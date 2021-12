Le Flex Seal Liquid vient combler un besoin chez les clients de Home Depot Canada

Le Flex Seal Liquid est un revêtement scellant caoutchouté épais que vous pouvez brosser, rouler, tremper et verser dans les fissures et les trous pour former une barrière résistante à l'eau et aux intempéries. Ce liquide novateur est imperméable à l'air, à l'eau et à l'humidité. Il est également à l'épreuve de la moisissure, des produits chimiques et des rayons UV, ce qui en fait le produit idéal pour de nombreux projets de réparation domiciliaire, de bricolage et de protection résidentielle. Il est aussi sans danger pour les plantes et les animaux.