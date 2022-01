MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a annoncé aujourd'hui qu'une distribution en espèces de 0,0375 $ par part de fiducie du FPI pour le mois de janvier 2022 sera versée le 15 février 2022 aux porteurs de parts inscrits au 31 janvier 2022.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario et sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com.

