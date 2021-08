QUÉBEC, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») (TSX: CUF.UN) annonce aujourd'hui une distribution de 3,00 cents par part aux porteurs de parts inscrits en date du 31 août 2021, qui sera payable le 15 septembre 2021.

PROFIL AU 18 août 2021

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés du Canada et le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Notre portefeuille est constitué de 310 immeubles de grande qualité, soit des immeubles de bureau, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels ayant une superficie totale de 35,7 millions de pieds carrés et situés dans les régions de Montréal, de Québec et d'Ottawa. L'objectif principal de Cominar est de maximiser le rendement total des porteurs de parts, au moyen d'un régime de distributions fiscalement efficient et par la maximisation de la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille.

SOURCE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR

Renseignements: Analystes et investisseurs : Sylvain Cossette, Président et chef de la direction, [email protected]; Antoine Tronquoy, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, [email protected], Tél. : (418) 681-8151; Médias : Sandra Lécuyer, Vice-présidente, talent et organisation, [email protected]

Liens connexes

www.cominar.com