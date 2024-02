/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le Fonds Industriel Fiera Immobilier (« Fonds Industriel FI »), un fonds industriel à capital variable géré par Fiera Immobilier, la plateforme mondiale d'investissement immobilier de Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital »), a atteint plus d'un milliard de dollars canadiens d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023. En dépit d'une année complexe dans un environnement macroéconomique difficile, le Fonds Industriel FI a réalisé plus de 100 millions de dollars de transactions comprenant neuf actifs industriels dans la région du Grand Toronto, à Ottawa, à London et à Halifax, pour un total de plus de 560 000 pieds carrés.

Le Fonds a atteint un rendement total brut de 8,5 % pour 2023, ce qui le place au premier rang de l'indice immobilier trimestriel MSCI/REALPAC Canada, et a dégagé un rendement de 18,2 % et de 16,7 % au cours des trois et cinq dernières années, respectivement. L'indice de performance canadien couvre neuf fonds immobiliers à capital variable non cotés, dont le rendement total brut de référence pour 2023 est de -2,0 %.

« Le Fonds Industriel FI continue de croître et de fournir un revenu trimestriel stable, car il se situe dans le segment très convoité des immeubles industriels à petits quais de chargement », a commenté Michael O'Sullivan, vice-président principal et gestionnaire de fonds. « En outre, l'offre insuffisante d'immeubles et la forte demande des locataires placent le Fonds dans une position de forte croissance en 2024. »

« Notre conviction et nos capacités de gestion dans le secteur de l'immobilier industriel ont soutenu notre performance dans tous nos produits diversifiés dans tout le spectre de risques et dans diverses zones géographiques », a ajouté Wenzel Hoberg, chef mondial de l'immobilier.

John Valentini, directeur exécutif, président et chef de la direction de Fiera Marchés privés, a déclaré : « Le Fonds Industriel FI s'inscrit dans la stratégie de Fiera Capital Marchés privés qui consiste à offrir des stratégies d'investissement compétitives à capital variable sur le marché intermédiaire, offrant des rendements hautement compétitifs. Nous sommes ravis de l'engagement envers les clients et des efforts qui ont conduit à ce résultat positif. »

Pour de plus amples renseignements sur le Fonds Industriel FI et d'autres stratégies de Fiera Immobilier, veuillez consulter le site ca.fieraimmobilier.com/strategies/themes-de-placement/

À propos du Fonds Industriel Fiera Immobilier

Lancé en 2014, le Fonds Industriel FI a toujours généré des rendements supérieurs et ajustés au risque à ceux de l'indice trimestriel des fonds immobiliers MSCI/REALPAC Canada sur une base annualisée, affichant ainsi depuis sa création une performance à deux chiffres, et fournissant à ses investisseurs une stratégie à capital variable d'envergure grâce aux 108 actifs de son portefeuille répartis à travers le Canada.

À propos de Fiera Immobilier

Fiera Immobilier est une société de gestion de placements présente au Canada et au Royaume-Uni, dont l'équipe compte plus de 80 employés. Notre société gère 10,3 milliards de dollars canadiens d'actifs immobiliers commerciaux à l'échelle mondiale par la voie d'un éventail de fonds et de comptes de placement au 31 décembre 2023. La grande diversification de notre portefeuille - sur le plan géographique et du point de vue des types de biens immobiliers - et notre gamme de stratégies hors pair fournissent aux investisseurs des occasions exceptionnelles de diversifier leurs placements et de personnaliser leur expérience des placements dans cette catégorie d'actif. Fiera Immobilier est la propriété exclusive de Corporation Fiera Capital, une société chef de file dans la gestion de placement qui offre de multiples produits et gère 155,3 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion au 30 septembre 2023. ca.fieraimmobilier.com

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (ci-après « Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ. https://www.fieracapital.com/fr

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (appelée un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le produit est enregistré et/ou le membre de son groupe est inscrit ou autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription.

Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter https://www.fieracapital.com/en/registrations-and-exemptions.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au http://www.sedarplus.ca.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et/ou les membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

