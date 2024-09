L'attente est (enfin!) terminée - découvrez la nouvelle destination culinaire de Montréal !

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ -

ATTENTION: CECI N'EST PAS UNE BLAGUE!

Le hall alimentaire Fou Fou Crédit photo : Charlie Deuner (Groupe CNW/Le Fou Fou) Le hall alimentaire Fou Fou Crédit photo : Charlie Deuner (Groupe CNW/Le Fou Fou)

Le Fou Fou, le hall alimentaire situé en plein cœur du tout nouveau développement de Royalmount, est prêt à inviter les Montréalais à se rassembler pour une aventure épicurienne unique en son genre. Avec deux restaurants à la carte, dix concepts culinaires originaux et trois bars à thèmes, Le Fou Fou est un lieu créé pour stimuler l'imagination et titiller les papilles. Vous hésitez entre plusieurs plats ? Pas de souci ! Grâce au système de commande sur mesure du Fou Fou, en partenariat avec Lightspeed et 5Loyalty, les convives peuvent commander des plats de différents kiosques, livrés directement à table et sur une seule addition.

Redéfinissant le paysage culinaire de la ville, Le Fou Fou est un terrain de jeu gourmand et franchement décalé pour les amateurs de bonne bouffe. « En partenariat avec Carbonleo, nous nous sommes concentrés sur la création d'un environnement raffiné dans un espace magnifique, où chaque invité peut connecter avec les autres tout en profitant d'une excitante variété de délices culinaires », affirme David Haas de MTB Collective, propriétaire du Fou Fou.

Le Fou Fou réussit à honorer la réputation de la ville comme capitale gastronomique, avec une touche de créativité. Les visiteurs peuvent accéder au Fou Fou, situé au cœur du district Midtown de Montréal, via la toute nouvelle passerelle piétonne intérieure qui le relie directement à la station de métro De la Savane, ou utiliser le vaste stationnement disponible.

Les restaurants et bars du Fou Fou sont les suivants;

À la Table Vins et Fromage , offrant des dégustations de vins uniques, parfaitement assortis à des charcuteries par À la Table by Hanna.

offrant des dégustations de vins uniques, parfaitement assortis à des charcuteries par À la Table by Hanna. Bar Sucré , des cocktails délicieusement uniques et des desserts décadents.

, des cocktails délicieusement uniques et des desserts décadents. Eva's all-day café par Shah Kash, avec un menu alléchant de plats de brunch classiques, d'assiettes méditerranéennes et de poulet frit juteux.

all-day café par Shah Kash, avec un menu alléchant de plats de brunch classiques, d'assiettes méditerranéennes et de poulet frit juteux. Exchange Marché du Café , proposant des torréfactions locales, des lattés spéciaux et une sélection de pâtisseries de la célèbre boulangerie Hof Kelsten .

, proposant des torréfactions locales, des lattés spéciaux et une sélection de pâtisseries de la célèbre boulangerie . Hogar Taqueria par les frères Torres, servant des classiques mexicains authentiques comme des tacos, enchiladas et tostadas préparés avec des ingrédients de qualité.

par les frères Torres, servant des classiques mexicains authentiques comme des tacos, enchiladas et tostadas préparés avec des ingrédients de qualité. Il Miglio , par le légendaire restaurateur Claude Pelletier , offrant ses pâtes signature faites maison.

, par le légendaire restaurateur , offrant ses pâtes signature faites maison. Le chef récompensé du James Beard Award, Tony Messina , apporte à Montréal deux concepts uniques pour Le Fou Fou : Kishu sushi bar et Bayswater Raw Bar, proposant les fruits de mer les plus frais, des tours d'huîtres, du caviar et des rouleaux, le tout accompagné de saké.

Award, , apporte à Montréal deux concepts uniques pour : sushi bar et Raw Bar, proposant les fruits de mer les plus frais, des tours d'huîtres, du caviar et des rouleaux, le tout accompagné de saké. Le Lucky Belly , comptoir asiatique servira poke, boba et spécialités asiatiques régionales.

, comptoir asiatique servira poke, boba et spécialités asiatiques régionales. PRIME Bar à Bœuf par Lenny Lighter , de l'original Moishes, offrant des burgers irrésistibles et des steak frites confectionnés avec des coupes de viande de premier choix, infusées de décennies de savoir-faire.

par , de l'original Moishes, offrant des burgers irrésistibles et des steak frites confectionnés avec des coupes de viande de premier choix, infusées de décennies de savoir-faire. Spirulina health bar, a de quoi ravir tout le monde, servant des toasts, salades et smoothies vivifiants, par Jessica Power et Olivia Farruggia .

health bar, a de quoi ravir tout le monde, servant des toasts, salades et smoothies vivifiants, par et . Le Taj , une cuisine indienne audacieuse et savoureuse, offrant une variété de classiques et spécialités par le restaurateur montréalais réputé Kabir Kapoor .

, une cuisine indienne audacieuse et savoureuse, offrant une variété de classiques et spécialités par le restaurateur montréalais réputé . Tiramisu , également par le groupe Lucky Belly, propose des pizzas artisanales et des spécialités italiennes avec une touche asiatique.

, également par le groupe Lucky Belly, propose des pizzas artisanales et des spécialités italiennes avec une touche asiatique. Tori Ramen par Hanhak Kim, promet de livrer le meilleur ramen de Montréal, inspiré de ses voyages à Tokyo .

par Hanhak Kim, promet de livrer le meilleur ramen de Montréal, inspiré de ses voyages à . Le bar à cocktails Le Fou Fou propose des cocktails artisanaux préparés avec des ingrédients frais et des spiritueux de qualité.

Une programmation spéciale annuelle inclura des collaborations culinaires, des performances musicales live, des expositions artistiques, des projections d'événements culturels, et plus encore ! La série inaugurale « Punch Brunch », qui débutera les week-ends cet automne, propose des plats de brunch décadents de chaque restaurateur, servis avec des bols de punch inattendus à partager.

Pour toutes informations sur Le Fou Fou, visitez www.lefoufou.com et suivez @lefoufoumtl.

À propos du Fou Fou

Imaginé comme un hall alimentaire au style européen, Le Fou Fou est le premier à Montréal à combiner des talents de haut niveau, une technologie de pointe et une programmation annuelle. Un espace intérieur de plus de 30 000 pieds carrés et 6 000 pieds carrés d'espace extérieur comprend 12 offres culinaires distinctes, y compris un service traiteur, plus 3 bars avec terrasse pouvant accueillir plus de 900 convives. Le Fou Fou est ouvert sept jours sur sept pour une expérience culinaire du matin au soir et profite de l'expertise d'un partenaire traiteur exclusif, Traiteur Brera, qui accueillera des événements corporatifs et privés. Dédié à être un pivot culturel, des événements soigneusement sélectionnés tels que des prestations artistiques et de la musique live attireront les invités qui siroteront et savoureront les nombreuses saveurs du Fou Fou. Réalisé par David Haas, fondateur de MTB Collective, en collaboration avec CarbonLeo, et imaginé et construit par l'équipe renommée de LemayMichaud, ce projet exceptionnel est situé dans le complexe commercial Royalmount.

Pour toutes demandes médias: [email protected], ZAK Communications et pour les annonces précédentes concernant Le Fou Fou: communiqué de presse.

SOURCE Le Fou Fou