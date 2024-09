WUXI, Chine, 27 septembre 2024 /CNW/ - Le China International Intelligent Communication Forum (CIICF) 2024 a eu lieu le 26 septembre à Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Le forum a été parrainé conjointement par le China Media Group (CMG) et le gouvernement populaire provincial du Jiangsu, et co-organisé par des organismes comme le bureau du CMG à Jiangsu, cctv.com et le gouvernement municipal populaire de Wuxi.

Le CIICF 2024.

Shen Haixiong, président du CMG, et Xu Kunlin, gouverneur du Jiangsu, ont pris la parole au nom des parrains de l'événement. De prestigieux invités de la scène nationale et internationale ont assisté à l'événement, dont Martin Mpana, ambassadeur du Cameroun en Chine et doyen du Corps diplomatique africain; Ahmed Mustafa Fahmy, chef du Bureau de représentation de la Ligue des États arabes en Chine; Tan Jianrong, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et professeur à l'Université du Zhejiang; Piero Scaruffi, président de l'Institut de recherche en intelligence artificielle de la Silicon Valley; et Kang Zhen, vice-président de l'Université normale de Beijing. L'ancien premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a prononcé un discours par vidéo.

Le documentaire du CMG, intitulé « Wuxi : A City for Music Lovers and the Capital of Traditional Chinese Music » a été présenté lors de la cérémonie d'ouverture. L'événement comprenait des activités axées sur quatre aspects, soit la promotion des échanges internationaux au moyen de la technologie intelligente, l'amélioration de l'efficacité de la communication, le renforcement de l'autonomie pour une vie meilleure et les principales perspectives des jeunes. Au moyen de discours thématiques et de spectacles spéciaux, l'événement a mis en valeur des pratiques novatrices dans divers domaines.

Le rapport Report on China Urban International Intelligent Communication Capability 2024 a été publié en marge de l'événement. Lors de la discussion « World Youth Dialogue », cinq jeunes représentants du pays et de l'étranger, dont Li Wenwenwen, médaillée d'or en haltérophilie féminine dans la catégorie des plus de 81 kg aux Jeux olympiques de Paris 2024, ont participé à des discussions approfondies, partageant des histoires d'apprentissage mutuel grâce à leurs perspectives vivantes et à leurs langages audiovisuels créatifs.

Différentes activités de communication thématiques ont eu lieu au cours du CIICF 2024, notamment le forum de Wuxi sur la communication internationale de l'image urbaine, le premier forum sur les humains numériques alimentés par l'IA et le forum du tourisme culturel numérique. En outre, des activités d'accompagnement comme l'édition 2024 du Festival d'échanges culturels en milieu urbain « Encounter with Wuxi », l'événement diffusé en direct « Wuxi Goes Global » et le « Visiting Wuxi Tour » ont également eu lieu à Wuxi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2516290/Image1.jpg

SOURCE CCTV.com

PERSONNE-RESSOURCE : Lu Xiyao, +86-18618483703, [email protected]