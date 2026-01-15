Ces nouvelles formations aideront les candidats et candidates à se préparer à l'Examen réglementaire canadien sur les investissements et à l'Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail

L'offre comprend des parcours d'apprentissage personnalisés, des exemples interactifs tirés de situations réelles, ainsi que des banques de questions et des examens pratiques visant à développer des compétences concrètes et centrées sur la clientèle chez les futurs représentants et représentantes en placement et conseillers et conseillères en investissement

Offerts partout au pays, en français et en anglais, grâce à un partenariat avec l'Institut de planification financière, ces nouveaux programmes réaffirment l'engagement de FP CanadaMD envers le mieux-être financier de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes

TORONTO et MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - FP CanadaMD et l'Institut de planification financière lancent une nouvelle offre de formation en valeurs mobilières conçue pour aider les candidats et candidates à se surpasser dans leur préparation aux examens de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Cette initiative s'inscrit dans le nouveau modèle d'assurance des compétences basé sur les examens mis en place par l'OCRI.

L'OCRI, qui établit et applique les règles encadrant les sociétés de placement et leurs représentants et représentantes à l'échelle du pays, a modernisé son processus d'inscription en remplaçant les cours obligatoires par un modèle fondé sur la réussite d'examens. Pour répondre à cette évolution, le FP Canada Institute, une division de FP Canada, a développé des cours et des outils spécifiquement conçus pour préparer les candidats et candidates à l'Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et à l'Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail. Ces contenus sont traduits et adaptés en français par l'Institut de planification financière, qui assure la diffusion en français à l'échelle du Canada, ainsi que des formations en anglais au Québec.

« Cette nouvelle offre s'inscrit pleinement dans notre vision de favoriser le bien-être financier de l'ensemble de la population canadienne, explique Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada. En mettant l'accent sur des compétences centrées sur la clientèle, nous contribuons à former des professionnels capables non seulement de passer leurs examens, mais aussi de se surpasser dans leur pratique et d'offrir un accompagnement de grande qualité. »

« Cette initiative témoigne de la solidité de notre collaboration avec FP Canada et de notre engagement commun envers l'avancement de la profession », a déclaré Caroline Champagne, présidente-directrice générale de l'Institut de planification financière. « En combinant nos expertises, nous offrons une expérience d'apprentissage de grande qualité, centrée sur la clientèle, qui soutient la relève partout au Canada, tout en assurant l'accès à cette formation en français. »

Chef de file reconnu en formation dans le secteur des services financiers, le FP Canada Institute soutient déjà les professionnels et professionnelles tout au long de leur parcours vers les certifications CFP® et QAFP®.

L'Institut de planification financière, un leader en formation professionnelle en finances, est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme qui mène au titre de Pl. Fin.

Une formation ancrée dans la pratique professionnelle

Comme l'obtention d'un permis en valeurs mobilières constitue souvent une première étape dans une carrière en services financiers, ces nouvelles formations visent à doter les apprenants et apprenantes de compétences concrètes et applicables dès le départ.

La nouvelle offre comprend un outil d'autoévaluation permettant d'évaluer les connaissances et de proposer des parcours d'apprentissage personnalisés. Les apprenants et apprenantes peuvent acheter les cours à l'unité pour un parcours ciblé, ou en blocs complets couvrant l'ensemble des notions et compétences exigées pour réussir l'ERCI et l'Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail. Il y a aussi des exemples interactifs tirés de situations réelles et examens pratiques reproduisant fidèlement l'expérience des examens officiels. Les apprenants et apprenantes peuvent ainsi développer des connaissances solides qui se traduisent directement en compétences professionnelles au service de la clientèle.

« L'excellence pédagogique est au cœur de la mission du FP Canada Institute », souligne Alexandra Macqueen, vice-présidente, Apprentissage, développement et pratique professionnelle, et cheffe du FP Canada Institute. « Nos formations et outils de préparation aux examens de l'OCRI sont conçus par des spécialistes de l'industrie pour favoriser une compréhension approfondie des compétences nécessaires à une carrière réussie dans les services financiers. Nous allons plus loin que la préparation aux examens : nous outillons les professionnels pour réussir dans des situations concrètes auprès de la clientèle. »

Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Pour en savoir plus et s'inscrire, il faut visiter le site de FP Canada et celui de l'Institut de planification financière.

À propos de FP Canada

Fondé en 1995, FP Canada est un organisme national sans but lucratif œuvrant dans l'intérêt public. Il se consacre à la formation, à la certification et à l'encadrement professionnel afin de faire progresser la planification financière au Canada et de promouvoir le bien-être financier de la population.

Pour en savoir plus : fpcanada.ca.

À propos du FP Canada Institute

Le FP Canada Institute, une division de FP Canada, a pour mission d'élever la pratique de la planification financière grâce à la formation et au soutien à la pratique professionnelle. Il offre un parcours d'apprentissage complet et intégré menant aux certifications CFP® et QAFP®, ainsi que des activités de formation continue. Leader canadien en formation fondée sur les compétences, le FP Canada Institute a également développé des formations en valeurs mobilières et des outils de préparation aux examens de l'OCRI destinés aux futurs professionnels et professionnelles du secteur.

À propos de l'Institut de planification financière

Depuis plus de 35 ans, l'Institut de planification financière s'est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s'imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L'Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l'expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d'accroître son patrimoine. En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l'Institut de planification financière a pour mission de s'assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d'aujourd'hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités. Pour en savoir plus : institutpf.org

Contacts médias : Megan Harman, FP Canada, [email protected]; Liette Pitre, Institut de planification financière, [email protected]