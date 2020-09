« Merci à la Société canadienne des relations publiques pour cet honneur. Je suis très fier du travail incroyable accompli par l'équipe de Capital-Image », a déclaré Yvon Desautels. « Depuis la fondation de Capital-Image en 1989 et pendant les 30 années qui ont suivi, j'ai eu le privilège de collaborer avec des collègues passionnés et dévoués qui ont fourni un travail de haute qualité à nos clients. Je leur en suis très reconnaissant et j 'accepte ce prix en leur nom. »

Fondateur de Capital-Image et son président pendant trois décennies, M. Desautels a été reconnu pour sa carrière de plus de quarante ans en relations publiques et en communications, au cours de laquelle son agence a fourni des conseils exceptionnels aux clients, tout en faisant progresser le statut et l'acceptation de la fonction de relations publiques.

« Yvon a contribué de manière importante à l'avancement de la profession en encadrant personnellement des dizaines et des dizaines d'employés au fil des ans, en offrant des stages et en encourageant ses employés seniors à développer les jeunes talents », a déclaré Silvie Letendre, ARP, FSCRP, présidente de Capital-Image depuis janvier 2020. « Il a créé une culture interne vraiment spéciale, de type familial, qui est profondément ancrée dans l'ADN de Capital-Image. Cette culture est basée sur le respect mutuel et un environnement de travail positif et solidaire. Certains des clients de Capital-Image sont avec la firme depuis plus de 15 ans, ce qui en dit long sur la qualité particulière du service qu'ils reçoivent. »

Le Prix du leadership entrepreneurial de la SCRP est décerné chaque année à un entrepreneur qui a créé et développé une ou plusieurs entreprises de communication prospères au fil des ans, contribuant ainsi de façon substantielle à l'avancement de la profession et à la prospérité de l'économie canadienne. Il s'agit de l'un des neuf prix majeurs et spéciaux présentés lors de l'assemblée générale annuelle de l'édition de cette année.

