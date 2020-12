OTTAWA, ON, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Forum pour jeunes Canadiens a annoncé un nouveau partenariat avec la Fondation Rideau Hall qui permettra à un plus grand nombre de jeunes de s'impliquer dans notre démocratie et dans les institutions qui en constituent le fondement.

Au cours des 45 dernières années, le Forum pour jeunes Canadiens a été, et continue d'être, une force unificatrice. Il a permis à plus de 25 000 jeunes de se rencontrer, d'apprendre les un.e.s des autres, d'approfondir leur compréhension du Canada, du processus décisionnel de notre pays et de renforcer leur engagement civique.

« En tant qu'ancienne du Forum, je connais bien le pouvoir de transformation des rencontres avec d'autres jeunes leaders qui ont aussi à cœur de rendre leur communauté et leur pays meilleurs », a déclaré Marlene Floyd, présidente du conseil d'administration du Forum pour jeunes Canadiens. « Nous sommes ravi.e.s que le Forum se joigne à la Fondation Rideau Hall. Cela nous offre une occasion extraordinaire de tirer parti des atouts remarquables du Forum, tout en innovant pour rejoindre et inspirer encore plus de jeunes à travers le pays. »

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme de bienfaisance qui œuvre à l'édification du pays et met en relation des personnes, des causes et des organisations qui croient au potentiel du Canada et qui sont engagées à le réaliser. La FRH s'engage à aider les Canadien.ne.s à mieux comprendre et à apprécier le rôle des institutions publiques de notre pays, et à développer des moyens d'y prendre part activement.

« Les jeunes Canadiennes et Canadiens sont à l'avant-garde des grands changements dans ce pays. Elles et ils abordent des questions allant du racisme systémique à la pauvreté, en passant par l'environnement, l'équité, la diversité et l'inclusion dans le domaine de l'éducation, » a déclaré Teresa Marques, présidente et directrice générale de la FRH. « Nous sommes honoré.e.s d'accueillir le Forum sous la bannière de la FRH pour l'aider à faire évoluer sa programmation et à faire en sorte qu'il revienne plus fort après la pandémie, plus accessible et plus efficace, et mieux à même d'équiper et d'autonomiser les jeunes pour un engagement civique actif tout au long de leur vie et pour les générations à venir. »

Au cours des prochains mois, la FRH, informée par un conseil consultatif national axé sur l'avenir du Forum, lancera un vaste processus de consultation avec les principales parties prenantes, les partenaires, les ancien.ne.s et surtout les jeunes de tout le pays, afin d'élaborer le programme de la prochaine édition du Forum et de positionner celui-ci dans un écosystème démocratique et d'engagement civique en plein essor.

« Nous dépendrons des voix fortes et réfléchies des jeunes Canadiennes et Canadiens. Elles et ils occupent une place privilégiée pour définir la direction que prendra la programmation du Forum et notre pays. Les jeunes sont déjà les leaders d'aujourd'hui et mèneront le Forum vers l'avenir, » a conclu Mme Marques.

Plus d'information sur le nouveau programme du Forum pour jeunes Canadiens seront annoncés dans les prochains mois.

