MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention d'achat contraignante visant une participation de 100 % dans cinq immeubles à locataire unique destinés à l'industrie légère au Canada atlantique. Le prix d'achat total de ces immeubles dont la superficie locative brute (« SLB ») totalise 430 000 pieds carrés s'est établi à 42,5 millions de dollars compte non tenu des frais de clôture, ce qui représente un taux de capitalisation initial d'environ 6,3 % (99 $ le pied carré) (les « immeubles du Canada atlantique »).

De plus, le FPI PRO a annoncé avoir réalisé l'acquisition précédemment annoncée d'un petit immeuble destiné à l'industrie légère situé à Winnipeg, au Manitoba, dont la SLB totalise 38 000 pieds carrés pour un prix d'achat de 5,2 millions de dollars compte non tenu des frais de clôture, ce qui représente un taux de capitalisation initial d'environ 6,3 % (138 $ le pied carré).

Le FPI PRO a aussi annoncé avoir réalisé l'acquisition aux fins de réaménagement d'un immeuble destiné à l'industrie légère de qualité institutionnelle d'une superficie de 82 000 pieds carrés situé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour 4,5 millions de dollars (55 $ le pied carré).

______________________ 1 Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ». Tient compte de la valeur comptable brute, de la SLB et du loyer de base au 31 mars 2021, sur la base de données pro forma au titre de la vente d'un immeuble de 4,9 millions de dollars réalisée le 28 avril 2021 et de l'acquisition pour 133,7 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture) de 18 immeubles, dont 5 ont été acquis après le 31 mars 2021 pour 58,9 millions de dollars et 13 (soit les immeubles du Canada atlantique et les immeubles de Winnipeg restants, ces termes étant définis dans les présentes) sont assujettis à des conventions d'achat de 74,8 millions de dollars.

« Grâce à ces opérations relutives, nous profitons d'un élan de croissance au moment où l'économie connaît une reprise. Nous nous préparons pour une année occupée et renforçons davantage notre portefeuille avec des acquisitions de haute qualité dans le solide secteur des immeubles industriels », a déclaré James W. Beckerleg, président et chef de la direction du FPI PRO.

« Nous avons maintenant réalisé une des neuf acquisitions de Winnipeg précédemment annoncées. Les acquisitions restantes devraient être réalisées d'ici le début du troisième trimestre. Nous sommes satisfaits de la possibilité de réaménagement que nous offre notre immeuble situé à Moncton, qui nous permet d'accroître notre présence dans ce centre logistique en pleine croissance du Canada atlantique. La valeur de cet immeuble a le potentiel de beaucoup augmenter moyennant un investissement en capital minimal », a conclu M. Beckerleg.

Portefeuille d'immeubles industriels à locataire unique du Canada atlantique

Les installations d'entreposage et de distribution, détenus en propriété et gérés par des institutions, sont situées dans quatre des principales villes du Canada atlantique. Elles ont une SLB totalisant 430 000 pieds carrés et une hauteur libre comprise entre 25 et 30 pieds. Les immeubles, dont quatre sont des immeubles à température contrôlée, sont entièrement loués à deux locataires dont la qualité du crédit est élevée aux termes de baux dont la durée moyenne pondérée est d'environ six ans. Quatre des cinq baux prévoient des majorations de loyer.

Adresse de l'immeuble SLB (en pieds carrés) 1 Duck Pond Road, Halifax (NS) 105 975 550 McAllister Drive, Saint John (NB) 104 094 10 Old Placentia Road, St. John's (T.-N.) 80 730 460 MacNaughton Avenue, Moncton (NB) 76 303 611 Ferdinand Boulevard, Moncton (NB) 63 053

430 155

Le prix d'achat de 42,5 millions de dollars sera financé en grande partie au moyen du produit tiré d'un nouveau prêt hypothécaire de premier rang d'une durée de 5 ans et d'un montant de 29,0 millions de dollars. Le solde du prix d'achat sera réglé au moyen de fonds en caisse et de facilités d'exploitation de 13,5 millions de dollars provenant du placement privé de titres de capitaux propres de 50,0 millions de dollars exécuté récemment. La clôture devrait avoir lieu dans les prochaines semaines et est assujettie aux conditions usuelles.

Acquisition de Winnipeg

Le FPI PRO a réalisé une de ses neuf acquisitions de Winnipeg annoncées le 15 mars 2021. Situé au 61-85 Muir Road à Winnipeg, au Manitoba, à proximité du portefeuille de Winnipeg actuel du FPI PRO dans le parc industriel Inkster, le petit immeuble destiné à l'industrie légère est doté d'une hauteur libre de 16 pieds et d'une SLB d'environ 38 000 pieds carrés. L'immeuble est entièrement loué à quatre locataires aux termes de baux dont la durée moyenne pondérée est d'environ 5 ans.

