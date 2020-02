Le Fonds humanitaire des Métallos verse une aide de 7 000 dollars aux communautés touchées par l'éruption d'un volcan aux Philippines

En entendant la nouvelle, des membres de la section locale 8327 du Syndicat des Métallos, situé à la résidence pour personnes âgées de Park Place, à Ottawa, ont contacté le Fonds humanitaire des Métallos pour venir en aide aux victimes. Plusieurs membres de cette section locale sont elles-mêmes d'origine philippine. Grâce à leur initiative, le vendredi 7 février dernier, la présidente d'unité Jarmaine Canares-Aguilando, accompagnée du représentant du personnel du district 6 du Syndicat des Métallos (Ontario) , Dave Lipton, a présenté un chèque à Oxfam Canada, l'organisme responsable d'acheminer les fonds.

L'aide du Fonds humanitaire des Métallos sera utilisée pour fournir de l'eau potable, des articles d'hygiène et des fournitures médicales aux personnes déplacées jusqu'à leur retour sécuritaire à la maison. La sécurité alimentaire, l'accès à des moyens de subsistance et la promotion de l'hygiène occuperont l'avant-plan pendant tout le processus, tout en appliquant une analyse des vulnérabilités liées au genre afin de garantir la sécurité des femmes et des enfants se trouvant au milieu d'une situation très chaotique.

« C'est réconfortant de voir que des membres du Syndicat des Métallos utilisent le Fonds humanitaire des Métallos - leur fonds- pour contribuer à des causes qui leur tiennent vraiment à cœur. Ainsi, la solidarité du Syndicat des Métallos devient internationale », a mentionné Ken Neumann, président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur national du Syndicat des Métallos.

Le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui fait la promotion du respect des droits de la personne et qui soutient des projets de développement et des opérations de secours d'urgence dans des pays en voie de développement. Il vient également en aide aux collectivités canadiennes vivant des situations de crise. Les membres du Syndicat des Métallos y contribuent par l'intermédiaire de clauses incluses dans les conventions collectives. Dans certains cas, des employeurs versent des contributions équivalentes.

SOURCE Le Fonds humanitaire des Métallos

Renseignements: Ken Neumann, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951 ; Doug Olthuis, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 859-9953, [email protected] ; Bob Gallagher, Communications, Syndicat des Métallos, 416 544-5966, 416 434-2221, [email protected]