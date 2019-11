Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 229 750 $ à 112 banques alimentaires aux quatre coins du Canada

TORONTO, le 8 nov. 2019 /CNW/ - Le Fonds humanitaire des Métallos fera un don de 229 750 $ à 112 banques alimentaires de partout au pays en 2019.

« Cette période nous rappelle chaque année les inégalités sociales croissantes au Canada, indique Ken Neumann, président du Fonds humanitaire des Métallos. À l'approche de la période des Fêtes, des membres du Syndicat des Métallos de partout au pays unissent leurs efforts pour venir en aide aux banques alimentaires et à différents autres organismes dans nos collectivités par l'entremise du Fonds humanitaire des Métallos. »

« Au Canada, le portrait de la pauvreté évolue. Des gens de plus en plus jeunes et provenant de milieux de plus en plus diversifiés s'en remettent aux banques alimentaires pour joindre les deux bouts. Nous savons qu'il existe des solutions à long terme à l'insécurité alimentaire : un salaire minimum équitable, un réinvestissement massif dans les programmes sociaux, et, bien sûr, la syndicalisation. Et au moment où le Syndicat des Métallos continue de se battre pour des changements à long terme, nous serons présents pour appuyer ceux qui sont laissés à eux-mêmes », a souligné M. Neumann.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre principalement à des projets de développement et à des opérations de secours d'urgence dans des pays en voie de développement. Il vient aussi en aide aux collectivités canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos y contribuent par l'intermédiaire de clauses incluses dans les conventions collectives. Dans certains cas, des employeurs versent des contributions correspondantes.

SOURCE Le Fonds humanitaire des Métallos

Renseignements: Ken Neumann, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951; Doug Olthuis, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 859-9953, dolthuis@usw.ca; Bob Gallagher, Communications, Syndicat des Métallos, 416 544-5966, 416 434-2221, bgallagher@usw.ca