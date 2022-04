« Les artistes réunis pour cette édition du festival CONTACT, qui proviennent de partout sur la planète, arrivent avec un regard et des idées qui touchent une foule d'enjeux culturels, politiques et environnementaux, a déclaré Darcy Killeen, directrice générale de CONTACT. C'est un honneur pour l'équipe du festival de mettre en valeur une telle diversité de talents à Toronto, et nous voulons remercier nos nombreux partenaires et alliés qui ont rendu la chose possible. »

Avec ses projets exceptionnels de photographes et d'artistes du Canada et d'ailleurs, la programmation principale du festival jette un regard critique et original sur les événements sociaux, culturels et politiques de notre époque. Pour cette 26e édition, elle compte plus de 60 expositions produites en collaboration avec des musées et galeries de premier plan ainsi que des centres d'art autogérés, et présentées dans tout le Grand Toronto, de même que des installations extérieures in situ commandées pour l'événement, qui animeront la ville de manière unique. À la programmation principale s'ajoutent des programmes publics : initiatives de livres photo, conférences, entretiens avec des artistes, tables rondes, ateliers, et plus encore. Pour en savoir plus sur les programmes publics, cliquez ici.

L'édition de 2022 comprendra également plus de 80 expositions sélectionnées dans le cadre d'un appel de dossiers. Représentatives d'un vaste échantillon de pratiques de la prise de vue, ces présentations innovatrices rassembleront la communauté de la photographie dans des galeries et des lieux non conventionnels de la ville, braquant les projecteurs sur le travail de toute une gamme d'artistes, émergents comme expérimentés. Ensemble, les grands axes du festival génèrent une expérience photographique immersive à grande échelle, pour le bonheur des citoyennes et citoyens de Toronto, du Canada et d'ailleurs dans le monde.

Festival de photo CONTACT Banque Scotia - Artistes en vedette

Tyler Mitchell

Présenté à trois endroits à Toronto, le travail du photographe afro-américain Tyler Mitchell dépeint une vision audacieuse, notamment dans le cadre de sa première exposition solo au Canada. Ses images vivantes dépeignent admirablement la beauté, la présence et l'assurance des Noirs, puisant dans la riche histoire de la photographie noire tout en proposant de nouvelles avenues pour l'avenir. Commissaire : Mark Sealy, OBE

Cultural Turns - Galerie CONTACT, 80, avenue Spadina, local 205. Du 28 avril au 30 juin 2022.

La Galerie CONTACT présentera une série d'œuvres photographiques récentes de Tyler Mitchell qui abordent entre autres des thèmes autobiographiques et liés à l'identité. L'artiste conçoit sa pratique comme une « vision utopique des Noirs, dans laquelle les jeunes hommes et femmes noirs qui m'entourent affichent leur dignité et leur esprit de communauté, mais posent aussi des questions difficiles concernant ce qu'on nous a refusé dans le passé ». Présentée par CONTACT, avec le soutien de Cindy et Shon Barnett.

Cultural Turns - Metro Hall, intersection de la rue King Ouest et de la rue John. Du 28 avril au 30 mai 2022.

Dans cette installation extérieure au Metro Hall, les portraits plus grands que nature de Tyler Mitchell dégagent, selon les mots du commissaire Mark Sealy, « une aura d'insoumission entourant le fait d'être Noir qui est débarrassée des couches de catégorisation et de classification dégradantes si présentes dans l'histoire de la photographie ». Présentée par CONTACT, avec le soutien de Cindy et Shon Barnett. Dans le cadre d'Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022.

Cultural Turns - Panneaux d'affichage à l'intersection du chemin Dovercourt et de la rue Dupont. Du 29 avril au 30 mai 2022.

Dans ces deux images, Tyler Mitchell se focalise sur le regard pénétrant du sujet noir tout en ouvrant des portes vers des récits personnels. Présentée par CONTACT, avec le soutien de PATTISON Affichage et de Cindy et Shon Barnett. Dans le cadre d'Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022.

