MONTRÉAL, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une convention de coentreprise avec Crestpoint Real Estate Investments Ltd. (« Crestpoint ») qu'il avait annoncée précédemment visant la copropriété d'un portefeuille d'immeubles principalement industriels comptant 42 immeubles situés dans la région du Canada atlantique, dont 41 immeubles sont situés à Dartmouth, dans la municipalité régionale d'Halifax, en Nouvelle‑Écosse, et un est situé à Moncton, au Nouveau‑Brunswick. La superficie locative brute (la « SLB ») de ces immeubles totalise près de 3,1 millions de pieds carrés.

Dans le cadre de cette coentreprise, qui a immédiatement un effet relutif sur les résultats, le FPI PRO et Crestpoint ont chacune acquis une participation de 50 % dans 21 immeubles principalement industriels actuellement détenus par un tiers, pour un prix d'achat total de 228 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). Parallèlement à l'acquisition, le FPI PRO a vendu à Crestpoint une participation de 50 % dans 21 immeubles qu'il détient actuellement et dont la valeur totale s'élève à 227 millions de dollars, pour une contrepartie totale revenant au FPI PRO de 113,5 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture).

Le FPI PRO, par l'entremise de son entreprise de gestion immobilière détenue en propriété exclusive, Compass Commercial Realty, agit en qualité de gestionnaire d'immeubles exclusif à l'égard de la totalité du portefeuille de 42 immeubles et perçoit les frais usuels pour le secteur.

Acquisition par le FPI PRO de la participation de 50 %

Adresse de l'immeuble SLB (en pieds carrés) 202 & 204 Brownlow Ave, Dartmouth, NE 213 789 201 Brownlow Ave and 50 Eileen Stubbs Ave, Dartmouth, NE 159 792 7 Mellor Ave, Dartmouth, NE 122 480 71 Thornhill Dr, Dartmouth, NE 100 056 131, 133 & 135 Ilsley Ave, Dartmouth, NE 98 461 121 Ilsley Ave, Dartmouth, NE 97 864 75 Akerley Blvd, Dartmouth, NE 96 368 100 Ilsley Ave, Dartmouth, NE 76 385 100 Wright Ave, Dartmouth, NE 76 071 51 Raddall Ave, Dartmouth, NE 70 141 170 Joseph Zatzman Dr, Dartmouth, NE 64 895 105 Akerley Blvd, Dartmouth, NE 58 180 50 Troop Ave, Dartmouth, NE 53 911 32 Troop Ave, Dartmouth, NE 47 790 81 Wright Ave, Dartmouth, NE 45 130 109 Ilsley Ave, Dartmouth, NE 45 082 95 Akerley Blvd, Dartmouth, NE 38 106 30 Simmonds Dr, Dartmouth, NE 38 000 50 Garland Ave, Dartmouth, NE 35 537 10 Thornhill Dr, Dartmouth, NE 28 630 16 Garland Ave, Dartmouth, NE 10 888 Total 1 577 556

L'acquisition par le FPI PRO de la participation de 50 % dans les 21 immeubles à un coût qui s'élevait à environ 114 millions de dollars pour le FPI PRO (compte non tenu des frais de clôture), a été financée à l'aide du produit tiré d'une participation de 50 % dans de nouvelles hypothèques à taux fixe totalisant environ 148 millions de dollars. Le solde d'environ 40 millions de dollars a été réglé à l'aide de fonds en caisse, y compris les liquidités provenant du produit tiré de la vente à Crestpoint d'une participation de 50 % dans des immeubles existants.

Vente par le FPI PRO d'une participation de 50 %

Adresse de l'immeuble SLB (en pieds carrés) 26-28 Topple Dr, Dartmouth, NE 201 110 320-340 Wright Ave, Dartmouth, NE 170 752 10 Morris Dr, Dartmouth, NE 118 952 222 Edinburgh Dr, Moncton, NB 94 682 11 Morris Dr, Dartmouth, NE 90 173 120 Troop Ave, Dartmouth, NE 87 214 55 Akerley Blvd, Dartmouth, NE 75 398 50 Akerley Blvd, Dartmouth, NE 62 980 10 Vidito Dr, Dartmouth, NE 61 988 101 Thornhill Dr, Dartmouth, NE 61 551 30-58 Mosher Dr, Dartmouth, NE 56 899 29-59 Mosher Dr, Dartmouth, NE 54 741 171 John Savage Ave, Dartmouth, NE 50 000 71 Ilsley Ave, Dartmouth, NE 47 072 101 Ilsley Ave, Dartmouth, NE 46 968 81 Ilsley Ave, Dartmouth, NE 46 873 58 Wright Ave, Dartmouth, NE 43 000 40 Thornhill Dr, Dartmouth, NE 32 139 50 Thornhill Dr, Dartmouth, NE 32 063 60 Thornhill Dr, Dartmouth, NE 31 929 45 Wright Ave, Dartmouth, NE 15 360 Total 1 481 844

La vente par le FPI PRO d'une participation de 50 % dans 21 immeubles qu'il détient actuellement en propriété s'est traduite par une contrepartie en espèces d'environ 49 millions de dollars qui a été reçue de Crestpoint (compte non tenu des frais de clôture), laquelle a également pris en charge une participation de 50 % totalisant environ 129 millions de dollars dans des hypothèques à taux fixe actuellement détenues par le FPI PRO.

Le solde du produit revenant au FPI PRO, déduction faite du paiement effectué à l'acquisition, servira à réduire l'encours de la facilité de crédit du FPI.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Depuis sa création en 2013, le FPI PRO possède un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

À propos de Crestpoint

Crestpoint Real Estate Investments Ltd. est un gestionnaire de placements immobiliers commerciaux et d'hypothèques commerciales dont les activités visent à fournir aux investisseurs un accès direct à un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers commerciaux. La valeur marchande du portefeuille actuel de Crestpoint est supérieure à 8,5 milliards de dollars et ce portefeuille est composé d'immeubles commerciaux dont la superficie totalise plus de 31 millions de pieds carrés. Crestpoint fait partie de Groupe financier Connor, Clark & Lunn, société de gestion d'actifs « multi‑boutique » qui offre des produits et des services spécialisés de gestion de placements aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés. Groupe financier Connor, Clark & Lunn et les membres de son groupe ont des bureaux au Canada, ainsi qu'à Chicago, à Londres et à Gurgaon, en Inde, et sont collectivement responsables de la gestion d'actifs totalisant environ 104 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.crestpoint.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des projections et des plans liés à la stratégie d'affaires et aux plans futurs du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment au rendement attendu de l'opération et à son incidence éventuelle sur les résultats du FPI PRO. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO; et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

Renseignements: Pour le FPI PRO : James W. Beckerleg, Président et chef de la direction, 514 933‑9552; Gordon G. Lawlor, CPA, Vice‑président directeur, chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552; Pour Crestpoint : Elizabeth Steel, Directrice des relations avec la clientèle, 416 304‑8743