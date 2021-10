Il s'agit de la quatrième acquisition de Plasman depuis 2015, ce qui porte à 17 le nombre de sites de fabrication où elle mène ses activités dans le monde. « L'ajout à notre portefeuille du site de fabrication de Greer nous permet de développer l'empreinte prévue de Plasman et d'élargir nos relations actuelles avec les clients européens de BMW et de Volvo ici en Amérique du Nord. De plus, grâce à l'acquisition, Plasman ajoute Volkswagen comme nouveau client avec des lancements de produits à venir en 2022 et 2023 », a souligné David Wiskel, chef de la direction de Plasman.

Le nouveau site, situé dans le parc industriel Velocity à Greer, est une usine de moulage, de peinture, de métallisation et d'assemblage dotée de capacités d'assemblage et de séquençage juste-à-temps. Il est équipé de 16 machines à moulage par injection d'un tonnage allant jusqu'à 4 000 t et d'un système de peinture de plastique souple de carénage Sturm-Eisenmann à la fine pointe de la technologie grâce auquel il est possible de fabriquer un million de pare-chocs par année. « Stratégiquement, le site complète notre empreinte dans le sud des États-Unis et soutient certains des produits automobiles les plus avancés sur le marché, y compris l'extérieur complet en vue du lancement prochain de la nouvelle BMW G09 et un ensemble complexe d'éléments extérieurs pour le véhicule électrique Volvo XC90 », a déclaré Tim Berezowski, président de Plasman, Amérique du Nord.

Plasman est un fournisseur clé de garniture extérieure, de pare-chocs, de plastique souple de carénage et de sous-composants pour les grandes marques de fabricant d'équipement automobile, et un acteur important du marché des biens de consommation spécialisé dans le moulage de précision. Récemment, l'entreprise s'est diversifiée davantage en pénétrant l'industrie des appareils médicaux et de la biotechnologie.

À propos de Plasman :

« Notre équipe talentueuse et diversifiée favorise la collaboration, offre des solutions et prend les choses en main. Fidèle à la devise One Driving ForceMC, nous exerçons nos activités à l'échelle mondiale pour répondre à vos besoins. De la conception à la livraison, nous fournissons la pièce parfaite, où et quand vous en avez besoin, partout dans le monde et chaque jour. »

Le siège social de Plasman est situé à Windsor, en Ontario, au Canada.

Lien connexe :

http://www.plasman.com

SOURCE Plasman

Renseignements: Jennifer Parent, spécialiste, Gestion de la marque, 519-737-6984, [email protected]