TORONTO, le 14 oct. 2020 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») est ravie d'annoncer que le Fonds d'infrastructures Greystone TD1 (le « Fonds ») a investi dans le plus important projet de stockage d'électricité au Canada, nommé eReserve (le « projet ») et situé en Alberta. Le projet comprendra des batteries Tesla Megapack totalisant jusqu'à 60 MW et offrira des services d'équilibrage de l'offre et de régularisation de la fréquence du réseau, ce qui soutiendra la croissance de l'énergie durable en Alberta.

La construction du projet a commencé en septembre après l'octroi de fonds pour construire eReserve 1, la première des trois unités de stockage de 20 MW, dont la mise en service est prévue d'ici décembre 2020. Le projet sera détenu et géré par WCSB Power Holdings LP (« WCSB Power »), l'entité d'investissement dans l'énergie de l'Ouest canadien qui est une société en propriété exclusive du Fonds. TERIC Power Ltd. a été choisie pour concevoir le projet et en gérer la construction. De plus, cette entente permet à WCSB Power de construire et d'exploiter deux autres unités de stockage de 20 MW, soit eReserve 2 et 3, qui devraient être opérationnelles en 2021. Une fois la construction achevée, WCSB Power exploitera ce qui devrait être le plus important parc de batteries Tesla Megapack au Canada.

Les batteries Tesla Megapack offriront divers moyens de soutenir le réseau électrique de l'Alberta. Elles permettront une production d'énergie durable, l'uniformisation renouvelable de l'alimentation ainsi que la régularisation de la tension, de la capacité du réseau et de la fréquence du réseau. Pour atteindre ses cibles en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, WCSB Power a retenu URICA Energy Asset Optimization Ltd. pour fournir des services commerciaux et optimiser l'exploitation des batteries Tesla Megapack de manière carboneutre.

« Nous sommes particulièrement fiers de cet investissement, car il accroît la capacité de production de WCSB Power et nous aide à atteindre notre objectif de devenir un chef de file des projets de stockage d'électricité au Canada, a déclaré Jeff Mouland, directeur général et chef, Investissements dans les infrastructures, GPTD. Il met en lumière notre stratégie d'investissement dans les technologies durables, tout en favorisant la croissance et l'évolution des besoins énergétiques de l'Alberta. Cet investissement démontre également à nos clients et à nos partenaires notre capacité à investir dans des projets de production et de distribution d'électricité durable au Canada. »

1 Le Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone, s.e.c. et le Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone, s.e.c. II (les « fonds nourriciers ») investissent dans les parts d'un fonds maître, le Fonds d'infrastructures (Monde) Greystone, s.e.c. (le « fonds maître »). Le fonds maître investit dans les placements en infrastructures admissibles décrits dans sa politique de placement.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

GPTD, un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 juin 2020, les équipes de gestion de placements à la TD géraient collectivement un actif de 359 milliards de dollars. Ces équipes sont GPTD, TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