Sandra Brewster

Roots - Evergreen Brick Works. Commissaires : Kari Cwynar et Charlene K. Lau. Du 1er mai au 31 octobre 2022.

Dans cette installation photographique extérieure, l'artiste torontoise Sandra Brewster explore la longue histoire de la présence des Noirs dans la jungle urbaine. Créées durant une résidence d'artiste à Evergreen Brick Works, les œuvres de Roots jettent un regard sur la vie végétale des environs en abordant les notions de territoires non cédés et de migrations diasporiques ainsi que la nécessité d'offrir des expériences de plein air sûres aux communautés noires. Les images de Sandra Brewster sont disposées le long du sentier Beltline et accompagnent les visiteurs qui explorent la vallée. Présentée en partenariat avec Evergreen Brick Works. Dans le cadre d'Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022.

Jorian Charlton

Les œuvres de la photographe canadienne Jorian Charlton célèbrent la vie des Noirs dans des expositions présentées au musée, à l'extérieur et en ligne.

Out of Many - Musée des beaux-arts de l'Ontario, 317, rue Dundas Ouest. Commissaire : Emilie Croning. Présentée jusqu'au 7 août 2022.

En 2017, la photographe torontoise Jorian Charlton s'est fait confier par son père une collection de diapositives 35 mm. Ces images - des photographies de la Jamaïque, de New York et de Toronto qu'il avait prises de la fin des années 1970 à la fin des années 1980 - révèlent la lignée familiale de l'artiste. L'exposition Out of Many met en parallèle la pratique de Jorian Charlton et les photos de son père, dans un dialogue intergénérationnel qui explore la notion d'album de famille en contexte contemporain. Présentée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario en collaboration avec Wedge Curatorial Projects et Gallery TPW.

Georgia - 460, rue King Ouest, façade nord. Commissaire : Solana Cain. Du 1er au 31 mai 2022.

Grâce à la puissance du regard, Jorian Charlton se réapproprie l'expérience noire dans cette murale grand format représentant un modèle, Georgia, qui se caresse sans complexe de ses doigts ornés d'ongles manucurés multicolores. La tête haute, Georgia s'affirme et confronte ceux et celles qui la regardent tout en s'imposant dans l'espace environnant. Exposée sur la façade d'un édifice de l'époque victorienne, l'œuvre remet en question l'histoire et les pratiques coloniales du portrait. Présentée par CONTACT, en partenariat avec la Galerie Cooper Cole. Dans le cadre d'Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022.

fi di gyal dem - Exposition numérique. Commissaire : Roya DelSol. Du 5 mai au 25 août 2022.

Cette exposition en ligne d'œuvres de Jorian Charlton et de l'artiste en arts visuels Kadine Lindsay, présentée par la Galerie Doris McCarthy, célèbre de manière intime la vie intérieure des femmes noires. Outre des portraits, des peintures et des animations, fi di gyal dem comprend une série de pièces mixtes conjointes commandées pour l'exposition. Ce projet invite les spectateurs à explorer les liens entre les pratiques de ces artistes et, de façon plus globale, les moments culturels qui inspirent leur travail. Présentée par la Galerie Doris McCarthy, en partenariat avec CONTACT.

Brendan George Ko

The Forest is Wired for Wisdom - Panneaux d'affichage dans différentes villes canadiennes ainsi qu'à Toronto, à l'intersection de la rue King Ouest et de l'avenue Strachan. Commissaire : Tara Smith. Du 29 avril au 30 mai 2022.

