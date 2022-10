TORONTO, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Le Fonds d'infrastructures Greystone TD1 (le « fonds ») a acquis une participation dans Verbrugge International B.V. (« Verbrugge » ou la « société »), un important exploitant néerlandais de terminaux de chargement en vrac et portuaires.

Verbrugge fournit des infrastructures de transport importantes pour des produits de base essentiels, comme la pâte de bois, le papier et les produits agricoles, dans toute l'Europe continentale. Verbrugge exploite trois terminaux stratégiquement situés dans les ports de Vlissingen et de Terneuzen, entre les villes d'Anvers et de Rotterdam.

Ses trois terminaux couvrent plus de 500 acres et comprennent 64 entrepôts représentant plus de 7,5 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage. Verbrugge offre un ensemble complet de services logistiques, notamment ce qui suit :

Logistique portuaire, acconage, gestion de navires et opérations de manutention de cargaisons

Entreposage, notamment dans des entrepôts, et services de gare de triage pour les projets (extracôtiers)

Transport, distribution, affrètement et expédition

Arrimage et assujettissement de cargaisons

Agence portuaire

Services douaniers et fiscaux

« C'est un grand plaisir d'effectuer le premier investissement du fonds dans des infrastructures portuaires aux Pays-Bas, dans la société de la famille Verbrugge, que nous considérons comme un propriétaire et un exploitant stratégiquement aligné à long terme, compte tenu de sa vision à long terme pour la société et de son histoire opérationnelle de plus de 60 ans, a déclaré Jeff Mouland, directeur général et chef, Investissements en infrastructures mondiales, Gestion de Placements TD Inc. Ce placement met en évidence la capacité continue de notre équipe à élargir et à faire croître le portefeuille du fonds à l'échelle mondiale dans les infrastructures essentielles. »

Fondée en 1958 en tant qu'entreprise majoritairement familiale établie en Zélande, aux Pays-Bas, Verbrugge est devenue un fournisseur international de services logistiques complets spécialisé dans divers secteurs afin de répondre aux besoins logistiques de ses clients. Cette société continue d'être majoritairement détenue par une famille et d'être guidée par ses valeurs, son intégrité et son esprit d'entrepreneuriat durable.

« Nous avons hâte que le Fonds d'infrastructures Greystone TD devienne un nouvel actionnaire de Verbrugge International, compte tenu de sa vision à long terme et de sa capacité à continuer d'investir et de croître avec nous alors que nous continuons d'agir à titre de partenaires et de fournisseurs de services logistiques à long terme pour nos clients », a déclaré Martin Verbrugge, chef de la direction de Verbrugge International.

1 Le Fonds d'infrastructures Greystone TD comprend le Fonds d'infrastructures (maître mondial) Greystone TD, s.e.c., le Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c. et le Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c. II.

À propos de Verbrugge International

Fondée en 1958, cette entreprise familiale, située en Zélande, aux Pays-Bas, est devenue un fournisseur international de services logistiques complets. Il s'agit d'un partenaire spécialisé dans divers secteurs qui est prêt à répondre aux besoins logistiques de ses clients.

À propos de Gestion de Placements TD

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 398 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 30 juin 2022 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

