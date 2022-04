Montréal, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Après deux ans d'absence, Le Grand Soir est enfin de retour ! Dans un décor somptueux et raffiné, au cœur de prestations artistiques sans pareil, cette soirée est, sans contredit, la plus attendue de l'été.

Le 16 juin prochain à la Gare Windsor de Montréal Le Grand Soir présenté par Bell accueillera les invités pour un cocktail à compter de 18 h, alors que le dîner sera servi à 20 h. Pour y assister, il est possible d'acheter une table pour dix convives au prix de 10 000 $. Des places individuelles sont aussi en vente au prix de 1 000 $ chacune.

Tous les profits de cette soirée seront versés à deux fondations soit: La Fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants et la Fondation CHU Sainte-Justine.

« En tant que fondations d'hôpitaux pédiatriques de pointe pour la province du Québec, nous sommes enchantées et reconnaissantes que les communautés sportives et d'affaires impliquées au Grand Prix de Formule 1 du Canada soient sensibles aux grands besoins en santé mentale de nos enfants et nos jeunes. Les deux années de pandémie ont aggravé les troubles de santé mentale et la hausse du nombre d'enfants arrivant à nos urgences en grande souffrance est alarmante. Merci à l'équipe de la F1 pour leur appui !» Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation du CHU Sainte-Justine et Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

« Après une absence qui a semblé interminable, je me réjouis du retour des festivités entourant le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Le Grand Soir est un incontournable de la saison estivale qui saura réunir à nouveau le monde de la F1 et la communauté montréalaise. » - Francois Dumontier, Président et Chef de la Direction du Formula 1 Grand Prix du Canada.

Entreprise canadienne établie à Montréal, Groupe de course Octane inc. est le promoteur exclusif du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, en vertu d'une entente conclue avec Formula One Administration Limited et Formula 1 World Championship Limited (ensemble, le détenteur des droits de commercialisation de la F1).

