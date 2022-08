LE FPI PRO ANNONCE LA CONCLUSION D'UNE IMPORTANTE CONVENTION DE COENTREPRISE AVEC CRESTPOINT REAL ESTATE INVESTMENTS VISANT 42 IMMEUBLES DANS LE CANADA ATLANTIQUE

Le FPI PRO agira en qualité de gestionnaire d'immeubles exclusif du portefeuille.

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) est heureux d'annoncer la conclusion d'une convention de coentreprise importante sur le plan stratégique avec Crestpoint Real Estate Investments Ltd. (« Crestpoint ») visant la copropriété d'un portefeuille d'immeubles principalement industriels comptant 42 immeubles, dont 41 immeubles sont situés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et un est situé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. La superficie locative brute (la « SLB ») de ces immeubles totalise près de 3,1 millions de pieds carrés.

Dans le cadre de cette coentreprise, le FPI PRO et Crestpoint acquerront chacune une participation de 50 % dans 21 immeubles principalement industriels actuellement détenus par un tiers, pour un prix d'achat total de 228 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture).

Parallèlement à cette acquisition, le FPI PRO vendra à Crestpoint une participation de 50 % dans 21 immeubles qu'il détient actuellement et dont la valeur totale s'élève à 227 millions de dollars, pour une contrepartie totale revenant au FPI PRO d'environ 113,5 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture).

« Cette coentreprise représente une occasion unique pour le FPI PRO d'étendre sa présence dans le parc industriel de Burnside à Halifax, qui est l'un des pôles industriels les plus dynamiques du Canada. En joignant nos forces à celles de Crestpoint, investisseur immobilier institutionnel de renom, nous aurons l'occasion de créer ensemble d'importantes synergies opérationnelles et locatives et de diversifier notre bassin de locataires industriels résilients », a déclaré M. James W. Beckerleg, président et chef de la direction du FPI PRO.

« Nous sommes heureux de gérer et d'exploiter ce portefeuille d'immeubles très convoités. Étant donné la vigueur de l'économie d'Halifax et son marché immobilier industriel limité, nous prévoyons tirer parti du potentiel haussier de location de ces immeubles et de l'effet relutif qui devrait découler d'une coentreprise de cette envergure », a ajouté M. Beckerleg.

« Crestpoint est heureuse d'étendre de façon marquée sa présence au sein du marché immobilier industriel d'Halifax avec un partenaire idéal, le FPI PRO. La Ville d'Halifax a connu une croissance démographique et économique vigoureuse au cours des dernières années et nous sommes d'avis que cette croissance se poursuivra et que Halifax deviendra le principal centre commercial dans l'Est du Canada. Le mariage de l'expertise industrielle nationale de Crestpoint et des connaissances du marché industriel régional du FPI PRO permettra à une plateforme industrielle de premier ordre de voir le jour sur la côte Est. Grâce à cette acquisition, Crestpoint jouira d'une importante présence d'un océan à l'autre et confirmera sa place parmi les principaux gestionnaires de placements au Canada », a déclaré M. Kevin Leon, président et chef de la direction de Crestpoint.

Description détaillée de l'opération

L'opération, qui aura immédiatement un effet relutif sur les résultats, fera en sorte que le FPI PRO et Crestpoint détiendront respectivement une participation de 50 % dans le portefeuille composé de 42 immeubles. Le FPI PRO, par l'entremise de son entreprise de gestion immobilière détenue en propriété exclusive, Compass Commercial Realty, agira en qualité de gestionnaire d'immeubles exclusif à l'égard de la totalité du portefeuille et percevra les frais usuels pour le secteur.

