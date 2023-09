WUXI, Chine, 9 septembre 2023 /CNW/ - Le Forum international de la Communication intelligente de Chine 2023, organisé par China Media Group et le gouvernement populaire de la province du Jiangsu, a eu lieu à Wuxi, au Jiangsu, du 7 au 9 septembre.

Le forum s'est tenu deux fois depuis 2021, construisant une plateforme haut de gamme pour les échanges internationaux et la coopération dans la communication intelligente. Avec pour thème « A New Journey towards Boundless Connectivity », le forum de cette année a réuni d'anciens dignitaires politiques, des représentants d'organisations internationales, des ambassadeurs en Chine, ainsi que des représentants des médias chinois et étrangers, des experts, des universitaires et des entrepreneurs. Ils ont échangé sur leurs points de vue et leurs réalisations en ce qui concerne la tendance au développement de la communication intelligente, la responsabilité des médias à l'ère de l'intelligence, et ainsi de suite.

Parmi les participants au forum, on comptait des dirigeants de China Media Group et du gouvernement populaire de la province du Jiangsu, des représentants du gouvernement populaire municipal de Wuxi, Lin Shangli, président de l'Université Renmin de Chine, Matteo Renzi, ancien Premier ministre de l'Italie, Erik Solheim, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et président de l'organisation Europe - Asia Center, Shahbaz Khan, représentant du Bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Asie de l'Est, et John Collins, académicien de l'Université de Cambridge. Ils ont assisté au forum en personne ou par vidéoconférence et ont prononcé des discours. Au cours du forum, China Media Group a publié l'algorithme CMG de façon impressionnante.

Des représentants des jeunes au pays et à l'étranger ont été invités à une table ronde afin de rechercher des solutions d'un point de vue multiculturel, à travers des discussions centrées sur les nouvelles possibilités et les défis auxquels la jeune génération est confrontée à l'ère des médias intelligents.

Trois sous-forums sur la technologie intelligente, la consommation intelligente et la culture intelligente ont été organisés, ainsi que des activités telles que la diffusion mondiale de « Wuxi sur la scène internationale », « le parcours d'une célébrité du Web à Wuxi » et « la visite des ambassadeurs à Wuxi ».

Wuxi, la ville hôte, est connue depuis longtemps comme « une perle brillante du lac Taihu et une terre prospère de la région du Jiangnan ». Avec plus de 3 000 ans de documents écrits, Wuxi a été l'un des berceaux de la culture wu et est devenu le berceau de l'industrie nationale et du commerce chinois au 20e siècle. Ces dernières années, Wuxi a profité de ce forum pour développer une industrie des médias intelligente et appliquer les résultats de la coopération.

