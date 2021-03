Les experts en matière de contrôle des infections, tels que le CDC et les autorités gouvernementales du monde entier, ont recommandé le port de masques dans les lieux publics et chaque fois qu'une distanciation sociale n'est pas possible. Ces directives ont créé de nouveaux canaux de vente pour les fabricants et ont donné lieu à de nouvelles marques de masques faciaux pour répondre à la demande accrue. Cependant, tous les masques n'offrent pas la même protection, la même respirabilité et le même confort. Les masques Medicom Expressions sont fabriqués spécialement pour les consommateurs par les mêmes experts auxquels les professionnels de la santé font confiance depuis plus de trois décennies.

« Medicom fabrique des ÉPI et aide à protéger les professionnels de la santé depuis plus de 30 ans. Nous avons appliqué ces années d'expertise à la conception de notre nouveau masque facial Medicom Expressions destiné aux consommateurs », explique John Tourlas, président de Medicom en Amérique du Nord. « Nous croyons que le fait de donner accès à un masque confortable et hautement respirant aidera les consommateurs à suivre les recommandations des autorités sanitaires. Nous sommes convaincus que c'est le bon moment pour Medicom de lancer une marque destinée aux consommateurs, car de nombreux nouveaux acteurs sont soit inconnus, soit en train d'apprendre l'art de la fabrication de masques faciaux. »

Tout au long de la pandémie, les produits Medicom ont contribué à assurer la sécurité des travailleurs de la santé de première ligne, malgré les défis posés par la demande exponentielle, les pénuries de matières premières et les restrictions à l'importation et à l'exportation. Alors que Medicom continue d'ajouter de la capacité de fabrication à travers le monde et d'établir de nouvelles installations de fabrication au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et à Singapour, la société prévoit d'élargir la nouvelle ligne grand public pour inclure une vaste gamme de couleurs et de motifs fabriqués dans des usines de masques de qualité médicale à travers le monde.

Les masques Medicom Expressions destinés aux consommateurs peuvent être commandés dès aujourd'hui en bleu et en noir sur Amazon.com et bientôt sur Amazon.ca.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1, le virus Ébola et le COVID-19.

