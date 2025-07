OTTAWA, LE TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINAABE, ON, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Le Fonds des legs McLean a été créé pour soutenir la guérison et le mieux-être, la préservation de la langue et de la culture, la commémoration et récits de vérité pour les survivants des externats indiens fédéraux et leurs familles. Aujourd'hui, la McLean Day Schools Settlement Corporation (MDSSC) invite les communautés des Premières Nations, les communautés des Inuit et/ou les comités communautaires de survivants à faire une demande de financement.

Façonné par les voix des survivants et de leurs familles à la suite d'un processus de sensibilisation national historique et pluriannuel, le Fonds des legs McLean de 200 millions de dollars, qui fait partie du règlement du recours collectif des externats indiens fédéraux de 1,47 milliard de dollars, lance son premier appel de soumissions à l'échelle nationale, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de septembre 2025.

« C'est une grande satisfaction et une leçon d'humilité que d'avoir atteint ce moment charnière, qui marque à la fois l'aboutissement d'un processus d'engagement complet et ce que nous croyons fermement être le début d'un cheminement de guérison profond et réparateur pour les survivants et les communautés touchées par les externats indiens fédéraux », a déclaré l'Aînée Claudette Commanda, PDG de la McLean Day Schools Settlement Corporation (MDSSC).

La MDSSC assure la gestion du fonds et veille à préserver l'héritage de Garry McLean, membre de la Première Nation du lac Manitoba, qui a représenté des centaines de milliers de survivants en tant que principal plaignant dans le cadre de du recours collectif des externats indiens fédéraux. Bien qu'il soit décédé quelques semaines avant la création de la MDSSC, le Fonds des legs qui porte son nom est imprégné de son esprit.

« Nous sommes conscients que la guérison ne se fait pas du jour au lendemain et que chaque communauté abordera cette démarche à sa manière et en son temps », a déclaré l'ancien chef régional Roger Augustine, membre du conseil d'administration du MDSSC. « Le Fonds des legs a été créé pour permettre aux survivants de se réunir, de partager leurs histoires et de créer des voies positives de soutien pour les survivants, les communautés et leurs familles ».

Le premier appel à soumission prévoit un financement dans deux catégories : jusqu'à 25 000 dollars pour les communautés dont les écoles figurent dans l'annexe K de l'accord de règlement afin de créer leurs propres comités de survivants; ou entre 100 000 et 250 000 dollars (par an pendant un maximum de quatre ans, ou en tant que financement unique en fonction de chaque pilier) pour les programmes et projets communautaires.

« L'un des aspects les plus importants du Fonds des legs est que les décisions de financement sont prises par les survivants, pour les survivants. Chaque étape de ce processus respecte les voix de notre peuple et place les communautés au premier plan, où elles décident de ce dont elles ont besoin pour guérir et apporter un soutien non seulement aux survivants, mais aussi aux générations futures », a ajouté l'Aînée Gloria Wells, membre du conseil d'administration de la MDSSC.

Pour en savoir plus sur le processus de soumission et les ressources disponibles pour aider les communautés à soumettre leurs demandes, visitez www.mcleanlegacyfund.ca.

Votre mieux-être est important pour nous. Si vous avez besoin d'un soutien émotionnel immédiat, veuillez appeler sans frais, 24 heures sur 24 et 7 ours sur 7, la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 pour recevoir des services de counseling et d'intervention en cas de crise adaptés à la culture en anglais, en français, en cri, en inuktitut et en ojibway.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le document d'information ci-dessous.

Le Fonds McLean Legacy

La McLean Day Schools Settlement Corporation (MDSSC) a été créée dans le cadre de l'accord de règlement relatif aux externats indiens fédéraux afin de gérer et de distribuer les 200 millions de dollars du Fonds des legs. Ce fonds est destiné à soutenir la guérison et le mieux-être, la langue et la culture, la commémoration et les récits de vérité pour les communautés survivantes des externats indiens fédéraux.

La MDSSC a organisé six séances de sensibilisation régionales et nationales ainsi qu'un sondage en ligne pour recueillir les commentaires des survivants et des communautés sur le fonctionnement du Fonds des legs. Cette consultation a permis d'élaborer une approche de financement centrée sur les survivants et clairement axée sur la communauté.

Le Fonds des legs est conçu pour donner aux comités de survivants et aux communautés reconnues comme externats indiens fédéraux (conformément à l'annexe K de l'accord de règlement) les moyens d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des initiatives qui reflètent ce que signifie pour eux la guérison. Les survivants individuels ne peuvent pas présenter de demande directement.

Il existe deux catégories de financement

Catégorie 1 : Financement pour la création de comités de survivants

Chaque communauté peut recevoir un paiement unique pouvant aller jusqu'à 25 000 $.





Soutient la création de comités de survivants.





Dépenses admissibles : frais de réunion, location de locaux, honoraires des aînés, rafraîchissements et autres besoins fondamentaux.

Catégorie 2 : Financement des programmes communautaires

Pour les comités de survivants établis au sein de communautés reconnues, ainsi que pour les communautés de survivants relevant de l'un des quatre piliers admissibles :





Guérison et mieux-être : jusqu'à 250 000 $ par an pendant quatre ans maximum





Langue et culture : jusqu'à 100 000 $ par an pendant quatre ans maximum





Commémoration : Jusqu'à 100 000 dollars (en une seule fois ou répartis sur quatre ans)





(en une seule fois ou répartis sur quatre ans) Récit de vérité : Jusqu'à 100 000 dollars (en une seule fois ou répartis sur quatre ans)

Date limite de soumission : Du 7 juillet 2025 à fin septembre 2025.

Pour plus d'informations, consultez : www.mcleanlegacyfund.ca