L'acquisition par le FPI PRO de la participation de 50 % dans les 21 immeubles, qui totalisent 1,6 million de pieds carrés, au coût d'environ 114 millions de dollars pour le FPI PRO (compte non tenu des frais de clôture), sera financée à l'aide du produit tiré d'une participation de 50 % dans de nouvelles hypothèques à taux fixe totalisant environ 148 millions de dollars. Le solde d'environ 40 millions de dollars sera réglé à l'aide de fonds en caisse, y compris les liquidités provenant du produit tiré de la vente à Crestpoint d'une participation de 50 % dans des immeubles existants.

La vente par le FPI PRO d'une participation de 50 % dans 21 immeubles qu'il détient actuellement en propriété et qui totalisent 1,5 million de pieds carrés, se traduira par des sommes en espèces d'environ 49 millions de dollars à recevoir de Crestpoint (compte non tenu des frais de clôture), laquelle prendra également en charge une participation de 50 % totalisant environ 129 millions de dollars dans des hypothèques à taux fixe actuellement détenues par le FPI PRO.

Le solde du produit revenant au FPI PRO, déduction faite du paiement effectué à l'acquisition, servira à réduire l'encours de la facilité de crédit du FPI. La clôture de l'opération devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines et elle est assujettie au respect des conditions de clôture habituelles.

Description détaillée du portefeuille

Les 21 immeubles visés par l'acquisition sont situés dans le parc industriel de Burnside, ce qui porte à 42 le nombre d'immeubles détenus par le FPI PRO dans ce secteur. Le parc industriel très convoité de Burnside à Halifax est l'un des pôles industriels les plus dynamiques du Canada et le plus important centre industriel à l'est de Montréal et au nord de Boston. Burnside bénéficie actuellement de la vigueur des fondamentaux sous-jacents à ses marchés industriels. Le taux de locaux inoccupés atteint son plus bas niveau historique (2,5 %) et le montant net des loyers augmente de façon continue.1

Les 42 immeubles ont une SLB totale de 3 059 635 pieds carrés et sont dotés de quais de bonne taille et de grandes portes de chargement ainsi que d'espaces d'entreposage, d'espaces destinés à l'industrie légère et d'espaces de bureaux à usage multiple. Environ 95 % des immeubles sont loués à une gamme diversifiée de locataires aux termes de baux dont la durée moyenne pondérée est de trois ans. Bon nombre des baux en vigueur prévoient des hausses de loyer contractuelles et/ou des loyers inférieurs à ceux du marché, ce qui fait en sorte que le potentiel de hausses de loyer au moment du renouvellement des baux est élevé.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Depuis sa création en 2013, le FPI PRO possède un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

À propos de Crestpoint

Crestpoint Real Estate Investments Ltd. est un gestionnaire de placements immobiliers commerciaux et d'hypothèques commerciales dont les activités visent à fournir aux investisseurs un accès direct à un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers commerciaux. La valeur marchande du portefeuille actuel de Crestpoint est supérieure à 8,5 milliards de dollars et ce portefeuille est composé d'immeubles commerciaux dont la superficie totalise plus de 31 millions de pieds carrés. Crestpoint fait partie de Groupe financier Connor, Clark & Lunn, société de gestion d'actifs « multi-boutique » qui offre des produits et des services spécialisés de gestion de placements aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés. Groupe financier Connor, Clark & Lunn et les membres de son groupe ont des bureaux au Canada, ainsi qu'à Chicago, à Londres et à Gurgaon, en Inde, et sont collectivement responsables de la gestion d'actifs totalisant environ 104 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.crestpoint.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des projections et des plans de croissance liés à la stratégie d'affaires et aux plans futurs du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à la création de la coentreprise, à l'acquisition de concert avec Crestpoint des 21 immeubles principalement industriels, à la vente à Crestpoint d'une participation de 50 % dans 21 immeubles actuellement détenus en propriété par le FPI PRO, aux modalités prévues, au financement et à la date de clôture de ces opérations, ainsi qu'au rendement attendu du portefeuille et à son incidence éventuelle sur les résultats du FPI PRO. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO; et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

1 Colliers Q1 2022 Halifax Industrial Report.

