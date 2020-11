Déclaration d'une distribution en espèces mensuelle de 0,0375 $ par part

99,8 % des loyers ont été perçus en novembre 2020

Obtention d'un nouveau prêt à terme de 13,25 millions de dollars

MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a annoncé aujourd'hui sa distribution pour le mois de novembre 2020 et fait le point sur les collectes des loyers de novembre et sur ses liquidités d'exploitation.

« Les bons résultats enregistrés en matière de collecte des loyers se sont poursuivis en novembre avec la collecte de 99,8 % des loyers de notre portefeuille et le remboursement en temps voulu des loyers reportés », a déclaré le président et chef de la direction du FPI PRO, James Beckerleg.

« Soutenu par la stabilité de nos flux de trésorerie, notre niveau de liquidités d'exploitation demeure très solide. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons obtenu un prêt à terme supplémentaire de 13,25 millions de dollars dont nous recevrons le produit ce mois-ci », a ajouté M. Beckerleg.

« Même si nous sommes encore en plein milieu d'une pandémie, l'activité économique a commencé à montrer des signes de reprise avec les nouvelles encourageantes concernant la mise au point de vaccins. Nous avons confiance dans notre capacité de poursuive la mise en œuvre de nos plans de croissance dès que les marchés se rétablissent », a conclu James Beckerleg.

Résumé des loyers perçus



Novembre

2020 Octobre

2020 Loyers bruts perçus, notamment

auprès de locataires

gouvernementaux et d'autres

locataires qui, selon le cycle de

perception historique, payent leur

loyer à la fin du mois, selon le cycle

de perception historique 99,8 % 99,6 % Répartition :



Locataires d'immeubles industriels 100,0 % 100,0 % Locataires d'immeubles

commerciaux à usage mixte 100,0 % 98,5 % Locataires d'immeubles à bureaux 100,0 % 100,0 % Locataires de commerce de détail 99,2 % 99,9 % Loyers visés par des ententes de

report temporaire des loyers

prévoyant des modalités de

remboursement fixes 0 % 0 % Loyers bruts en souffrance

(des discussions sont en cours

avec les locataires et la situation

est gérée au cas par cas) 0,2 % 0,4 %

Le point sur les fonds d'exploitation

Comme il avait été annoncé précédemment, le FPI PRO a conclu un nouvel engagement de financement avec l'un de ses prêteurs en vue d'accroître ses fonds d'exploitation. D'une durée de trois ans, le nouveau prêt à terme de 13,25 millions de dollars est garanti par une sûreté de deuxième rang sur un ensemble de 14 immeubles et est assorti d'un taux d'intérêt annuel de 6,45 %. Le produit net du prêt, qui devrait être reçu en novembre 2020, sera utilisé pour rembourser des tranches de certains prêts à terme et de certaines facilités de crédit, et donnera lieu à une augmentation d'environ 9 millions de dollars des fonds d'exploitation du FPI.

Distribution

Le conseil des fiduciaires du FPI PRO a déclaré une distribution en espèces de 0,0375 $ par part de fiducie du FPI pour le mois de novembre 2020. Cette distribution sera versée le 15 décembre 2020 aux porteurs de parts inscrits au 30 novembre 2020.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur l'exécution par le FPI PRO de sa stratégie de croissance, l'activité économique future et le rendement futur du FPI PRO. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 92 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada, représentant une superficie locative brute de plus de 4,5 millions de pieds carrés. Créé en mars 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien.

