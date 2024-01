TORONTO, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Jonathan Gitlin, président et chef de la direction du Fonds de placement immobilier RioCan (« RioCan ») (TSX: REI.UN), accompagné de membres de la haute direction et d'Edward Sonshine, fondateur et président du conseil de RioCan, se sont joints à Michael Kousaie, vice-président, Stratégie et innovation en matière de produits, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner le 30e anniversaire du fonds.

Le Fonds de placement immobilier RioCan ouvre les marchés - Vendredi 19 janvier 2024

RioCan est l'un des fonds de placement immobilier les plus importants au Canada. RioCan détient, gère et exploite un portefeuille immobilier hautement polyvalent dans les grands centres urbains du pays et crée des espaces communautaires dynamiques où les Canadiens aiment magasiner, vivre et travailler.

