au remboursement de certaines dettes qui pourraient être contractées de nouveau par la suite, et le solde, s'il y a lieu, au financement d'acquisitions futures ainsi qu'à ses besoins généraux et en matière de fonds de roulement.

Acquisitions d'immeubles

Le 27 septembre 2021, le FPI a annoncé avoir conclu des ententes en vue d'acquérir une participation de 100 % dans 15 immeubles industriels situés dans le Canada atlantique dont la superficie locative brute (la « SLB ») est de 1 074 269 pieds carrés et dans un immeuble industriel situé à Winnipeg, au Manitoba, dont la SLB est de 106 737 pieds carrés (collectivement, les « acquisitions ») pour un prix d'achat total de 163,2 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture), ce qui correspond à un taux de capitalisation moyen pondéré implicite de 5,9 % et à un prix d'environ 138 $ par pied carré.

Une fois les acquisitions réalisées, le portefeuille du FPI sera constitué de 120 immeubles commerciaux productifs de revenu représentant une SLB d'environ 6,6 millions de pieds carrés et d'actifs totalisant 928 millions de dollars dont les baux ont une durée moyenne pondérée de 4,5 ans. L'ajout des immeubles industriels permettra à FPI PRO de disposer d'un portefeuille mieux équilibré en faisant passer son exposition au secteur des immeubles industriels à 78 % en termes de SLB et à 63 % en termes de loyers bruts, compte tenu des acquisitions.

Pour plus de renseignements sur le placement, le placement privé, l'affectation proposée du produit net tiré du placement et du placement privé par le FPI PRO et les acquisitions, se reporter au supplément de prospectus. Les acquisitions sont assujetties aux conditions usuelles de clôture, y compris en ce qui concerne les approbations des autorités de réglementation, et leur clôture devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2021.

Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et elles ne peuvent être offertes ni vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions, ou encore à des personnes des États-Unis (au sens donné à U.S. persons dans le Regulation S pris en vertu de la Loi de 1933) ou à des personnes agissant pour leur compte, sauf conformément à une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions, ou encore à des personnes des États-Unis ou à des personnes agissant pour leur compte.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à la clôture des acquisitions, à l'emploi du produit net tiré du placement et du placement privé, à l'incidence des acquisitions sur le rendement futur du FPI, à la valeur des actifs du FPI après la clôture de l'opération ainsi qu'à la capacité du FPI d'exécuter sa stratégie de croissance. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment la façon dont la direction perçoit les tendances passées, la conjoncture actuelle et les faits nouveaux prévus pour l'avenir.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et dans le supplément de prospectus, qui sont tous deux affichés sous le profil du FPI sur SEDAR, à www.sedar.com .

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifiés au Canada, qui est principalement axé sur les marchés primaires et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario et sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien. Le portefeuille du FPI PRO est diversifié sur les plans de la géographie et des types d'immeubles.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter le site Web du FPI à https://proreit.com.

Ni la TSX ni le fournisseur de services de réglementation (terme défini dans les politiques de la TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

