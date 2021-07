Les médaillés d'or olympiques Jarome Iginla et Marie-Philip Poulin, ainsi que le médaillé d'or paralympique Greg Westlake, seront les principales têtes d'affiche qui donneront leur appui à la Fondation Hockey Canada. Le Fonds d'aide tentera de surpasser son nombre total de 1 032 enfants canadiens aidés l'an dernier et de distribuer plus d'un million de dollars en subventions au cours de la saison de hockey 2021-2022.

« Le Fonds d'aide a été accueilli avec enthousiasme lors de son lancement en 2020, ce qui témoigne d'un besoin réel en soutien financier pour aider des familles à permettre à leurs enfants de faire un retour au hockey », a déclaré Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada. « Cet accueil illustre également le désir de commanditaires, d'amateurs de hockey et de membres de la communauté sportive canadienne de faire partie de la solution. Nous savons que le besoin sera encore plus grand cette année. Grâce à la levée des restrictions dans l'ensemble du pays, à l'appui continu dont nous bénéficions de la part de nos nombreux partenaires et aux subventions que nous pouvons distribuer, nous sommes en mesure d'aider plus de jeunes à faire un retour au hockey. »

Le Fonds d'aide a été créé l'an dernier en réponse aux circonstances uniques et difficiles avec lesquelles les Canadiens ont dû composer en raison de la pandémie de COVID-19. Il a vu le jour grâce à un engagement continu de nombreux partenaires de Hockey Canada et de la Fondation Hockey Canada, comme la Banque Scotia, BFL CANADA, BHE Canada et Chevrolet, qui ont fourni une aide en faisant des dons et des campagnes de sensibilisation. Les commanditaires de l'an dernier maintiennent leur généreux engagement en 2021 : la Banque Scotia offre 350 000 $ s'adressant aux personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), tandis que Chevrolet intègre le Fonds d'aide à son programme de la Coupe des bonnes actions. Le Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada accueille aussi de nouveaux partenaires cette année, dont BDO, le Cannonball Sport & Education Fund et le Daryl K. Seaman Canadian Hockey Fund.

« L'appui grandissant de marques respectées et d'organisations chevronnées envers le Fonds d'aide est primordial pour nous et notre mission d'aider plus d'enfants canadiens à sauter sur la glace cette année », a affirmé la directrice administrative de la Fondation Hockey Canada, Donna Iampieri. « Notre Fondation s'efforce d'éliminer les obstacles à l'accès au hockey pour les Canadiens. Grâce à nos partenaires et aux nombreux Canadiens qui font des dons, nous aidons des milliers d'enfants chaque année. Nous nous préparons à faire de la saison de hockey 2021-2022 notre plus grande réussite à ce jour. »

Le Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada rassemble à nouveau trois étoiles qui savent à quel point une aide peut être précieuse sur la glace et ailleurs.

Jarome Iginla ( St. Albert , Alb.) - Double médaillé d'or des Jeux olympiques (2002, 2010) et médaillé d'or du Championnat mondial junior de l'IIHF (1997), Iginla - un membre de la cuvée 2020 du Temple de la renommée du hockey - a fourni une des aides les plus marquantes de l'histoire du hockey canadien, préparant le But en or de Sidney Crosby aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver .





- Capitaine de l'équipe nationale féminine du depuis 2014, Poulin a marqué le but de la victoire aux matchs pour la médaille d'or des Jeux olympiques d'hiver de de 2014. Elle a aussi remporté une médaille d'or au Championnat mondial féminin 2012 de l'IIHF. Greg Westlake ( Oakville, Ont. ) - L'un des principaux vétérans de l'équipe nationale de parahockey du Canada , Westlake a aidé le Canada à remporter sa seule médaille d'or paralympique en 2006. En plus d'être celui qui a accumulé le plus grand nombre d'aides de l'histoire d'Équipe Canada (181), il a gagné trois médailles d'or au Championnat mondial de parahockey du CIP (2008, 2013, 2017).

Pour en savoir plus sur le Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada, ou pour faire une demande ou un don, visitez le HockeyCanada.ca/FondsAide.

À propos du Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada

Le Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada permet aux Canadiens admissibles qui ont besoin d'une aide financière de demander un remboursement de leurs frais d'inscription allant jusqu'à 500 $ par enfant. Les Canadiens peuvent présenter une demande à compter du 1er août 2021 jusqu'au 3 décembre 2021 au HockeyCanada.ca/FondsAide. Pour avoir un plus grand impact et soutenir davantage les communautés locales, la population canadienne est invitée à contribuer en faisant un don au Fonds d'aide. La totalité de ces dons ira directement aux jeunes Canadiens.

À propos de Hockey Canada

Hockey Canada est l'organisme de régie du hockey au Canada et membre de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Elle compte plus de 750 000 joueurs, entraîneurs et officiels au sein de ses 13 associations membres. Hockey Canada est une organisation à but non lucratif qui crée des programmes de développement du hockey de pointe pour ses membres et les présente aux quatre coins du Canada. Elle assure aussi l'uniformité des règles et des règlements, offre d'autres services à ses membres d'un océan à l'autre à l'autre, gère plusieurs championnats et événements régionaux, nationaux et internationaux et dirige les activités de toutes les équipes qui représentent le Canada lors de compétitions internationales. La mission de Hockey Canada est de diriger, développer et promouvoir des expériences enrichissantes au hockey. Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada, veuillez consulter le HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

