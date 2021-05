MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 1er avril 2021, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 42e ronde de financement de son Programme principal d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de près de 2,5 millions $.

De ce montant, 225 000 $ ont été accordés à un projet pour le volet de soutien à la production convergente pour le producteur suivant : Productions du Masque inc. (filiale de Productions Déferlantes inc.). La production sélectionnée est diffusée par le télédiffuseur canadien suivant : Groupe TVA. Pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, cinq projets ont été sélectionnés et se partageront une contribution de 1 298 880 $. Les promoteurs de ces projets sont Untamed productions 4 inc., Productions Lustitia inc., Maki Média inc., Yzanakio et IceWorks Animation inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Groupe TVA, Bell Média, Corus et la Société Radio-Canada. Finalement, pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC) qui investira pour cette ronde une somme de 527 700 $, le Fonds Québecor investira pour sa part une somme de 947 700 $, pour un investissement global totalisant 1 475 400 $ que se partageront les cinq projets de fiction et un projet de documentaire qui ont été sélectionnés. Les producteurs de ces projets sont Trio Orange inc., Productions KOTV II inc., Sphère Média inc., Productions Pixcom inc., Encore Télévision inc. et Les Productions Sovimage inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Groupe TVA, Corus et Bell Média.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 320 projets touchant 95 producteurs, 48 diffuseurs canadiens et 34 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant près de 92 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 25%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 21%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 24% et des émissions dramatiques à hauteur de 30%.

Sur l'ensemble de ses contributions pour les composantes télévisuelles et multiplateformes par le volet de soutien à la production convergente, le Fonds Québecor a offert des contributions totalisant à ce jour plus de 77,4 millions $ avec cette 42e ronde depuis sa création.

Avec cette 9e ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 10,1 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette 5e ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de plus de 4,4 millions $ et le FMC de plus de 2,4 millions $, totalisant près de 6,9 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR

LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION CONVERGENTE :

Chanteurs masqués (version québécoise de The Masked Singer)

Productions du Masque inc. (filiale de Productions Déferlantes inc.)

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA

The Masked Singer est un format international bien connu, exploité dans 18 pays. Des célébrités se déguisent, en portant un costume élaboré et vont chanter devant un panel qui a pour tâche de déterminer qui se cache derrière ce déguisement, en écoutant la voix de ce chanteur masqué, et en apprenant quelques indices bien formulés par l'équipe de production. Le résultat est un grand variété, musical et humoristique, qui saura rallier les petits comme les grands.

La composante multiplateforme de Chanteurs masqués, version québécoise de The Masked Signer, se veut un prolongement naturel de l'émission. Le volet numérique sera porté par une mascotte haute en couleur, qui aura sa personnalité propre, et qui constituera le fil rouge de la stratégie numérique. Cette mascotte nous fera découvrir les coulisses de l'émission, les secrets de la production, et portera ce contenu sur les réseaux sociaux, de Facebook à Instagram, en passant par TikTok, afin de rallier tous les publics à Chanteurs masqués.

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

DOCUMENTAIRE

Mégantic

Trio Orange inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA

- Partenariat avec le FMC

Mégantic est une série documentaire en quatre parties, réalisée par Philippe Falardeau, qui se penche sur la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, tout en révélant les failles d'un système qui ont mené à cette catastrophe.

FICTION

Manuel de la vie sauvage

Productions KOTV II inc.

- Télédiffuseur canadien : Corus

- Partenariat avec le FMC

Manuel de la vie sauvage est un thriller psychologique et technologique qui s'inspire des autobiographies d'entrepreneurs pour raconter l'expansion explosive d'une startup montréalaise et l'ascension mouvementée de son ambitieux PDG, Kevin Bédard. Conflits de loyauté, déchirements moraux et tragédie familiale sont au menu.

Sur invitation

Sphère Média inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média

- Partenariat avec le FMC

Six personnes sont conviées sous différents prétextes pour un séjour. Les invités ne le savent pas mais ils ont un point en commun. Ils ont commis des actes moralement discutables sans enfreindre de lois. Et d'une certaine manière, c'est un peu leur procès qui sera fait au cours de la série. Un procès moral à la sauce 2021.

Lac-Noir (anciennement Dans la gueule du loup)

Productions Pixcom inc.

- Télédiffuseur canadien: Groupe TVA

- Partenariat avec le FMC

Valérie, une policière de 42 ans provenant de la ville, s'installe avec son fils Dave 17 ans, à Lac-Noir, un minuscule village isolé dans la forêt des Laurentides, apparemment paisible et sans histoires. Il s'y passe pourtant des choses étranges et menaçantes qu'elle se doit d'élucider rapidement...

Moi non plus

Encore Télévision inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média

- Partenariat avec le FMC

Engagée en politique depuis quelques années, Sarah est rapidement devenue ministre de l'Éducation. Malheureusement pour elle, une terrible erreur de distraction l'a fait chuter de son piédestal et elle est devenue la tête d'affiche d'un scandale retentissant. Sarah choisit de combattre le feu avec le feu, en en devenant elle-même une figure médiatique elle devient coanimatrice d'une émission de radio, avec son plus grand détracteur : Christian Lamontagne. L'ex-politicienne populaire aura du mal à collaborer avec son pire ennemi surtout qu'elle le trouvera de plus en plus séduisant.

Une affaire criminelle (anciennement Meurtres non résolus : Nirvana)

Les Productions Sovimage inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média

- Partenariat avec le FMC

Une affaire criminelle raconte le combat tragique d'une mère qui, depuis 14 ans, essaie de faire innocenter son fils accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. C'est aussi l'histoire d'un enquêteur des crimes majeurs qui a toujours soupçonné un proche d'être impliqué dans l'affaire, mais qui a gardé le silence.

De plus, par son Programme de soutien aux initiatives culturelles (PSIC), le Fonds Québecor a accepté de contribuer à 2 nouvelles initiatives concernant la diversité culturelle. La première initiative est menée par l'entreprise Anaïs BL inc. pour soutenir la formation pratique et le développement d'expertise de stagiaires afro-descendants dans l'équipe de tournage du long-métrage Chien Blanc réalisé par Mme Anaïs Barbeau Lavalette. Tout le processus de cette formation inclusive sur le terrain sera documenté et mis à la disposition de tous les membres de l'industrie audiovisuelle d'ici. La deuxième initiative consiste à soutenir la création de Mosaïque l'agence des talents de la diversité. Cet OBNL représentera des artistes et artisans issus de diverses origines, qu'ils soient de nouveaux arrivants devenus citoyens canadiens, membres d'une communauté culturelle de diverses générations, d'une minorité visible, ou d'une Première Nation.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de plus de 6,6 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 118,6 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le vendredi 1er octobre 2021 et celle pour le Programme d'aide à la production cinématographique aura lieu le mardi 25 mai 2021, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Maintenant, par souci écologique et aussi d'efficacité, les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fondsquebecor.ca.