Le prix d'achat de 5,2 millions de dollars a été réglé au moyen de fonds en caisse provenant du placement privé de titres de capitaux propres de 50,0 millions de dollars exécuté récemment.

Acquisition de Moncton

Le FPI PRO a acquis un immeuble vacant destiné à l'industrie légère de 82 000 pieds carrés à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour 4,5 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). L'immeuble, qui était auparavant occupé par son propriétaire, est doté d'une hauteur libre comprise entre 26 et 30 pieds et est bien situé dans le parc industriel de Moncton, à proximité de nombreux autres immeubles industriels du FPI PRO. Le plan de réaménagement comprend la reconfiguration des installations d'expédition et d'amarrage du bâtiment pour permettre un aménagement interne multi-locataires et l'amélioration des accès aux espaces de dégagement pour virage et aux stationnements pour les camions et les remorques.

Au prix intéressant de 55 $ le pied carré, le prix d'achat de 4,5 millions de dollars a été financé en grande partie au moyen du produit tiré d'un nouveau prêt de réaménagement à taux variable d'une durée de deux ans et d'un montant de 3,4 millions de dollars. Le solde du prix d'achat a été réglé au moyen de fonds en caisse provenant du placement privé de titres de capitaux propres de 50,0 millions de dollars exécuté récemment.

Incidence des acquisitions sur le portefeuille global du FPI PRO

À la réalisation de ces acquisitions et des acquisitions précédemment annoncées, le portefeuille du FPI PRO sera constitué de 107 immeubles commerciaux productifs de revenu représentant une SLB d'environ 5,5 millions de pieds carrés et une valeur comptable brute de plus de 750 millions de dollars1. L'ajout des immeubles industriels contribuera à accroître la diversification du portefeuille en augmentant l'exposition au secteur industriel pour la faire passer à 73 % en fonction de la SLB et à 57 % en fonction du loyer de base1.

Les huit autres acquisitions précédemment annoncées de petits immeubles destinés à l'industrie légère à Winnipeg, totalisant environ 250 000 pieds carrés, sont assujetties aux conditions de clôture usuelles, y compris à des dispositions en matière de diligence raisonnable. La clôture devrait avoir lieu d'ici le début du troisième trimestre de 2021 (les « immeubles de Winnipeg restants »).

Portefeuille pro forma2

Province

Loyer de base %

SLB %

Categorie d'actifs

Loyer de base %

SLB % Provinces maritimes

41%

43%

Immeubles industriels

57%

73% Québec

12%

14%

Immeubles de

commerce de détail

30%

19% Ouest canadien

17%

14%

Immeubles de bureau

13%

8% Ontario

30%

29%











Total

100%

100%





100%

100%

_________________________ 1 Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ». Tient compte de la valeur comptable brute, de la SLB et du loyer de base au 31 mars 2021, sur la base de données pro forma au titre de la vente d'un immeuble de 4,9 millions de dollars réalisée le 28 avril 2021 et de l'acquisition pour 133,7 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture) de 18 immeubles, dont 5 ont été acquis après le 31 mars 2021 pour 58,9 millions de dollars et 13 (soit les immeubles du Canada atlantique et les immeubles de Winnipeg restants) sont assujettis à des conventions d'achat de 74,8 millions de dollars. 2 Portefeuille de 90 immeubles au 31 mars 2021, tenant compte, sur une base pro forma, de la vente d'un immeuble réalisée le 28 avril 2021 et de l'acquisition de 18 immeubles, dont 5 ont été acquis après le 31 mars 2021 et 13 sont assujettis à des conventions d'achat (soit les immeubles du Canada atlantique et les immeubles de Winnipeg restants).

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifiés au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario et sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien. Le portefeuille du FPI PRO est diversifié sur les plans de la géographie et des types d'immeubles.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com.

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés du FPI PRO sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, le FPI PRO communique et analyse certaines mesures financières non conformes aux IFRS, notamment la valeur comptable brute. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du FPI est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes du rendement d'exploitation sous-jacent et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO. Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 31 mars 2021, qui est affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

Information prospective

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à l'exécution par le FPI PRO de sa stratégie de croissance, à la clôture prévue du reste des acquisitions annoncées et aux modalités et au financement prévus de ces acquisitions, et au rendement futur du FPI PRO. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et la valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 31 mars 2021, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

Ni la TSX ni le fournisseur de services de réglementation (terme défini dans les politiques de la TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

