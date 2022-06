Le Fonds Fair de GE indemnisera certains investisseurs dans les actions ordinaires de General Electric

WASHINGTON, le 21 juin 2022 /CNW/ - RCB Fund Services LLC, l'administrateur du Fonds Fair de General Electric Company (« GE ») (le « Fonds Fair de GE »), annonce l'ouverture du processus de demande de règlement concernant le Fonds Fair de GE. Le Fonds Fair de GE a été créé par la United States Securities and Exchange Commission (« SEC ») en vue de la distribution de 200 millions de dollars en sanctions pécuniaires civiles versés par GE aux investisseurs lésés à la suite de l'omission de cette dernière de divulguer des renseignements importants concernant ses activités au sein des secteurs de l'électricité et de l'assurance. Le Fonds Fair de Ge indemnisera certains investisseurs qui ont acheté des actions ordinaires de GE entre le 16 octobre 2015 et le 16 janvier 2018. Vous trouverez une copie du plan de distribution (le « plan »), qui contient une description de l'admissibilité et toutes les conditions de participation à la distribution, aux adresses suivantes : GEfairfund.com ou sec.gov .