L'artiste torontois Brendan George Ko est un conteur visuel qui dépeint le monde naturel par la photographie, la vidéo et la poésie. Présentée sur des panneaux d'affichage dans huit villes du Canada, The Forest is Wired for Wisdom est constituée d'images lumineuses - presque incandescentes - de la flore blottie sous la canopée de la forêt, jumelées à des extraits émouvants de poèmes de l'artiste. Cette combinaison de mots et d'images offre aux passants des instants de contemplation et d'émerveillement devant la beauté de la nature, tout en évoquant les fragiles interconnexions de l'écosystème forestier. Présentée par CONTACT, avec le soutien de PATTISON Affichage. Dans le cadre d'Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022.

Mahtab Hussain

An Ocean in a Drop: Muslims in Toronto - Musée et parc Aga Khan. Commissaire : Marianne Fenton.

Du 20 mai au 1er octobre 2022.

Dans cette série en cours constituée de portraits de rue, l'artiste britannique Mahtab Hussain interroge et remet en question le peu de visibilité des musulmans dans l'art et les médias grand public ainsi que les stéréotypes véhiculés à leur endroit. Pour cette installation extérieure sur le site du Musée Aga Khan, Mahtab Hussain a fixé son objectif sur de jeunes musulmans de Toronto en mettant de l'avant l'identité, la contribution et le point de vue de chacun dans toute sa singularité. Présentée par le Musée Aga Khan, en partenariat avec CONTACT. Dans le cadre d'Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022.

Tajvin Kazi and Rishada Majeed - Panneaux d'affichage à l'intersection des rues Dupont et Dufferin. Du 29 avril au 30 mai 2022.

Avec l'image Tajvin Kazi and Rishada Majeed, présentée sur panneau d'affichage, Mahtab Hussain poursuit son exploration des identités musulmanes contemporaines. Réalisée en 2021 à Toronto dans le cadre de la série Ocean in a Drop: Muslims in Toronto - qui elle-même fait partie d'un travail en cours intitulé Muslims in America -, cette œuvre fait écho à l'installation extérieure du Musée et parc Aga Khan où la série est exposée. Présentée par CONTACT, avec le soutien de PATTISON Affichage. Dans le cadre d'Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022.

Sunil Gupta

From here to Eternity. Sunil Gupta, A Retrospective - Ryerson Image Centre, galerie principale. Commissaire : Mark Sealy, OBE. Présentée jusqu'au 6 août 2022.

Cette exposition présente en plusieurs couches la vision photographique transcontinentale unique de Sunil Gupta, en rassemblant une sélection exhaustive d'œuvres puisées au fil de son parcours novateur. Que ce soit comme acteur du mouvement radical de libération gai de New York dans les années 1970, ou comme activiste en Inde plus récemment, l'artiste a inspiré des générations de photographes, d'artistes militants et de défenseurs des droits des communautés LGBTQ+. Co-organisée par le Ryerson Image Centre et The Photographers' Gallery (Londres), en collaboration avec Autograph (Londres), et présentée en partenariat avec CONTACT.

Jimmy Manning

Floe / Flow - Université Ryerson, square Devonian. Commissaire : Bonnie Rubenstein. Du 15 mai au 1er septembre 2022.

Cette installation in situ de l'artiste inuk Jimmy Manning, de Kinngait, suscite un sentiment d'émerveillement et de profondeur temporelle, mais sonne aussi l'alarme planétaire. Porteuses d'une tension palpable, ses photographies raffinées et obsédantes d'icebergs de l'Arctique fusionnent avec les pierres précambriennes de l'étang du square Devonian pour créer un nouvel espace, un paysage composite qui nous rappelle la puissance et la beauté du monde naturel tout en nous avertissant de ce qui s'en vient. Présentée par CONTACT, en partenariat avec l'Université Ryerson et le Ryerson Image Centre. Dans le cadre d'Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022.

Prix nouvelle génération de photographes

Exposition collective - Arsenal arts contemporain Toronto. Commissaire : Andrea Kunard. Du 29 avril au 29 mai 2022.

