MONTRÉAL, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Le duo canadien Dove Raven a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de KEEP IT GROOVIN', le premier extrait de leur album prometteur, maintenant disponible sur les grandes plateformes de diffusion.

Les artistes pop-rap rétro dévoilent une chanson riche en funk qui mélange langues, styles et paroles conscientes. Inspiré par l'ère d'après-guerre des années 1960, où les gens se réunissaient pour célébrer, s'habiller festivement et répandre la joie, Dove Raven vise à livrer cette même énergie avec KEEP IT GROOVIN' alors que les Canadiens se remettent dans le rythme de la vie après la pandémie.

Le vidéoclip accompagnant KEEP IT GROOVIN' est également disponible ICI. Réalisé par Philip Fortin, il nous emporte dans un road trip « groovy» à travers les endroits les plus emblématiques de Montréal. La vidéo a été inspirée par l'amour du réalisateur et du duo musical pour l'esthétique des années 1960 et l'ère hip-hop de la fin des années 1970.

Dove Raven explique: « Avec cette chanson, nous voulions inspirer les gens à sortir progressivement de l'isolement et à retrouver le rythme estival nécessaire à la reprise économique et au bien-être. La chanson est un hymne pour raviver l'esprit et garder le rythme, peu importe où la route mène.»

Les artistes Exodeus et Satya The Truth composent les deux moitiés de Dove Raven. Ils ont été reconnus partout au pays pour leurs paroles philosophiques et conscience sociale et ont même obtenu l'approbation du chef du NPD du Canada, M. Jagmeet Singh, qui a fait leur promotion sur Instagram. Les artistes ont également collaboré avec le rappeur et chanteur Waahli du groupe Nomadic Massive.

Dove Raven fera la promotion de leur extrait à travers Montréal tout l'été. Coproduit par le producteur canadien Rad Crasto, connu sous le nom de "Radical Rad" aux fans de la populaire émission de radio Stump the Guitarist sur CHOM FM, KEEP IT GROOVIN' est maintenant disponible sur toutes les plateformes de diffusion, et l'extrait sera suivi de l'album complet du duo qui sera lancé à l'automne 2021.

À propos de Dove Raven

Dove Raven est un duo montréalais rétro pop-rap avec une touche expérimentale. Dove Raven aspire à créer de la musique émouvante, énergisante (et parfois surprenante) avec des paroles conscientes qui touchent à l'amour, la justice sociale et l'épanouissement personnel.

