Le FPI PRO annonce la clôture de l'acquisition de cinq immeubles industriels et d'une tour de bureaux de style boutique en contrepartie de 49,3 millions de dollars

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (TSX: PRV.UN) (le « FPI PRO » ou le « FPI ») est heureux d'annoncer la clôture d'acquisitions auparavant annoncées d'une participation de 100 % dans cinq immeubles destinés à l'industrie légère situés à Halifax, en Nouvelle‑Écosse, et d'une tour de bureaux de style boutique située à Ottawa, en Ontario. Ces six immeubles acquis auprès de deux vendeurs distincts au prix d'achat total de 49,3 millions de dollars, compte non tenu des frais de clôture, et représentant un taux de capitalisation initial de 6,70 %, accroissent la superficie locative brute du portefeuille actuel du FPI de 416 027 pieds carrés.

« Nous sommes heureux d'avoir procédé avec succès à la clôture de l'acquisition de ces six immeubles, qui représentent un peu plus de 50 % du prix d'achat total des sept acquisitions annoncées le mois dernier, la clôture de l'immeuble industriel à vocation mixte restant situé à Kanata, en Ontario devant avoir lieu au cours des prochaines semaines, » a déclaré Jim Beckerleg, président et chef de la direction, FPI PRO.

« Notre situation financière n'a jamais été aussi solide. Notre récent financement réussi et les taux d'intérêt exceptionnels obtenus sur nos prêts hypothécaires nous permettent de financer ces achats avec effet relutif pour nos FTEA par part tout en réduisant également notre effet de levier, » a ajouté M. Beckerleg. « Nous nous concentrerons maintenant sur l'intégration de ces nouveaux actifs ainsi que le développement et la diversification continus de notre portefeuille de haute qualité. »

Immeubles destinés à l'industrie légère situés à Halifax, en Nouvelle‑Écosse

Situé dans le parc industriel Burnside, le portefeuille de cinq immeubles destinés à l'industrie légère a été acquis auprès d'une institution nationale en contrepartie d'un prix d'achat total de 28,1 millions de dollars, soit 78 $ le pied carré. Ce portefeuille consiste en une superficie locative brute de 357 824 pieds carrés, son taux d'occupation global est de 93 % et la durée moyenne pondérée de ses baux est de 4,0 ans. Dotés de plafonds d'une hauteur de 18 et de 24 pieds, ces immeubles porteront à plus de 2 millions de pieds carrés la superficie locative brute des immeubles industriels et commerciaux à vocation mixte du FPI PRO, ce qui représente 48 % de la superficie locative brute totale. Cette acquisition fournit au FPI PRO une présence importante dans le marché industriel de plus en plus solide de Halifax qui suscite davantage l'intérêt des investisseurs institutionnels depuis quelque temps.

Le prix d'achat de 28,1 millions de dollars a été financé au moyen du produit tiré d'un nouveau prêt hypothécaire de premier rang d'une durée de 10 ans et d'un montant de 19,7 millions de dollars assujetti à un taux de 2,93 %. Le solde du prix d'achat a été réglé au moyen de l'encaisse de 8,4 millions de dollars tirée d'un financement par actions récent.

Adresse de l'immeuble Superficie locative brute (pi2) 26-28 Topple Drive 201 132 45 Wright Avenue 15 360 71 Ilsley Avenue 47 104 81 Ilsley Avenue 47 044 101 Ilsley Avenue 47 184 Total 357 824

251, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)

L'immeuble Laurier est une tour de bureaux de style boutique de 11 étages qui appartient et est gérée par une institution, qui est située au cœur du centre des affaires d'Ottawa et a été acquise au prix de 21,2 millions de dollars. Cet immeuble, d'une superficie de 58 203 pieds carrés et occupé par des bureaux de prestige et des commerces de détail situés au rez-de-chaussée, occupe un emplacement de choix, sur un coin de rue, qui lui donne une excellente visibilité et accessibilité. Il est entièrement loué à une gamme diversifiée de locataires exceptionnels du secteur privé dont la durée moyenne pondérée des baux est d'environ 4,6 ans.

L'immeuble Laurier est situé au centre commercial et économique d'Ottawa, qui est entouré de sites touristiques populaires et d'attraits commerciaux. Cette région est desservie par de nombreux restaurants et commerces de détail. Le prolongement du réseau du nouveau train léger sur rail O‑Train, soit la Ligne de la Confédération, améliorera davantage les services de transport une fois terminé. En raison de la forte concentration de talents du secteur technologique dans cette région, certaines des sociétés les plus novatrices d'Amérique du Nord, dont Amazon, Bell, IBM, Nokia et Shopify, ont pignon sur rue au centre‑ville d'Ottawa.

Le prix d'achat de 21,2 millions de dollars a été financé au moyen du produit tiré d'un nouveau prêt hypothécaire de premier rang d'une durée de 10 ans et d'un montant de 13,3 millions de dollars assujetti à un taux d'intérêt de 2,94 %. Le solde du prix d'achat a été réglé au moyen de l'encaisse de 7,9 millions de dollars reçue du récent financement par actions.

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 90 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada et représentant une superficie locative brute de plus de 4,1 millions de pieds carrés. Après la réalisation des acquisitions annoncées du FPI, ce nombre d'immeubles sera porté à 91 immeubles commerciaux représentant une superficie locative brute de plus de 4,4 millions de pieds carrés. Créé en 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien.

Pour plus d'information sur le FPI PRO, veuillez visiter le site Web du FPI à https://proreit.com.

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés résumés du FPI PRO sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, le FPI PRO communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont les flux de trésorerie d'exploitation ajustés (les « FTEA »). Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du FPI est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous‐jacente et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles‑ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO. Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019, qui est affiché sur SEDAR, à www.sedar.com.

Information prospective

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur des énoncés concernant l'incidence des acquisitions sur les FTEA par part du FPI, de la clôture prévue de l'acquisition de l'immeuble industriel à vocation mixte restant situé à Kanata, en Ontario et du moment où elle aura lieu ainsi que la capacité du FPI PRO d'exécuter ses stratégies de croissance. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra toujours à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui est affichée sur SEDAR, à www.sedar.com.

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de TSX) ne sont responsables du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué.

