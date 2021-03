MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Solution Highpoint est fière d'annoncer un investissement du Fonds d'investissement de la culture et des communications (FICC) ainsi qu'un financement de la Banque Nationale venant appuyer l'entreprise dans sa croissance.

Ce financement de 4,35 millions de dollars permettra à l'entreprise d'acquérir des nouveaux équipements et d'offrir une plus vaste gamme de services aux productions locales et étrangères.

« Solution Highpoint est la référence en services et installation de gréage pour l'industrie audiovisuelle au Québec et l'entreprise s'est bâtie en misant sur la qualité de l'équipement, la disponibilité des équipes et la sécurité », mentionne Jean-François Dubé, président et fondateur de Solution Highpoint. « Nous œuvrons dans une industrie dynamique et notre nouvel actionnaire, le FICC, nous permettra de répondre à la demande croissante pour des équipements de qualité et des solutions sur mesure. Nous pouvons également compter sur l'appui de notre partenaire financier de longue date, la Banque Nationale. L'avantage de travailler avec le FICC et la Banque Nationale est leur compréhension approfondie de l'industrie et des besoins des entreprises. »

« Nous sommes heureux d'appuyer le talent et la vision de Jean-François Dubé et de la fidèle équipe qui l'entoure, souligne Robert Charpentier, directeur général du FICC. Solution Highpoint a le savoir-faire et les équipements pour contribuer au rayonnement du Québec comme destination de choix des producteurs de cinéma et de télévision. »

« Depuis plus de 20 ans, le Groupe Industries Créatives de la Banque Nationale offre un accompagnement et des solutions adaptées à l'industrie du divertissement. C'est donc une fierté pour nous de soutenir la croissance de Solution Highpoint, un acteur important de l'écosystème québécois du cinéma et de la télévision », ajoute Brigitte Leblanc, vice-présidente associée, Canada et International, Groupe Industries Créatives de la Banque Nationale.

À propos de Solution Highpoint

Fondée en 2007 par Jean-François Dubé, Solution Highpoint inc. est spécialisée en gréage et en installation technique dans le domaine du cinéma et de la télévision. Son offre comprend une vaste gamme de services de location et d'installation de ponts suspendus et de moteurs afin de répondre, entre autres, aux besoins d'éclairage et de sonorisation des studios de tournage. La société qui jouit d'une réputation enviable et d'un parcours impeccable auprès des producteurs dispose de plusieurs certifications essentielles à l'égard de la sécurité sur les lieux de tournage.

À propos du Fonds d'investissement de la culture et des communications, s.e.c.

Créé en 1997, le Fonds d'investissement de la culture et des communications, société en commandite a été le tout premier fonds d'investissement en capital de risque au Canada spécialisé et dédié exclusivement aux industries culturelles et des communications. Depuis sa création, le FICC a comme mission de fournir un partenariat financier aux entreprises de création, de production, de distribution et de diffusion de produits et de services culturels du Québec. L'organisme a investi dans plus de 80 entreprises partenaires, avec 90 M$ en investissements réalisés en 22 ans. Ses commanditaires sont le Fonds de solidarité FTQ, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et l'Union des artistes. Ses commandités sont : Gestion du Fonds d'investissement de la culture et des communications inc., l'Union des Artistes (UDA), la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec et l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ).

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 500 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

