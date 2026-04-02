Située dans la cour du Padiglione d'Arte Contemporanea pendant le Fuorisalone, l'exposition est ancrée dans une audacieuse salle de bain brutaliste qui s'inspire de la célèbre salle de bain nichée dans les collines californiennes du domaine Flamingo et présente une nouvelle expression d'un bain autoportant en fonte émaillée emblématique de Kohler avec une véritable enveloppe de métal, présenté de façon saisissante en cuivre.

Inspirant la tranquillité, la pièce d'exposition puise sa palette dans des métaux altérés et de surfaces élémentaires, comme si elle avait émergé organiquement de son environnement plutôt que de s'y imposer. S'élevant d'un pré de fleurs sauvages, l'installation reflète une philosophie de conception ancrée dans la réciprocité avec la nature.

Le Flamingo Estate Bathhouse by Kohler transforme le bain en une expérience réparatrice et un lieu de rituel et de retraite, un lieu qui ralentit le corps, calme l'esprit et renforce la conscience de la lumière, de l'eau et du matériel. Au centre se trouve le nouveau bain en fonte émaillée Kohler Reverie doté d'une véritable enveloppe en cuivre, apportant précision architecturale et richesse élémentaire à un matériau patrimonial tout en élargissant son langage de conception. Le bain devient le cœur lumineux de l'espace avec ses surfaces chaudes captant la lumière du soleil filtrée à travers des vitraux surdimensionnés, tandis que 200 bougies Flamingo Estate ornent les murs de la salle, rehaussant l'éclat et approfondissant le sentiment de réflexion paisible.

La forme revêtue de cuivre présentée à Milan incarne les 153 années d'artisanat de Kohler tout en ouvrant un nouveau chapitre audacieux de l'innovation des matériaux, où les anciennes techniques de formage, de soudage et de finition faites à la main rencontrent l'art contemporain pour façonner l'avenir du design du bain.

Nichés dans le jardin sauvage se trouvent quatre bains pollinisateurs uniques, un concept de Christiansen, réalisé par Kohler et coulé dans sa fonderie historique du Wisconsin, aux États-Unis. Chaque bain de forme unique prolonge le récit d'installation de la réciprocité entre l'artisanat humain et le monde naturel, agissant comme sanctuaires pour les oiseaux, les abeilles et d'autres espèces pollinisatrices. À travers des matériaux fabriqués pour durer et des gestes qui soutiennent la biodiversité, les bains pollinisateurs reflètent la croyance commune de Kohler et Flamingo Estate selon laquelle un mode de vie et un bien-être durables émergent lorsque le design honore les rythmes, les besoins et l'intelligence poétique de la nature.

Le cadre collaboratif immersif met l'accent sur une passion pour l'artisanat, la culture et le mode de vie qui trouve la durabilité dans la retenue et un bien-être pérenne grâce à la communion avec la nature.

Le Flamingo Estate Bathhouse by Kohler sera dévoilé durant le FuoriSalone au Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milan, Italie. L'installation sera ouverte au public du mardi 21 au dimanche 26 avril, aux horaires suivants : mardi, de 12h00 à 19h00 ; mercredi, de 12h00 à 16h00 et de 20h00 à 22h00 ; du jeudi au samedi, de 12h00 à 22h00 ; et dimanche, de 12h00 à 18h00.

Pour obtenir des images et de plus amples renseignements, consultez le dossier de presse ici.

À propos de Kohler Co.

Depuis plus de 150 ans, Kohler Co. est un chef de file mondial de la conception audacieuse et de l'innovation, qui se consacre à aider les gens à vivre une vie saine et durable grâce à ses produits de cuisine et de bain, à ses armoires, à ses carreaux et à son éclairage de luxe, à ses produits et services de bien-être, à ses expériences hôtelières de luxe et à son terrain golf du circuit professionnel. Entreprise privée, Kohler Co. a été fondée en 1873 et a son siège social à Kohler, au Wisconsin. L'entreprise développe également des solutions de vie durable pour améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures. Sa plateforme Innovation for Good répond à des problèmes urgents, comme l'eau potable et l'assainissement sécuritaire, avec des produits et des services révolutionnaires pour les communautés mal desservies. David Kohler est président et chef de la direction et représente la quatrième génération de dirigeants de la famille Kohler.

À propos de Flamingo Estate

Installé dans les années 1940 au sommet des collines de Los Angeles, le domaine Flamingo a été, tout au long de son histoire, une enclave hédoniste de culte du soleil, de mythologies folkloriques et de remèdes psychédéliques, un havre secret pour l'alchimie sauvage dans la ville des anges. Aujourd'hui, le Flamingo Estate est la maison de Richard Christiansen et, dans l'esprit de ses origines, une célébration sans compromis des plaisirs du jardin. Nous cultivons avec soin les cadeaux les plus précieux et les plus sauvages de Dame Nature, à un moment où nous en avons le plus besoin. Nous promouvons l'idée que Dame Nature est la dernière grande maison de luxe et nous nous approvisionnons en ingrédients rares auprès de plus de 125 fermes et collaborateurs. Au lieu des ingrédients de grande consommation, notre objectif est de nous rapprocher le plus possible de la matière première et naturelle et de pouvoir retracer chaque ingrédient jusqu'à l'agriculteur qui l'a planté. Créer des rituels riches en nutriments pour le plaisir quotidien, avec Dame Nature comme guide.

Médias Personnes-ressources :

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Sutton Communications | [email protected]

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SOURCE Kohler Co.