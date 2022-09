/DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS./

MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a annoncé aujourd'hui qu'une distribution en espèces de 0,0375 $ par part de fiducie du FPI (les « parts ») pour le mois de septembre 2022 sera payable le 17 octobre 2022 aux porteurs de parts inscrits au 30 septembre 2022.

Renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le FPI PRO a également a3nnoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l'avis déposé par le FPI afin de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre de rachat ») pour un an.

L'offre de rachat commencera le 26 septembre 2022 et se terminera : i) le 25 septembre 2023 ou, si elle est antérieure, ii) à la date à laquelle le nombre maximum de parts pouvant être acquises dans le cadre de l'offre de rachat seront rachetées. Les rachats de parts dans le cadre de l'offre de rachat seront effectués par l'intermédiaire de la TSX ou d'un autre système de négociation canadien au cours en vigueur au moment du rachat.

Le FPI peut racheter jusqu'à concurrence de 1 771 049 parts dans le cadre de l'offre de rachat, soit 3,0 % des 59 034 997 parts du FPI émises et en circulation au 15 septembre 2022. Selon les règles de la TSX, le nombre maximum de parts que le FPI peut racheter dans le cadre de l'offre de rachat un jour donné est 19 988 parts, soit 25 % du volume de négociation quotidien moyen des parts à la TSX au cours de la période de 6 mois terminée le 31 août 2022, soit 79 955 parts. Le FPI peut également effectuer un rachat de bloc une fois par semaine civile qui excède cette restriction concernant les rachats quotidiens, sous réserve des règles de la TSX. Le FPI annulera les parts rachetées dans le cadre de l'offre de rachat.

Les fiduciaires du FPI estiment que le cours des parts ne reflète pas toujours leur valeur sous-jacente et, par conséquent, ont établi que le rachat, par le FPI, d'une tranche de ses parts en circulation pourrait être, à l'occasion, une affectation appropriée de ses ressources disponibles et dans l'intérêt du FPI. Le nombre réel de parts qui pourront être rachetées et le moment des rachats seront établis par le FPI et les rachats seront effectués conformément aux exigences de la TSX.

Aux termes de l'offre de rachat précédente du FPI, qui prend fin le 23 septembre 2022, le FPI a obtenu l'approbation de racheter jusqu'à concurrence de 1 404 238 parts et il a racheté aucune de ces parts.

À l'occasion, lorsque le FPI ne possédera pas d'information non publique importante à son sujet ou au sujet de ses titres, il pourrait, conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières applicables et de la TSX, conclure un plan préétabli automatique avec son courtier en vue de permettre le rachat de parts à des moments où il ne serait normalement pas actif sur le marché en raison de ses propres périodes d'interdiction d'opérations ou règles concernant les opérations d'initiés ou autrement. Un tel plan devrait être approuvé au préalable par la TSX.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à l'acquisition proposée, par le FPI PRO, de parts dans le cadre de son offre de rachat. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment la façon dont la direction perçoit les tendances passées, la conjoncture actuelle et les faits nouveaux prévus pour l'avenir.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui est affichée sous le profil du FPI sur SEDAR, à www.sedar.com.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX: PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Depuis sa création en 2013, le FPI PRO détient un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com.

SOURCE FPI PRO

Renseignements: Fonds de placement immobilier PRO, James W. Beckerleg, Président et chef de la direction, 514 933‑9552 ; Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, CA, Vice-président directeur, chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552