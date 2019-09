Le Fonds humanitaire du Syndicat des Métallos verse une aide de 5 000 $ aux victimes de l'ouragan Dorian aux Bahamas

TORONTO, le 30 sept. 2019 /CNW/ - Le Fonds humanitaire du Syndicat des Métallos fait un don de 5 000 $ pour les survivants de l'ouragan Dorian aux Bahamas.

Selon Ken Neumann, président du Fonds humanitaire du Syndicat des Métallos et directeur national du Syndicat des Métallos : « Les Bahamas ont grandement souffert de cette catastrophe, et nous espérons que notre contribution soutiendra les efforts de reconstruction. Au moment où le climat subit d'énormes changements à l'échelle mondiale, nous sommes malheureusement témoins d'une augmentation du nombre d'évènements météorologiques extrêmes, et nous devons être prêts à soutenir les victimes, ici et à l'étranger. »

Le 1er septembre, Dorian, un ouragan de catégorie 5, a touché terre aux Bahamas, avec des vents soufflant jusqu'à 295 km/h. L'ouragan s'est ensuite abattu sur les îles Abacos et l'île Grand Bahama, rasant ou endommageant la plupart des infrastructures et jetant des milliers de personnes à la rue dans sa foulée.

Afin de répondre à certains besoins humanitaires urgents créés par cette catastrophe, la contribution du Fonds humanitaire des Métallos sera remise par l'entremise de la Croix-Rouge canadienne, qui fournira aux survivants des articles essentiels, un refuge et un accès à l'eau potable.

Le Fonds humanitaire du Syndicat des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui fait la promotion du respect des droits de la personne et qui soutient des projets de développement et des opérations de secours d'urgence dans des pays en voie de développement. Il vient également en aide aux collectivités canadiennes vivant des situations de crise. Les membres du Syndicat des Métallos y contribuent par l'intermédiaire de clauses incluses dans les conventions collectives. Dans certains cas, des employeurs versent des contributions correspondantes.

