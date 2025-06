8 AU 10 AOÛT 2025, BASSIN PEEL (GRIFFINTOWN)

LE REGGAE RENAÎT À MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - Préparez-vous à vivre une célébration inoubliable de la musique des Caraïbes avec la toute première édition du Festival RISE Reggae de Montréal ! Ce festival de trois soirées électrisantes réunira certains des meilleurs artistes de reggae, de dancehall et de soca, dans une ambiance chaleureuse et vibrante. L'événement est une coprésentation de Un Goût des Caraïbes (TOTC) et de Nouvelle Vie, en coproduction avec l'Alliance de la jeunesse Mahaba. Il aura lieu du 8 au 10 août 2025, sur le quai du Bassin Peel à Griffintown.

Les meilleurs artistes internationaux de reggae, dancehall et soca. (Groupe CNW/Festival Reggae Rise de Montréal)

« Amener RISE Reggae à Montréal est un rêve devenu réalité », déclare Orlando Newton, président-directeur général de Nouvelle Vie. « La ville est de plus en plus avide d'authenticité caribéenne, et le Bassin Peel est l'endroit parfait pour rassembler les communautés par la musique et créer des souvenirs inoubliables. »

Le festival proposera une production intime mais de grande envergure, avec à l'affiche :

Anthony B, Kranium, Gramps Morgan, Romain Virgo (Jamaïque)

(Jamaïque) Les reines de la soca : Alison Hinds (Barbade), Patrice Roberts (Trinité-et- Tobago ), et Skinny Fabulous , propulsé par Duracell (Saint-Vincent-et-les- Grenadines )

(Barbade), (Trinité-et- ), et , propulsé par (Saint-Vincent-et-les- ) Les stars du dancehall : Demarco, Sister Nancy (légendaire pour Bam Bam), Lady G et Massive B

Chaque soirée mettra également en vedette des artistes québécois et canadiens, pour des performances spéciales qui souligneront la diversité et le talent local.

BILLETS ET INFORMATIONS :

En vente dès maintenant sur montrealrisereggaefestival.ca et dans les points de vente locaux à Montréal, Ottawa et Toronto. L'horaire complet, les commerçants officiels, les détails sur le stationnement et plus encore en ligne. Suivez @iloverise pour les mises à jour et les concours.

À PROPOS DES ORGANISATEURS

Nouvelle Vie - Instagram

Un Goût des Caraïbes - site internet

Alliance de la jeunesse Mahaba - Instagram

EN UN COUP D'OEIL

Quoi : Festival de trois jours influencé par le reggae, avec des artistes internationaux et live band ;

Festival de trois jours influencé par le reggae, avec des artistes internationaux et live band ; Où : Bassin Peel , Montréal-Griffintown (STM: métro Bonaventure et Peel, lignes d'autobus 35, 61, 74, Wellington /Peel)

, Montréal-Griffintown (STM: métro Bonaventure et Peel, lignes d'autobus 35, 61, 74, /Peel) Quand : 8 au 10 août, 2025 (15h - 23h tous les jours) ;

8 au 10 août, 2025 (15h - 23h tous les jours) ; Qui : Artistes internationaux programmation complète ;

Artistes internationaux programmation complète ; Billets : Achetez vos billets en ligne et points de vente autorisés.

RÉSEAUX SOCIAUX

#iloverise

SOURCE Festival Reggae Rise de Montréal

Pour toutes demandes d'accréditation, d'entrevues et autres, veuillez contacter : Laurraine Leblanc, 438-875-6543, [email protected]