Le Prix nouvelle génération de photographes récompense le travail exceptionnel de trois artistes canadiens émergents de 35 ans ou moins. Les œuvres des lauréats de cette année - Séamus Gallagher (Halifax), Marisa Kriangwiwat Holmes (Vancouver) et Clara Lacasse (Montréal) - explorent les nombreux enjeux associés aux représentations contemporaines de l'identité, de la culture et de l'environnement. Le prix a été créé par le Musée des beaux-arts du Canada en partenariat avec la Banque Scotia.

Memory Work Collective

Memory Work - The Bentway. Commissaire : Memory Work Collective. Du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.

Artistes : Robert Bolton, Tala Kamea, Rajni Perera, Jac Sanscartier, Macy Siu, Naomi Skwarna, Omii Thompson, Erica Whyte et Emily Woudenberg

Située à l'entrée de The Bentway sur l'avenue Strachan, Memory Work est une murale composée de douze portraits photo embellis montrant des figures révolutionnaires torontoises du futur. Initiée par le studio From Later, de concert avec l'artiste Rajni Perera et le Memory Work Collective, cette œuvre commémorative d'anticipation imagine un monde caractérisé par la bienveillance collective et une volonté politique où l'épanouissement prime sur la croissance. Coprésentée par From Later et The Bentway, avec le soutien de CONTACT, dans le cadre d'Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022. Aussi avec l'appui du Conseil des arts du Canada, de la Ville de Toronto et du Conseil des arts de Toronto.

Critical Distance Centre for Curators

OF THE SACRED - Critical Distance Centre for Curators, 401, rue Richmond Ouest. Commissaires : Noor Alé et Claudia Mattos (AXIS Curatorial). Du 21 avril au 5 juin 2022.

Artistes : Farah Al Qasimi, Kaya Joan, Bea Parsons, Yelaine Rodriguez et Whyishnave Suthagar.

OF THE SACRED témoigne de la survivance des croyances personnelles, des traditions spirituelles et des pratiques religieuses malgré le colonialisme et les migrations. Dans leurs pratiques, ces artistes rendent compte de l'héritage culturel de la foi, des lignées de savoirs intergénérationnels et du syncrétisme de croyances qui émergent en périodes de changement et de bouleversement tumultueux. Présentée en partenariat avec le Critical Distance Centre for Curators.

Deanna Bowen, Prix de photographie Banque Scotia 2021

Black Drones in the Hive - Ryerson Image Centre, galerie principale. Commissaire : Crystal Mowry. Automne 2022.

Cette exposition célèbre la pratique visuelle de l'artiste montréalaise Deanna Bowen, lauréate du Prix de photographie Banque Scotia en 2021. À l'origine une production de l'artiste dans le cadre d'une commande de la Galerie d'art de Kitchener-Waterloo (KWAG), Black Drones in the Hive doit son titre à une insulte raciste adressée dans les années 1870 à William Robinson, un ouvrier noir, par un fonctionnaire de Berlin, en Ontario (aujourd'hui Kitchener). Puisant dans la collection permanente de la KWAG ainsi que dans des fonds d'archives locaux et étrangers, Deanna Bowen a rassemblé des documents, illustrations et publications historiques en constellations thématiques dans lesquelles s'entrecroisent divers fils narratifs racontant la migration, la dépossession raciste, les réseaux de pouvoir bien établis et les hiérarchies du souvenir. Organisée par le Ryerson Image Centre et présentée par la Banque Scotia, en partenariat avec CONTACT.

