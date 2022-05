M. Meneley a acquis une expérience de direction dans le domaine des services financiers durant plus de trois décennies, dont récemment en tant que chef des services bancaires d'entreprise et d'investissement mondiaux au sein du Groupe Banque TD. Il apportera sa grande expertise au conseil d'administration du Financial Modeling Institute, se joignant à son équipe d'experts en affaires et en finances de renommée internationale qui soutiennent l'expansion mondiale continue de l'organisation.

TORONTO, 5 mai 2022 /CNW/ - Le Financial Modeling Institute (FMI), le seul organisme d'accréditation en modélisation financière au monde, au service de candidats dans plus de 50 pays, a annoncé aujourd'hui la nomination de Patrick Meneley à son conseil d'administration. Il est également président du conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital St. Michael, siège au conseil d'administration de la société privée de technologie, BlackSquare Inc. et siège au conseil consultatif de la Sauder School of Business (UBC).

« Je suis heureux de me joindre au FMI qui continue d'aider les professionnels des finances du monde entier à distinguer leurs compétences et à améliorer leur carrière en participant à ses programmes d'accréditation de calibre mondial, a déclaré M. Meneley. Je partage la passion du FMI pour la promotion de la modélisation financière à l'échelle mondiale et je me réjouis de collaborer avec mes collègues du conseil d'administration pour atteindre cet objectif. »

Avec plus de 30 ans d'expérience à la direction dans les secteurs de la banque d'investissement et des marchés financiers, M. Meneley apporte d'immenses connaissances et compétences au FMI. Il occupait auparavant le poste de vice-président directeur et chef du développement de l'entreprise chez Hydro One Limited. Il a travaillé au sein du Groupe Banque TD pour la majeure partie de sa carrière dans le secteur bancaire, où il a été vice-président directeur, Services bancaires aux entreprises, et chef des Services bancaires mondiaux aux entreprises et aux investissements.

En plus de M. Meneley, le nouveau conseil d'administration comprend Paul Smith, ancien président et chef de la direction du CFA Institute et Andrew Temte, ancien chef de la direction de Kaplan Professional.

Au sujet de cette nomination, Ian Schnoor, directeur exécutif du FMI, a déclaré : « Le conseil d'administration et moi-même sommes heureux d'accueillir Patrick au sein du FMI. C'est un leader respecté dans le milieu des services financiers qui a fait ses preuves. Sa vaste expérience et ses connaissances seront inestimables pour le FMI alors que nous poursuivons notre croissance. »

Visitez le https://fminstitute.com/ pour en savoir plus sur le Financial Modeling Institute.

À propos du Financial Modeling Institute (FMI)

Fondé en 2017, le FMI vise à promouvoir la sensibilisation, l'excellence et la discipline dans le domaine de la modélisation financière à l'échelle mondiale grâce à ses programmes d'accréditation de classe mondiale. Les examens du FMI sont pertinents pour les professionnels travaillant dans le secteur bancaire, le capital-investissement, la comptabilité, la gestion d'actifs, le développement commercial, le capital-risque et d'autres domaines de la finance. Le FMI est la seule organisation au monde qui offre des examens de modélisation financière rigoureux et surveillés. Grâce à la recherche et aux tests, le FMI a développé des examens qui placent la barre haute en ce qui concerne les compétences en modélisation. L'accréditation de modèle financier avancé (Advanced Financial Modeler) de niveau 1 a été lancée en 2017, l'accréditation de modèle financier agréé (Chartered Financial Modeler) de niveau 2 a été lancée en 2018 et l'accréditation de modèle financier principal (Master Financial Modeler) de niveau 3 sera lancée en 2022.

