Située dans la cour de la Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14), l'installation est ancrée par le Bathhouse, une audacieuse structure brutaliste qui semble émerger organiquement d'un parterre de sept espèces de fleurs sauvages, diluant la frontière entre la forme construite et l'écosystème vivant. S'inspirant des installations thermales du Flamingo Estate en Californie, la structure monolithique de 247 pieds carrés s'inspire d'une palette de métaux météorisés et de surfaces élémentaires. Revêtu de plâtre intonachino qui évoque la texture minérale et le poids du béton, le Bathhouse est doté de vitraux monumentaux de l'artisan milanais Samuele Dossena, filtrant la lumière sur les surfaces aux tons de terre cuite, tandis que les bougies murales du Flamingo Estate créent une atmosphère calme et apaisante.

« Le Bathhouse est une méditation sur le rituel, la nature et le pouvoir tranquille des matériaux », déclare Richard Christiansen, fondateur du Flamingo Estate. « Nous avons imaginé un endroit où les fleurs sauvages, l'eau et la lumière se côtoient pour créer une expérience sensorielle qui nous reconnecte aux rythmes de la terre. Notre partenariat avec Kohler nous a permis de concrétiser cette vision avec un niveau d'artisanat extraordinaire, créant un espace qui invite les gens à ralentir, à réfléchir et à renouer avec la nature. »

En entrant dans le Bathhouse, les visiteurs découvrent Reverie, une nouvelle expression de l'emblématique bain autoportant en fonte émaillée de Kohler, réinventé avec une voilure en cuivre qui sert de point focal. La voilure enveloppe le bain en fonte, fabriqué avec au moins 80 % de matériaux recyclés, soulignant un héritage de savoir-faire durable. C'est la première fois que Kohler utilise le cuivre comme matériau dominant dans la conception du bain. Il ouvre ainsi une nouvelle dimension dans la catégorie.

« Le design et le processus créatif sont toujours au cœur de Kohler, ils façonnent notre tradition et stimulent notre progression », déclare David Kohler, président du conseil et chef de la direction de Kohler Co. « Nous considérons le design comme un pont entre le patrimoine et l'innovation, en constante évolution grâce à l'exploration des matériaux et à l'artisanat. Nous sommes ravis de nous associer à Richard Christiansen et au Flamingo Estate pendant la semaine du design de Milan pour continuer à inspirer par l'art et le design. »

Nichés dans le jardin se trouvent quatre bains pollinisateurs conçus par Christiansen, dessinés par Kohler et coulés dans sa fonderie historique du Wisconsin. Ces vaisseaux sculpturaux servent de sanctuaires pour les oiseaux, les abeilles et d'autres espèces pollinisatrices, élargissant le récit de l'installation à la réciprocité entre l'artisanat humain et le monde naturel.

« Pour le Flamingo Estate Bathhouse, nous voulions explorer la relation entre l'architecture et l'écologie, comment le design peut créer des moments de soins non seulement pour les gens, mais aussi pour le monde naturel qui nous entoure », déclare Michael Seum, vice-président du design mondial chez Kohler Co. « Les bains pollinisateurs transforment cette idée en forme sculpturale, s'inspirant des principes brutalistes à l'extérieur tout en s'adoucissant en surfaces organiques et naturelles à l'intérieur. C'est le reflet de notre conviction que la conception devrait contenir de l'espace pour les rituels humains et le respect de l'environnement. »

Le Flamingo Estate Bathhouse by Kohler transforme le bain en une expérience réparatrice et un lieu de rituel et de retraite, un lieu qui ralentit le corps, calme l'esprit et renforce la conscience de la lumière, de l'eau et du matériel. Grâce à son intégration de l'architecture, de l'artisanat et de l'écologie, l'installation reflète une vision commune entre Kohler et Flamingo Estate : le bien-être durable émerge par un lien plus profond avec la nature.

Les bougies du Bathhouse ont été spécialement créées par le Flamingo Estate pour l'installation. La bougie pollinisatrice Flamingo Estate est complétée par la brique de savon du bain pollinisateur. Le parfum a été inspiré par une promenade dans les rues de Milan. Wild Linden Blossom est une invitation olfactive à marcher dans Milan en fleurs. Au début de l'été, l'emblématique arbre de Tiglio fleurit d'un coup, parfumant des boulevards entiers avec une chaleur sublime et mielleuse authentique à Milan. Depuis les marchés ensoleillés, la bergamote brille avec la luminosité verte et pétillante de son écorce, alors que son pollen sucré se répand dans l'air. Vous pouvez acheter la bougie et la brique de savon sur FlamingoEstate.com.

Dévoilée lors de FuoriSalone au Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milan, Italie, l'installation est ouverte au public du mardi 21 avril au dimanche 26 avril. Horaires : mardi, de 12h00 à 19h00 ; mercredi, de 12h00 à 16h00 et de 19h00 à 22h00 ; du jeudi au samedi, de 12h00 à 22h00 ; et dimanche, de 12h00 à 18h00.

Pour obtenir des images de l'installation et plus d'informations, accédez au dossier de presse ici.

À propos de Kohler Co.

Depuis plus de 150 ans, Kohler Co. est un chef de file mondial de la conception audacieuse et de l'innovation, qui se consacre à aider les gens à vivre une vie saine et durable grâce à ses produits de cuisine et de bain, à ses armoires, à ses carreaux et à son éclairage de luxe, à ses produits et services de bien-être, à ses expériences hôtelières de luxe et à son terrain golf du circuit professionnel. La société privée Kohler Co. a été fondée en 1873 et a son siège social à Kohler, au Wisconsin. L'entreprise développe également des solutions de vie durable pour améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures. Sa plateforme Innovation for Good répond à des problèmes urgents, comme l'eau potable et l'assainissement sécuritaire, avec des produits et des services révolutionnaires pour les communautés mal desservies. David Kohler est président du conseil et chef de la direction et représente la quatrième génération de dirigeants de la famille Kohler.

À propos du Flamingo Estate

Créé dans les années 1940 au sommet des collines de Los Angeles, le Flamingo Estate a été, tout au long de son histoire, une enclave hédoniste de culte du soleil, de mythologies folkloriques et de remèdes psychédéliques, un havre secret pour l'alchimie sauvage dans la ville des anges. Aujourd'hui, le Flamingo Estate est la maison de Richard Christiansen et, dans l'esprit de ses origines, une célébration radicale du plaisir depuis le jardin. Nous cultivons avec soin les cadeaux les plus précieux et les plus sauvages de Dame Nature, à un moment où nous en avons le plus besoin. Nous promouvons l'idée que Dame Nature est la dernière grande maison de luxe et nous nous approvisionnons en ingrédients rares auprès de plus de 125 fermes et collaborateurs. Au lieu des ingrédients de grande consommation, notre objectif est de nous rapprocher le plus possible de la matière première et naturelle et de pouvoir retracer chaque ingrédient jusqu'à l'agriculteur qui l'a planté. Créer des rituels riches en nutriments pour le plaisir quotidien, avec Dame Nature comme guide.

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SOURCE Kohler Co.