MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 1er octobre 2021, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 43e ronde de financement de son Programme principal d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de plus de 2,8 millions $.

De ce montant, 750 000 $ ont été accordés à trois projets pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles. Les promoteurs de ces projets sont Productions Pixcom inc., Oasis Animation inc. et Happy Camper Média inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Groupe TVA, la Société Radio-Canada et TFO. Pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC) qui investira pour cette ronde une somme de 972 300 $ pour 8 projets, le Fonds Québecor investira pour sa part une somme de 2 085 964 $, pour un investissement global totalisant 3 058 264 $ que se partageront les dix projets de séries de fiction et deux projets de séries documentaires qui ont été sélectionnés. Les producteurs de ces projets sont Sphère Média inc.., Productions KOTV inc., Les Productions ALSO inc., St Laurent TV International inc., Productions Pixcom inc., Zone3 inc., Amalga Créations Médias inc., Encore Télévision inc., Urbania TV inc., KOC Productions inc. et Maniwata Films inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Groupe TVA, Société Radio-Canada, Bell Média et Télé-Québec.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 334 projets touchant 98 producteurs, 49 diffuseurs canadiens et 34 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant près de 94,8 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 23%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 21%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 21% et des émissions dramatiques à hauteur de 35%.

Sur l'ensemble de ses contributions pour les composantes télévisuelles et multiplateformes par le volet de soutien à la production convergente, le Fonds Québecor a offert des contributions totalisant à ce jour près de 77,4 millions $ avec cette 43e ronde depuis sa création.

Avec cette 10e ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 10,8 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette 6e ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de plus de 6,5 millions $ et le FMC de 3,4 millions $, totalisant plus de 9,9 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de près de 10,3 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 44 modèles d'affaires d'exportation avec 29 entreprises partenaires. Par le partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), celui-ci a investi, en plus, une somme totalisant près de 2,8 millions $ depuis 2017. Pour cette 19e ronde, le FMC investit une part de 300 000 $ et le Fonds Québecor, une part de 550 000 $, pour un investissement global totalisant 850 000 $ dans trois modèles d'affaires des entreprises suivantes : KO Distribution inc., Productions Caramel Film inc. et Encore Télévision-Distribution inc.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE

PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

SÉRIES DE FICTION

IXE-13

Sphère Média inc.

Télédiffuseur canadien : Groupe TVA



Partenariat avec le FMC

Série d'espionnage qui mettra en lumière le personnage d'IXE-13, véritable mythe de notre culture populaire, et en fera le héros de l'un des plus extraordinaires récits de manipulation et de trahison de l'histoire du Québec.

Plan B - saison 4

Productions KOTV inc.

Télédiffuseur canadien: Société Radio-Canada



Partenariat avec le FMC

Jessy, 21 ans, fuit… pour survivre, devant ceux qu'il a escroqués, devant ses responsabilités et devant l'insupportable dans sa vie. Libéré sous conditions après 3 mois de prison, Jessy cherche à reconstituer sa famille. Faisant des larcins pour survivre, Jessy découvre par inadvertance Plan B, une agence qui propose des voyages... dans le passé. Il s'en sert pour réussir le plus gros coup d'argent de sa carrière et ainsi régler les problèmes de tout son monde.

Portrait-Robot - saison 2

Les Productions ALSO inc.

Télédiffuseur canadien : Groupe TVA



Partenariat avec le FMC

Trois semaines après la tuerie qui a secoué Montréal, l'unité est encore ébranlée. De la recherche de l'agresseur de Maryse, au retour d'un tueur en série, Ève et l'équipe auront fort à faire. Et chacun aura son lot de secrets à dévoiler… ou à cacher.

La Binge

St Laurent TV International inc.

Télédiffuseur canadien : Bell Média



Partenariat avec le FMC

Nick est toxicomane. Après trois cures de désintoxication, il ne s'en sort toujours pas. Sa blonde, Emma le laisse pour la énième fois. Pour s'en sortir, son seul espoir est d'aménager pour les six prochains mois, en colocation avec d'autres toxicomanes à la Maison Renaissance. À 40 ans, ce retour à une vie collégiale est difficile pour son égo. Pendant cette période, Nick traversera plusieurs épreuves. Au bout de cette aventure, il réalisera que s'il veut guérir, il doit cesser de fuir et visiter le fond de son âme. Cette introspection s'avèrera tout un défi pour un homme qui n'a jamais vécu ses émotions à jeun. Arrivera-t-il à se rétablir et à reconquérir Emma ?

La Faille - saison 3

Productions Pixcom inc.

