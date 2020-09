Le fabricant de la technologie TrioMed Active, qui désactive le coronavirus, obtient la médaille d'or lors de l'édition 2020 des Canadian Industry Leadership Honours

MIRABEL, QC, CANADA, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - I3 BioMedical inc., le fabricant de la technologie TrioMed Active, a obtenu la médaille d'or lors de l'édition 2020 des prestigieux Canadian Industry Leadership Honours.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, a accueilli les participants à la cérémonie de remise des prix.

Sélectionné parmi les fabricants canadiens qui réagissent à la pandémie de COVID-19, le fabricant de la technologie TrioMed Active a reçu la médaille d'or pour son masque facial antimicrobien autonettoyant novateur, dans la catégorie : Entreprise canadienne qui a eu les répercussions les plus importantes ou les plus novatrices sur l'équipement de protection individuelle au Canada.

À propos d'I3 BioMedical Inc. I3 BioMedical est une entreprise canadienne qui met l'accent sur le développement et la fabrication de nouveaux produits antimicrobiens qui contribuent à prévenir la propagation d'infections et de maladies.

