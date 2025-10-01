Atteinte de l'objectif à moyen terme, le secteur immobilier industriel composant maintenant 90 % du loyer de base annualisé du portefeuille

Présentation d'une identité de marque renouvelée pour souligner sa progression stratégique

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025/CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a annoncé aujourd'hui la finalisation de la vente de 12 immeubles de commerce de détail non essentiels dont la surface locative brute (« SLB ») totalise environ 277 000 pieds carrés. Cette vente a été réalisée pour un produit brut total de 51,3 millions de dollars, ce qui représente 185 $ le pied carré, compte non tenu des frais de clôture.

Parmi les ventes effectuées, on compte celles précédemment annoncées de neuf immeubles* pour 39,8 millions de dollars, puis celles de trois immeubles supplémentaires pour 11,5 millions de dollars, pour un total de 51,3 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture).

« L'atteinte de notre objectif à moyen terme consistant à faire passer notre empreinte dans le secteur immobilier industriel à 90 % du loyer de base constitue une réalisation importante pour le FPI PRO dans son passage d'un FPI diversifié à un FPI axé exclusivement sur les immeubles destinés à l'industrie légère, un processus ayant débuté en 2023 », a déclaré Gordon G. Lawlor, président et chef de la direction du FPI PRO. « Cette réussite a été rendue possible par la discipline, l'exécution et le dévouement de notre équipe hautement compétente et engagée. À l'avenir, nous demeurerons résolus à solidifier notre position en tant qu'important FPI canadien axé sur les immeubles destinés à l'industrie légère et à créer une valeur à long terme durable pour nos parties prenantes. »

Détail des transactions

Date

d'aliénation

(2025) Secteur Propriété Précédemment

annoncée Adresse SLB (pi2) 15 septembre Commerce de détail 100 % Oui 2480-2485 King-George Highway, Miramichi (Nouveau‑Brunswick) 95 437* 15 septembre Commerce de détail 100 % Oui 87 Warwick Street, Digby (Nouvelle‑Écosse) 61 330 15 septembre Commerce de détail 100 % Oui 50, boulevard Plaza, Moncton (Nouveau‑Brunswick) 25 476 15 septembre Commerce de détail 100 % Oui 2 Lawrence Street, Amherst (Nouvelle‑Écosse) 20 612 15 septembre Commerce de détail 100 % Oui 135, rue Main, Moncton (Nouveau‑Brunswick) 10 574 15 septembre Commerce de détail 100 % Oui 125, rue Main, Moncton (Nouveau‑Brunswick) 7 344 26 septembre Commerce de détail 100 % Non 3500, rue Principale, Tracadie‑Sheila (Nouveau‑Brunswick) 31 018 26 septembre Commerce de détail 100 % Non 3528, rue Principale, Tracadie‑Sheila (Nouveau‑Brunswick) 19 340 29 septembre Commerce de détail 50 % Non 16 Garland Avenue, Dartmouth (Nouvelle‑Écosse) 5 444









276 575

* Le communiqué du 13 août 2025 du FPI PRO présentait collectivement les immeubles situés du 2480 au 2485 King‑George Highway comme un seul immeuble au sein d'un portefeuille de six immeubles de commerce au détail situés dans la région du Canada atlantique, visé par un contrat exécutoire. Dans le présent communiqué, ces immeubles sont présentés comme quatre immeubles distincts faisant partie du portefeuille.

Une tranche d'environ 27,0 millions de dollars du produit net tiré des ventes a été affectée au remboursement de prêts hypothécaires connexes, une tranche d'environ 13,0 millions de dollars a été affectée au remboursement partiel de sommes prélevées sur la facilité de crédit renouvelable du FPI et le solde sera affecté aux besoins généraux du fonds.

Incidence sur le portefeuille

Compte tenu de ces aliénations, le FPI PRO détient 106 immeubles de placement (y compris une participation de 50 % dans 40 immeubles de placement), dont la SLB totalise environ 6,4 millions de pieds carrés.

Le secteur immobilier industriel compte maintenant pour 92 % de la SLB et pour 90 % du loyer de base annualisé, alors que le secteur du Canada atlantique représente 45 % du loyer de base annualisé.

Identité de marque renouvelée

Souhaitant refléter sa progression stratégique, le FPI PRO a dévoilé une identité de marque renouvelée, notamment un logo mis à jour et une nouvelle signature : « Des fondements solides, un avantage industriel ». Ce renouvellement de la marque met en lumière le passage réussi du FPI PRO, amorcé en 2023, d'un FPI diversifié à un FPI axé exclusivement sur les immeubles destinés à l'industrie légère.

À propos du FPI PRO

Fondé en 2013, le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale dont le mandat principal est de détenir et d'exploiter un portefeuille d'immeubles de grande qualité destinés à l'industrie légère au Canada. Présent dans des marchés primaires et secondaires solides, le FPI PRO s'engage à faire en sorte que ses porteurs de parts puissent profiter de flux de trésorerie stables, d'une croissance disciplinée et d'une valeur à long terme.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des prévisions, des plans de croissance et d'autres informations concernant la stratégie d'affaires et les plans futurs du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO; et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

