SUZHOU, Chine, 15 novembre 2022 /CNW/ - La 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) a débuté le 6 novembre 2022, à Sharm el-Sheikh, en Égypte. La conférence met l'accent sur la « mise en œuvre » et aborde les enjeux climatiques d'un point de vue pratique. Higer, le seul fabricant d'autobus chinois desservant la COP27, a affrété trente autobus électriques pour répondre au service de navettes à émissions de carbone nulles de la conférence. Plus importante entreprise chinoise de transport par autobus à technologie propre, Higer démontre ainsi son engagement et sa capacité à fournir un service lors de conférences internationales et met de l'avant la solution de la Chine pour faire face aux défis touchant les changements climatiques dans l'industrie mondiale des transports en commun.

Le fabricant d’autobus Higer fournit des autobus électriques lors de la COP27. (PRNewsfoto/Higer)

Les autobus, construits conjointement par Higer et son partenaire égyptien, G Company, feront la navette à Sharm el-Sheikh entre la zone bleue et la zone verte du site, fournissant d'excellents services aux représentants des gouvernements et des organisations internationales. L'approche futuriste à l'égard de la conception, les émissions carboneutres et l'expérience de conduite agréable ont attiré l'attention et les éloges de représentants de tous les milieux.

En 2020, G Company et Higer ont conclu un accord concernant la production locale d'autobus en vue de réaliser les ambitions écologiques de l'Égypte. Par conséquent, G Company a investi dans la construction d'une infrastructure de fabrication moderne et a commencé la production des autobus à technologie propre de Higer. La vaste expérience de Higer dans le cadre de projets de fabrication de pièces détachées à l'étranger et une vision écologique commune ont contribué à rapprocher les deux partenaires, qui ont signé un contrat pour la construction d'autobus électriques en Égypte afin d'assurer les services de transport lors de la COP27.

Des spécialistes du domaine ont déclaré que ces autobus personnalisés, peints avec les motifs uniques de la conférence, équipés d'une suspension pneumatique et dotés d'un système de climatisation et d'une batterie aux capacités accrues, sont adaptés à l'environnement local de l'Égypte et aux besoins du service de navette de la COP27.

« Nous avons formé et dépêché sur place un groupe de travail spécial de la COP27 composé de 13 ingénieurs chevronnés de la G Company. L'équipe est responsable de l'entretien des véhicules afin d'assurer le bon fonctionnement pendant la conférence », a déclaré un membre du personnel de service de Higer sur place.

Dans le contexte d'une crise énergétique d'une ampleur accrue et de phénomènes climatiques extrêmes, la transformation électrique et à faibles émissions de carbone de l'industrie des transports fait maintenant consensus à l'échelle mondiale. Xia Guolin, responsable de Higer pour l'Afrique, a déclaré : « Pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone, l'industrie du transport doit accélérer son processus de transformation. Ce projet commun témoigne de l'engagement de l'Égypte à accélérer la transformation vers des transports publics carboneutres et la mise en œuvre des solutions de mobilité durable proposées par la Chine pour lutter contre les changements climatiques. »

La COP27 démontre la détermination croissante de s'attaquer aux défis mondiaux liés aux changements climatiques. Pour répondre de manière proactive à l'initiative de la conférence, Higer contribuera de manière continue à la conservation de l'énergie et à la réduction des émissions, en offrant des produits de technologies propres plus fiables et des services plus efficaces, pour construire un avenir durable où les humains, les véhicules et la nature cohabitent en harmonie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1946065/Higer_Bus_Company_Serves_COP27_with_Electric_Buses.jpg