Télédiffuseur canadien : Groupe TVA



Partenariat avec le FMC

La sergente-détective Céline Trudeau retourne dans le village où elle a passé sa jeunesse et est forcée de confronter l'événement qui l'a traumatisé à l'âge de 16 ans ; le meurtre sordide de sa cousine et meilleure amie. Plus de 30 ans après les faits, elle se lance sur la piste de l'assassin qui n'a jamais été identifié. Pour trouver le coupable, elle devra risquer sa vie et affronter un à un les démons de son passé.

Double Faute

Productions KOTV inc.

Télédiffuseur canadien: Bell Média



Partenariat avec le FMC

Double faute raconte l'histoire de Charles, un homme plus grand que nature, qui peine à répondre aux hautes attentes placées en lui. Comme au tennis, la vie peut changer de façon spectaculaire suite à un seul moment décisif, c'est ce qui arrivera à Charles. Une première fois en remportant des matchs importants à l'Omnium de Montréal et une deuxième en se faisant tester positif lors d'un contrôle anti-dopage. Marqué par cette montée et cette descente fulgurantes, Charles sombre dans la dépendance. Pour se relever et poursuivre sa vie, il devra embrasser ses erreurs pour continuer à avancer.

Motel Paradis

Zone3 inc.

Télédiffuseur canadien: Groupe TVA

Suite à une expérience de mort imminente, Jen a la certitude que sa sœur de 14 ans ne s'est pas suicidée. Déterminée à faire la lumière sur sa disparition, elle ramène dans son bled isolé un enquêteur sur le point de prendre sa retraite. Ensemble, ils mèneront une enquête peu orthodoxe. Motel Paradis, c'est donc une enquête policière sans « vrai » policier, à hauteur d'hommes et de femmes, menée par un duo improbable.

Fragments

Amalga Créations Médias inc.

Télédiffuseur canadien: Société Radio-Canada

Fragments raconte les retrouvailles -- après plus de 30 ans de silence -- de Paul-André, François et Marlène dans des circonstances quelque peu singulières. Mais depuis la belle époque de leur mythique Victoriaville Quartet, les choses ont bien changé. Il y a la place qu'occupe dorénavant Renaud dans la vie de Paul-André et celle qu'occupait jadis Jacynthe Nadeau, figure emblématique de leur quatuor, morte trop jeune. Qu'est-ce que le retour de François provoquera dans les vies respectives de Paul-André et de Marlène ?

Les Perles

Encore Télévision inc.

Télédiffuseur canadien: Groupe TVA

De retour d'un voyage dans le sud avec son amant, Stéphanie, une mère aimante et à l'apparence irréprochable, doit faire face aux remous causés par cette incartade. Cynthia, sa meilleure amie, qui devait la couvrir pendant son absence, a raconté à tout le monde qu'elle souffrait d'une grave dépression. Un petit mensonge qui prend des proportions démesurées. Stéphanie doit sauver les apparences devant tout le village qui s'est mis ensemble pour lui remonter le moral, mais elle doit surtout rassurer ses deux filles, ses deux perles. Celle qui souhaitait offrir un milieu de vie idéal à sa famille, doit vite se réaligner sur sa priorité : veiller au bien-être de ses filles.

L'air d'aller

Urbania TV inc.

Télédiffuseur canadien: Télé-Québec

C'est l'histoire lumineuse de quatre amis malades qui retrouvent l'urgence de vivre quand ils apprennent qu'une des leurs pourrait mourir. C'est une série qui brise les tabous et questionne le regard que les gens en santé portent sur les gens malades.

SÉRIES DOCUMENTAIRES

Le Projet P&P (titre de travail)

KOC Productions inc.

Télédiffuseur canadien : Bell Média



Partenariat avec le FMC

Une enquête palpitante sur une histoire criminelle qui a fait le tour du monde. De Montréal à Lima, en passant par Sydney, cette série documentaire-choc lève le voile sur une histoire jamais racontée, tout en confrontant nos préjugés de plein fouet.

Afro Canada

Maniwata Films inc.

Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada



Partenariat avec le FMC

Dans un style où se côtoie animation, fiction, tableau scénographié et performance d'art vivant, Afro Canada est une série documentaire qui retrace 4 siècles de l'histoire méconnue des afro-descendant.es qui ont contribué à bâtir la nation canadienne.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de près de 5,9 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 123 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le vendredi 1er avril 2022 et celle pour le Programme d'aide à la production cinématographique aura lieu le mardi 25 janvier 2022, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Maintenant, par souci écologique et aussi d'efficacité, les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fondsquebecor.ca.

