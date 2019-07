Le financement permettra de lutter contre les zones cellulaires mortes dans l'Est de l'Ontario

Services mobiles à large bande essentiels à la croissance régionale

UNITED COUNTIES OF PRESCOTT AND RUSSELL, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure rurale à large bande qui s'avère essentielle pour que les collectivités puissent participer à l'économie numérique en pleine expansion, créer des emplois et profiter de la croissance économique.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé que le gouvernement versera 71 millions de dollars au Réseau régional de l'Est ontarien (RREO) au titre de sa part du financement afin de pallier les disparités dans la couverture mobile à large bande qui font obstacle au développement économique de la région.

Ce financement, conjointement avec l'engagement de 71 millions de dollars du gouvernement de l'Ontario dans le cadre du projet, ouvre la voie à un partenariat public-privé de 213 millions de dollars visant à améliorer aussi bien la portée que la qualité des services mobiles à large bande dans la région.

Tous les membres de l'Eastern Ontario Wardens' Caucus et la plupart des municipalités en son sein contribuent à la part municipale de 10 millions de dollars. Les exploitants de services mobiles doivent apporter le reste du financement. Ils seront sélectionnés dans le cadre d'un processus d'appel d'offres.

La portée et la capacité des services mobiles à large bande dans les régions rurales de l'Est de l'Ontario sur les zones de résidence, de travail ou de déplacement de la population présentent actuellement d'importantes disparités :

40 p. 100 de la zone n'a pas accès aux services Haute Définition permettant la diffusion vidéo HD en continu.

20 p. 100 de la zone n'a pas accès à la vidéo en définition standard, à l'utilisation typique des applications mobiles et aux appels vidéos.

10 p. 100 de la zone ne dispose pas de service d'appel vocal.

Ces disparités résultent d'une défaillance du marché. Les recettes générées par les zones rurales ne sont pas suffisantes pour permettre aux exploitants de services mobiles de mettre en place des services adéquats. Le CRTC a récemment reconnu que les services à large bande mobiles et fixes constituent des services de base pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Le partenariat public-privé réduira les coûts d'infrastructure des exploitants, réalisant ainsi une analyse de rentabilité plus solide en vue d'améliorer les services et d'atteindre les objectifs du CRTC en matière de services de base.

Ces améliorations permettront de dégager un important potentiel économique sur 10 ans, notamment :

Plus de 3 000 équivalents temps plein.

Plus de 420 millions de dollars de recettes pour les entreprises du secteur privé.

À propos du RREO

Le RREO est un organisme sans but lucratif créé par l'Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC) qui a permis d'améliorer l'accès à large bande dans presque 90 p. 100 de l'Est de l'Ontario par le biais d'un réseau à large bande fixe de 175 millions de dollars financé par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les administrations municipales et les fournisseurs de services du secteur privé. Il collabore avec les gouvernements et les organismes communautaires afin d'améliorer et d'exploiter l'accès à large bande en vue de stimuler le développement économique et la croissance de la région.

L'EOWC a demandé au RREO de préparer et de soumettre une proposition de projet visant à améliorer l'accès aux services mobiles à large bande et à soutenir la création d'un réseau à large bande de sécurité publique. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.eorn.ca.

Citations

« Le service Internet à large bande et l'expansion de l'accès aux services mobiles favorisent la croissance économique de même que la prospérité à long terme des collectivités rurales canadiennes. Ce projet permettra aux municipalités rurales de l'Est de l'Ontario d'être mieux reliées entre elles et d'améliorer l'accès des résidents aux services et aux outils en ligne, que ce soit chez eux ou sur la route. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural du Canada

« Le RREO vient renforcer l'investissement que nous avons déjà effectué dans l'infrastructure à large bande sur l'ensemble de la région afin de pallier les disparités dans les services mobiles et d'améliorer la croissance économique, la qualité de vie et la sécurité publique. Nous sommes heureux et reconnaissants de l'appui du gouvernement fédéral à ce projet. Grâce au financement provincial et municipal, nous pouvons maintenant poursuivre le projet. »

- J. Murray Jones, président du RREO

« La demande en matière de services mobiles à large bande connaît une croissance exponentielle, mais l'infrastructure nécessaire pour satisfaire à cette demande fait cruellement défaut dans notre région. Ce projet constitue pour nous une priorité absolue, car l'avenir économique de l'Est de l'Ontario est en jeu. »

- Andy Letham, président de l'EOWC

SOURCE Eastern Ontario Regional Network

Renseignements: Lisa Severson, agente des communications et des relations avec les intervenants, Tél. : 613 213-8520, Courriel : Lseverson@eorn.ca

Related Links

http://www.eorn.ca/