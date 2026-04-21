600 000 visiteurs attendus alors que l'emblématique festival de rue de quatre jours de Montréal est de retour du 21 au 24 mai 2026 pour son 25e anniversaire

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Il y a vingt-cinq ans, une seule rue du centre-ville de Montréal devenait le cœur battant du week-end de course. Du 21 au 24 mai 2026, le Festival Grand Prix sur Crescent revient pour célébrer sa 25e édition anniversaire, avec plus de 600 000 visiteurs attendus au fil de quatre journées remplies de musique, d'énergie et d'expériences de marque à fort impact.

Le Festival Grand Prix sur Crescent célèbre 25 ans et prouve que les expériences en direct comptent plus que jamais (Groupe CNW/Festival Grand Prix sur Crescent)

Ce qui a commencé comme une célébration de quartier s'est transformé en l'un des festivals gratuits les plus reconnus au Canada. Aujourd'hui, la rue Crescent est un incontournable du week-end de course à Montréal, attirant autant les Montréalais que les visiteurs internationaux dans une ambiance électrisante qui ne cesse de prendre de l'ampleur année après année.

Produit par Segal Entertainment, le festival demeure fidèle à une idée simple : dans un monde numérique, rien ne remplace la puissance des connexions humaines en personne.

25 ans à rassembler les gens

Chaque année, la rue Crescent devient bien plus qu'une destination : elle se transforme en lieu de rencontres où les amis se retrouvent, où de nouveaux souvenirs se créent et où les marques sortent de l'écran pour aller à la rencontre de centaines de milliers de personnes, en temps réel.

« Dans un monde de plus en plus numérique, ce festival est demeuré ancré dans le contact humain authentique », souligne l'équipe organisatrice de Segal Entertainment. « Ce 25e anniversaire ne célèbre pas seulement le chemin parcouru, mais aussi l'avenir des expériences en direct. »

Cette année encore, le festival reflète ce que le public recherche avant tout : des expériences partagées, immersives et impossibles à recréer en ligne.

Là où les marques gagnent en visibilité, en engagement et en impact réel

La rue Crescent se transformera une fois de plus en une destination dynamique et gratuite, proposant un mélange de spectacles en direct, d'activations interactives et d'expériences de marque à fort impact.

Au cœur du festival se trouve sa capacité unique à transformer la présence des marques en interactions significatives, créant des moments auxquels les festivaliers participent activement.

BET99.net se joint au festival à titre de partenaire officiel gratuit « free-to-play ». BET99.net est une plateforme de sports et de casino 100 % gratuite, conçue pour prolonger l'énergie d'événements comme le Festival Grand Prix sur Crescent bien au-delà du week-end. Pensée autour de sa communauté des 99ers, elle combine le jeu numérique à des expériences réelles, incluant des activations sur place, des compétitions en direct, ainsi que des récompenses, événements exclusifs et accès uniques. Plus qu'une plateforme, BET99.net connecte les fans à l'action, entre eux, et à un écosystème de divertissement où l'engagement se poursuit même après la fin du festival.

Liquid I.V. est de retour à titre de fier commanditaire du célèbre Pit Stop Challenge. Les visiteurs pourront faire le plein d'énergie et optimiser leur hydratation grâce au mélange électrolytique savoureux et appuyé par la science de Liquid I.V., puis tenter de battre la montre ou défier un ami dans cette expérience rapide et adorée du public. Les festivités débuteront le jeudi 21 mai avec le Celebrity Pit Stop Challenge, l'un des moments d'ouverture les plus attendus du week-end.

Labatt revient avec Corona comme commanditaire collaborateur, apportant son énergie décontractée caractéristique à la rue Crescent. Les festivaliers en âge légal pourront savourer une Corona Extra bien froide ou une Corona Cero -- idéalement avec une lime -- et profiter pleinement de l'ambiance tout au long du week-end. Veuillez consommer de façon responsable.

Ne manquez pas l'activation FUNHUB, qui offrira des expériences de jeu interactives et dynamiques tout au long du festival. Partenaire officiel de la destination arcade, FUNHUB amène l'expérience de jeu ultime au cœur de l'action.

Prolongement naturel du week-end de course, les partenaires automobiles occuperont encore une place de choix, mettant en valeur les plus récentes innovations en matière de performance, de design et de technologie sur la rue Crescent.

INFINITI sera sur place avec le tout nouveau QX65, une première mondiale, qui se démarque par un design audacieux et assumé au Canada.

Soutenir le centre-ville de Montréal

En collaboration avec l'Association des commerçants de la rue Crescent, le festival continue de jouer un rôle clé dans le soutien aux entreprises locales, en générant un achalandage important vers les restaurants, bars et commerces du centre-ville.

Tout au long de son histoire, le Festival Grand Prix sur Crescent n'a pas seulement reflété l'énergie de Montréal : il a contribué à la façonner.

À quoi s'attendre en 2026

Quatre jours de musique en direct, DJ et programmation sur la scène principale

Concours, prix et activations à haute énergie

Apparitions d'athlètes, d'influenceurs et d'invités spéciaux

Une ambiance de festival de rue extérieure vibrante

Des activations de commanditaires remarquables, incluant les pâtes Barilla, la technologie de protection de véhicules XPEL, les boissons énergétiques Celsius, la Mini Maison TELUS, Costco, les vêtements officiels de course de Racing Miami, et bien plus encore

La scène principale sera à nouveau un point central du week-end, rassemblant les festivaliers autour de performances en direct pendant les quatre jours. Les éditions précédentes ont offert des prestations surprises, notamment de Sam Roberts Band. Le public est invité à rester à l'affût de l'annonce des artistes de cette année.

Vers le prochain chapitre

Alors que le Festival Grand Prix sur Crescent célèbre ses 25 ans, il entre dans une nouvelle ère marquée par la croissance, l'évolution et un impact culturel renouvelé. Avec sa toute première édition en mai et un accent renforcé sur des expériences immersives, le festival continue de définir l'avenir des événements en direct à Montréal et ailleurs.

Ce qui demeure inchangé, c'est la raison pour laquelle le public revient année après année : l'occasion de se rassembler, de célébrer et de vivre quelque chose de collectif.

Restez à l'affût pour d'autres annonces concernant la programmation, les apparitions de célébrités et les expériences des commanditaires. Pour les plus récentes mises à jour et l'horaire complet, visitez CrescentGrandPrix.com.

Suivez @festgpcrescent sur Instagram et Facebook pour des mises à jour en temps réel.

SOURCE Festival Grand Prix sur Crescent

Demandes médias : Frédérique Roy, [email protected]