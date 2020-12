MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 1er octobre 2020, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 41e ronde de financement de son Programme principal d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de près de 2,3 millions $.

De ce montant, 75 000 $ ont été accordés à un projet pour le volet de soutien à la production convergente pour le producteur suivant : SA Télévision inc. (filiale de Productions Déferlantes inc.). La production sélectionnée est diffusée par le télédiffuseur canadien suivant : Groupe TVA. Pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, trois projets ont été sélectionnés et se partageront une contribution de 686 250 $. Les promoteurs de ces projets sont Oasis Animation inc., Attraction Images Productions XI inc. et Happy Camper Média inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Corus (Télétoon), Groupe TVA inc. et la Société Radio-Canada. Finalement, pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC) qui investira pour cette ronde une somme de 276 957 $, le Fonds Québecor investira pour sa part une somme de 1 493 175 $, pour un investissement global totalisant 1 770 132 $ que se partageront les six projets de fiction et un projet de documentaire qui ont été sélectionnés. Les producteurs de ces projets sont Trio Orange International inc., Productions Nanoby inc., Productions Casablanca inc., Les Productions ALSO inc., Duo Productions inc. et Productions Lustitia inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Groupe TVA, Club Illico et la Société Radio-Canada.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 308 projets touchant 91 producteurs, 48 diffuseurs canadiens et 34 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant plus de 89,6 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 22%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 23%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 25% et des émissions dramatiques à hauteur de 30%.

Sur l'ensemble de ses contributions pour les composantes télévisuelles et multiplateformes par le volet de soutien à la production convergente, le Fonds Québecor a offert des contributions totalisant à ce jour plus de 77 millions $ avec cette 41e ronde depuis sa création.

Avec cette 8e ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 8,8 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette 4e ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de plus de 3,6 millions $ et le FMC de 1,9 millions $, totalisant plus de 5,5 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de plus de 9,7 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 40 modèles d'affaires d'exportation avec 26 entreprises partenaires. Par le partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), celui-ci a investi, en plus, une somme totalisant 2,3 millions $ depuis 2017, totalisant ensemble plus de 12 millions $. Pour cette 17e ronde, le Fonds Québecor investit un montant de 300 000$ dans le modèle d'affaires de l'entreprise suivante : Sphère Média inc.

Pour une 2e ronde, le Fonds Québecor offre un financement spécifique pour favoriser l'actionnariat au féminin chez les partenaires ayant obtenu le soutien du Programme d'aide à l'exportation (PAEX). Depuis juin 2020, les entreprises ayant procédé à l'évaluation de leur juste valeur marchande de la compagnie par un tiers spécialiste peuvent obtenir une bonification du Fonds Québecor d'un maximum de 80 000 $. Ces contributions couvrent les intérêts du prêt permettant le transfert d'action à du personnel clé féminin, le tout durant 5 ans. Digital Dimension inc. bénéficiera de ce bonus d'actionnariat au féminin d'une contribution jusqu'à concurrence de 80 000$ pour cette ronde. Le montant accordé à ce jour, pour ce volet, équivaut jusqu'à une hauteur de 160 000$.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE

PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION CONVERGENTE :

Star Académie 2021 - La Quotidienne

SA Télévision inc. (filiale de Productions Déferlantes inc.)

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA

La Quotidienne de Star Académie fait un retour en force cette année, après presque 10 ans d'absence. Les Académiciens bénéficieront des enseignements de Lara Fabian, Grégory Charles, Ariane Moffatt, Mika, Pepe Munoz, Anne Dorval, Yannick Nézet-Séguin, Xavier Dolan et Marc Séguin. Le volet télévisuel de la Quotidienne, tourné dans une optique de documentaire d'observation sans animateur, montrera aux nombreux téléspectateurs l'évolution des Académiciens, et le processus d'apprentissage de véritables artistes.

Le volet interactif de la Quotidienne de Star Académie comportera deux composantes principales : la première permettra d'augmenter l'interactivité avec les téléspectateurs à toutes les étapes de la série. Par ailleurs, les Académiciens pourront bénéficier d'un Lab créatif dernier cri, leur permettant de développer leur créativité musicale et de rendre celle-ci disponible sur le web et les réseaux sociaux.

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

FICTION

Autant en emportent les framboises

Trio Orange International inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA

Élisabeth, une jeune femme à l'aube de la quarantaine, hérite de la ferme familiale à la suite de la mort de son mari qui lui avait caché sa maladie. Néophyte dans l'immense tâche que représente la gestion d'une ferme, elle se lance tête haute dans cette nouvelle vie.

La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé

Productions Nanoby inc.

Télédiffuseur canadien : Club Illico

Une thanatologue retourne dans son village natal, embaumer sa mère, et retrouve ce faisant les frères qu'elle a quittés depuis 25 ans. Bientôt, les secrets et les rancœurs refont surface, s'entremêlant au deuil, et à une inarrêtable quête de réconciliation. Xavier Dolan signe la scénarisation et la réalisation de cette première série de fiction, l'adaptation télévisuelle en 5 épisodes de la pièce éponyme de Michel-Marc Bouchard.

C'est comme ça que je t'aime - saison 2

Productions Casablanca inc.

- Télédiffuseur canadien: Société Radio-Canada

« C'est comme ça que je t'aime - saison 2 » se passe un an après la saison 1, donc en 1975. Nous retrouvons nos protagonistes au camp de vacances pour y laisser leurs enfants pour 3 semaines et l'aventure recommence. Leurs problèmes conjugaux se sont un peu réglés, mais, malheureusement, cela ne tiendra pas, les événements vont encore les écorcher. Les thématiques de la saison seront le couple, la famille, la criminalité, la trahison, le pouvoir, la peur et l'Année internationale de la femme!

Mégantic

Les Productions ALSO inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA

Le 6 juillet 2013, un train de 72 wagons-citernes contenant du pétrole brut percute le centre-ville de Lac-Mégantic. Au cœur de cette spectaculaire tragédie, une communauté tissée serrée, des êtres humains dont le destin bascule à jamais.

Après

Duo Productions inc.

- Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada

- Partenariat avec le FMC

APRÈS débute quelques instants après qu'une fusillade ait lieu dans l'épicerie d'une petite communauté des Laurentides. On suit le parcours des survivants marqués à jamais et on dépeint les conséquences physiques, psychologiques et sociales d'un tel drame.

Audrey s'est réveillée

Productions Pixcom inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA

- Partenariat avec le FMC

Une jeune fille est retrouvée inconsciente en pleine nuit sur la route d'un petit village. Cette tragédie plongera toute une famille en dormance. Dix-huit ans plus tard, l'impossible se produit : Audrey s'est réveillée! Comédie dramatique écrite par Guillaume Lambert et Florence Longpré.

DOCUMENTAIRE

Nos ambassadrices

Productions Lustitia inc.

- Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada

- Partenariat avec le FMC

Le projet Nos ambassadrices propose une incursion fascinante dans l'univers de douze québécoises qui par leur courage et leur talent ont décidé de tout quitter pour aller faire carrière à l'étranger. Des modèles positifs qui font parties de différents palmarès d'influence dans leur pays d'adoption.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 6,5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 116 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le jeudi 1er avril 2021 et celle pour le Programme d'aide à la production cinématographique aura lieu le 26 janvier 2021, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Maintenant, par souci écologique et aussi d'efficacité, les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fondsquebecor.ca.

