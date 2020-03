Le Fonds Québecor dévoile les noms des producteurs et distributeurs financés par le Programme d'aide à la production cinématographique et le Programme d'aide à l'exportation

MONTRÉAL, le 17 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 28 janvier 2020, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 19e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 670 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des trois projets choisis : Multipix et Item 7 inc., Cinémaginaire inc., Palomar, MK2 Mile End inc., Les Films Séville inc. et Filmoption International inc.

Rappelons que, par l'entremise de son Programme d'aide à la production cinématographique, en synergie avec l'ensemble des intervenants du secteur, le Fonds Québecor veut :

soutenir la production de longs métrages canadiens de langue française;

assister l'exploitation multiplateforme des longs métrages et favoriser, notamment, les stratégies de commercialisation intégrées dès la phase de développement et ayant un volet interactif;

permettre à l'équipe de création et de production de produire une œuvre le plus près possible de sa vision créative initiale;

favoriser le retour sur l'investissement afin d'accroître son champ d'intervention auprès des demandeurs.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique (incluant antérieurement la production événementielle), lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 14,4 millions $ pour 89 projets, soit plus de 13,4 millions $ pour 75 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de plus de 8,9 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 36 modèles d'affaires d'exportation avec 25 entreprises partenaires. Pour cette 15e ronde, le Fonds Québecor investira dans le modèle d'affaires de l'entreprise Carpediem Film & TV inc.

PROJETS FINANCÉS :

PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES :

Maria Chapdelaine

Producteur : Multipix et Item 7 inc.

Distributeur : MK2 Mile End inc.

Maria Chapdelaine raconte l'histoire d'une jeune femme ayant à choisir entre trois prétendants lui promettant chacun une vie bien différente. François Paradis, coureur des bois, bûcheron libre et sauvage, promet à Maria de revenir au printemps pour l'épouser tandis que Lorenzo Surprenant lui offre une vie facile dans une ville aux États-Unis et Eutrope Gagnon, vaillant et modeste fermier voisin, a pris un lot de colonisation, voisin de celui des Chapdelaine. Les promesses de Paradis ne pourront se réaliser et remettront Maria en question sur ses choix. Face à des événements qui la bousculent, Maria doit alors prendre son destin en mains et décider quel sera son avenir.

Lignes de fuite

Producteur : Cinémaginaire inc.

Distributeur : Les Films Séville inc.

Lignes de fuite nous convie à une virée mouvementée entre trois amies du secondaire accompagnées de leurs conjoints et conjointes. À mesure que la soirée avance, d'un vernissage à un bar-karaoké jusqu'au condo d'une des trois, les jeunes trentenaires forment un trio de plus en plus discordant. Alcool, test de grossesse impromptu, discussions animées sur leur génération, remises en question personnelles, argumentaire sur la pertinence d'avoir des enfants et sur le sort de l'humanité ne sont que quelques éléments qui meublent cette soirée où leur amitié sera mise à dure épreuve.

Brain Freeze

Producteur : Palomar

Distributeur : Filmoption International inc.

Pour rester ouvert à l'année, un club de golf huppé fait appel à une multinationale biochimique. L'engrais contamine la nappe phréatique et transforme les résidents de l'Île-aux-Paons en mutants programmés pour répandre la pelouse parfaite. Encouragé par les médias, le gouvernement répond à la panique en mettant l'Île en quarantaine. André, devenu orphelin, lutte pour protéger sa soeur. Il rencontre Dan, gardien de sécurité survivaliste, et sa fille infectée. Le quatuor se lance dans une enquête, où il finira par faire face à l'équipe envoyée pour éliminer toutes traces de la Compagnie. Mais cela ne se passera pas sans perdre quelques plumes.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 6,6 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total de plus de 109 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine date limite de dépôt pour le Programme d'aide à la production cinématographique est prévue au 26 mai 2020. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

Renseignements: Serge Thibaudeau, président-directeur général, Fonds Québecor, 514 842-2497, [email protected]

