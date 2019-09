Le FPI PRO annonce la distribution de septembre 2019 et le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

/DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS./

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a annoncé aujourd'hui qu'une distribution en espèces de 0,0525 $ par part de fiducie du FPI (les « parts ») pour le mois de septembre 2019 sera payable le 15 octobre 2019 aux porteurs de parts inscrits au 30 septembre 2019.

La plupart des porteurs de parts peuvent participer au régime de réinvestissement des distributions (le « RRD ») du FPI PRO. Le RRD permet aux porteurs de parts d'augmenter facilement et économiquement leur participation dans le FPI PRO. Aux termes du RRD, les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles sans obligation de paiement de courtages ou de frais de service. De plus, les porteurs de parts qui choisissent de participer au RRD reçoivent une autre distribution sous forme de parts d'une valeur correspondant à 3 % de chaque distribution qu'ils auront réinvestie. Des parts différées supplémentaires seront portées au crédit des porteurs de parts pour tenir compte des distributions versées sur les parts.

Pour pouvoir participer au RRD, les porteurs de parts véritables qui détiennent leurs parts par l'entremise d'une banque ou d'un autre intermédiaire doivent enjoindre à cette dernière ou à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour les inscrire au RRD. Les porteurs de parts qui détiennent leurs parts directement sous forme nominative doivent remplir le formulaire d'inscription et l'envoyer à l'agent des transferts du FPI par courriel à TMXEInvestorServices@tmx.com ou par la poste à Compagnie Trust TSX, 301 - 100 Adelaide St W, Toronto (Ontario) M5H 4H1 (à l'attention du Dividend Reinvestment Department).

Le prix des parts émises aux termes du RRD est calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts pour la période de cinq jours de bourse qui précède immédiatement la date de distribution pertinente.

Le FPI PRO conservera les liquidités qu'il n'aura pas distribuées à l'émission de parts additionnelles aux termes du RRD afin de les affecter à des acquisitions d'immeubles, à des améliorations apportées aux immobilisations et au fonds de roulement dans le futur. Le RRD fait l'objet de certaines limites et restrictions et les personnes intéressées sont priées de lire le texte complet du RRD.

Renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le FPI PRO a également annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l'avis déposé par le FPI afin de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre de rachat ») pour un an.

L'offre de rachat commencera le 24 septembre 2019 et se terminera : i) le 23 septembre 2020 ou, si elle est antérieure, ii) à la date à laquelle le nombre maximum de parts pouvant être acquises dans le cadre de l'offre de rachat seront rachetées. Les rachats de parts dans le cadre de l'offre de rachat seront effectués par l'intermédiaire de la TSX ou d'un autre système de négociation canadien au cours en vigueur au moment du rachat.

Le FPI peut racheter jusqu'à concurrence de 1 859 197 parts dans le cadre de l'offre de rachat, soit 5,0 % des 37 183 948 parts du FPI émises et en circulation au 13 septembre 2019. Selon les règles de la TSX, le nombre maximum de parts que le FPI peut racheter dans le cadre de l'offre de rachat un jour donné est 17 099 parts, soit 25 % du volume de négociation quotidien moyen des parts à la TSX depuis le passage du FPI à la TSX le 7 mai 2019 jusqu'au 13 septembre 2019, soit 68 399 parts. Le FPI peut également effectuer un rachat de bloc une fois par semaine civile qui excède cette restriction concernant les rachats quotidiens, sous réserve des règles de la TSX. Le FPI annulera les parts rachetées dans le cadre de l'offre de rachat.

Les fiduciaires du FPI estiment que le cours des parts ne reflète pas toujours leur valeur sous-jacente et, par conséquent, ont établi que le rachat, par le FPI, d'une tranche de ses parts en circulation pourrait être, à l'occasion, une affectation appropriée de ses ressources disponibles et dans l'intérêt du FPI. Le nombre réel de parts qui pourront être rachetées et le moment des rachats seront établis par le FPI et les rachats seront effectués conformément aux exigences de la TSX.

Au cours de l'offre de rachat précédente du FPI, qui a pris fin le 24 août 2019, le FPI a obtenu l'approbation de racheter jusqu'à concurrence de 1 129 165 parts et il a racheté 46 133 de ces parts au cours moyen pondéré de 6,01 $ chacune par l'intermédiaire de la Bourse de croissance TSX avant le passage du FPI à la TSX.

À l'occasion, lorsque le FPI ne possédera pas d'information non publique importante à son sujet ou au sujet de ses titres, il pourrait, conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières applicables et de la TSX, conclure un plan préétabli automatique avec son courtier en vue de permettre le rachat de parts à des moments où il ne serait normalement pas actif sur le marché en raison de ses propres périodes d'interdiction d'opérations ou règles concernant les opérations d'initiés ou autrement. Un tel plan devrait être approuvé au préalable par la TSX.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à l'acquisition proposée, par le FPI PRO, de parts dans le cadre de son offre de rachat. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment la façon dont la direction perçoit les tendances passées, la conjoncture actuelle et les faits nouveaux prévus pour l'avenir.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui est affichée sous le profil du FPI sur SEDAR, à www.sedar.com.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 90 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada, représentant une superficie locative brute de plus de 4,1 millions de pieds carrés. Créé en mars 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien.

Renseignements: Fonds de placement immobilier PRO, James W. Beckerleg, Président et chef de la direction, 514 933‑9552; Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, CA, Vice-président directeur, chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552