Partenaires de CONTACT

Les expositions et installations extérieures de l'édition 2022 du festival CONTACT ont été conçues en collaboration avec nos partenaires torontois : Alliance Française, Allied Properties; Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022; Bunker 2 Projects; Christie Contemporary; Critical Distance Centre for Curators; Evergreen Brick Works; Galerie A Space; Galerie Artspace; Galerie BAND; Galerie Christopher Cutts; Galerie d'art contemporain The Power Plant; Galerie d'art, musée et archives Peel; Galerie Doris McCarthy; Galerie John B. Aird; Galerie Olga Korper; Galerie Onsite; Galerie Stephen Bulger; Gallery 44; Gallery TPW; Goethe-Institut Toronto; Mercer Union, centre d'art contemporain; Musée d'art contemporain de Toronto (MOCA); Musée des beaux-arts de l'Ontario; Musée des beaux-arts du Canada; Musée du textile du Canada; Musée et parc Aga Khan; Parc Harbour Square; PATTISON Affichage; Paul Petro Contemporary Art; Place Brookfield; Prefix Institute of Contemporary Art; Ryerson Image Centre; The Bentway Conservancy; the plumb; The Westin Harbour Castle; Trinity Square Video; United Contemporary; Université Ryerson; Ville de Toronto; Waterfront Toronto; Wedge Curatorial Projects; et Zalucky Contemporary. D'autres partenaires seront annoncés dans les prochains mois.

CONTACT tient à remercier de leur soutien Artworx-TO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022, le Conseil des arts du Canada, Destination Toronto, l'Istituto Italiano di Cultura, La Fondation Emmanuelle Gattuso, le Conseil des arts de l'Ontario, Partners in Art, ainsi que tous les bailleurs de fonds, donateurs et partenaires de programmation.

À propos du festival de photo CONTACT Banque Scotia

CONTACT promeut et célèbre l'art et la profession photographiques avec son festival annuel tenu en mai dans la région du Grand Toronto et sa programmation permanente à la galerie CONTACT.

CONTACT propose des œuvres d'artistes de la prise de vue, de photographes documentaires et de photojournalistes réputés et émergents du Canada et du monde entier. La programmation principale comprend des expositions d'artistes locaux et internationaux présentées en collaboration avec d'importants musées, galeries et centres d'arts autogérés, ainsi que des projets d'art public in situ partout dans la ville. S'appuyant sur des partenariats, des commandes et des découvertes, elle jette un regard sur la conjoncture culturelle, sociale et politique de notre époque. CONTACT offre normalement une vaste programmation comprenant, durant le festival, un salon du livre, des conférences, des entretiens, des tables rondes, des ateliers et des symposiums, et le reste de l'année, des expositions et des programmes dans sa galerie.

CONTACT s'engage à mettre en valeur le travail et la voix des artistes noirs, autochtones et de couleur; à aménager des espaces pour tenir un dialogue permanent, significatif et original entre les Autochtones et les colons; à apprendre continuellement au sujet de notre place sur ces terres; et à sans cesse promouvoir une pratique combattant concrètement l'oppression sur tous les aspects. Cette volonté s'appuie entre autres sur une volonté permanente d'augmenter et de maintenir une diversité de représentation, de mettre en avant des expressions et des perspectives variées et sous-représentées, ainsi que de toujours considérer les structures de pouvoir et décisionnelles au sein même de l'organisation. CONTACT souhaite, dans le cadre d'un processus en constante évolution, travailler activement à apprendre, à croître et à incarner les valeurs d'inclusion, d'équité et d'accessibilité dans toutes ses facettes institutionnelles.

Fondé en 1997, CONTACT est un organisme sans but lucratif qui bénéficie du généreux soutien de la Banque Scotia (commanditaire en titre) et de Gestion de patrimoine Scotia, ainsi que de 3M Canada, Beyond Digital Imaging, BIG Digital, Four By Eight Signs, PATTISON Affichage, Saman Design, Steam Whistle, Toronto Image Works, The Gilder, Transcontinental PLM, Unit 11 et Waddington's.

Commanditaires médias : CBC Toronto, NOW Magazine et le Globe and Mail.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Contacts pour les médias, Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Libby Mark ou Heather Meltzer de Bow Bridge Communications, LLC; Toronto : 1 647 544‑8441, New York : 1 347 460‑5566; [email protected]